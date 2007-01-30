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| ИЗ БИОГРАФИИ АННЫ ГЕРМАН
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|Федеральный журнал «СЕНАТОР» — лауреат открытого Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты» (2003), он занял первое место в номинации «Век минувший». Конкурс, учрежденный общероссийской организацией работников «Медисоюз» и Информационным управлением Администрации президента Российской Федерации, был приурочен к 300-летнему юбилею города на Неве. Редакция журнала искренне благодарит всех своих авторов за их огромный вклад в развитии журнала и достижение такого успеха на федеральном уровне!
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НЕИЗВЕСТНАЯ АННА ГЕРМАН
Казалось, она, польская певица, известна и близка всем. И всё о ней известно. Однако мало кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…
По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, истокам её нежности, чистоты и так надолго поруганной правды.
Настоящая книга, написанная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. Сегодня рассказать об этом оказалось возможным и в России.
В пору гласности в различных интервью Ирмы Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоминаться отец Анны — Eugen (Ойген) Hormann, на русский лад Евгений Герман. Эта фамилия закрепилась за Анной в польской транскрипции, где буква «h», правда, есть, но «o» отсутствует. Этой формы фамилии Анны буду придерживаться в дальнейшем и я, ибо с нею она стала известна миллионам почитателей. Кроме того, наша фамилия по-русски всегда так и писалась: Герман.
Сегодня, как это ни горько и странно звучит, можно быть искренне благодарным Анне и её матери за то, что они в тяжелейшие послевоенные годы смогли скрыть своё немецкое происхождение. Иначе никто и никогда бы не услышал и не узнал такой певицы — ни в Советском Союзе, ни в Польше. Но вряд ли можно считать нормальным, что до сих пор происхождение Анны Герман окутано плотным туманом. Рассеять этот туман я и хочу. Ещё в декабре 1989 года Ирма Мартенс писала... Далее
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СВЕТИТ ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА
Она пела, как жила. Или жила, как пела?.. Невозможно понять тайну Её творчества, секрет удивительной притягательности Её личности. Она не думала о сценическом образе, когда выходила на сцену и пела: глаза в глаза, сердце к сердцу, один на один с каждым зрителем. О любви, о счастье, о страдании, о мужестве и возрождении к жизни. Она доказала, что смерть не властна над талантом, над духовной чистотой, над порядочностью. Она до конца верила, что всегда остается Надежда. Может быть, поэтому, именно в День Святого Валентина песни в Её исполнении звучат так трогательно и так торжественно, что напоминает нам о Дне рождении этой прекрасной Певицы. Она была одним из лучших исполнителей теперь уже далеких советских песен и до сих пор остается искренне любимой певицей для многих миллионов граждан бывшего СССР — страны, в которой родилась Анна Герман — выдающаяся певица XX века...
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ИСПРАВЛЕННАЯ БИОГРАФИЯ
После смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Поэтому в рамках Всероссийского проекта мероприятий «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом.
Благодаря активному содействию, оказанное нам со стороны членов семьи Анны Герман, и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.
Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерьми...
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БИОГРАФИЯ АННЫ ГЕРМАН
Теперь немногие знают, что именно в августе 1964 года, впервые на небосклоне мировой эстрады в Сопоте зажглась Звезда по имени Анна Герман, которая затем сразу же покорила и Европу, и весь мир. В этом же году, после своего триумфального восхождения на эстрадный Олимп, Анна Герман впервые приехала в Советский Союз и дебютировала в Москве с песней «Танцующие Эвридики» (музыка — Катажины Гертнер, слова — Евы Жеменицкой) перед советскими слушателями. И мало кто знал о том, что новая Звезда польской эстрады неслучайно была включена в состав делегации артистов эстрады социалистических стран вместе с Лили Ивановой (Болгария), Яношом Коошом (Венгрия), Карелом Готом (Чехословакия) и другими, чтобы выступить на концерте в Доме киноактера...
Анна Герман — Анна Виктория Герман (полное имя певицы).
Она родилась 14 февраля 1936 года в СССР, в г. Ургенч Узбекской ССР...
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ПРАВДА ОБ АННЕ ГЕРМАН
Казалось бы: давно окончена война, давно урегулированы отношения между Германией и Польшей, и в России сегодня действуют сотни германских предприятий и фирм, но писать правду об Анне Герман мы до сих пор либо боимся, либо считаем, что этим самым нанесем вред то ли российскому, то ли польскому самолюбию.
Об отце Анны, моем брате Ойгене (Евгении) Герман (Hormann), уже установилась правда, что он был немцем. Но вот мать Анны, Ирма Давыдовна Мартенс (Бернер) до сих пор ходит в голландках, даже после своей смерти. На самом же деле сегодня можно уже сказать, что Ирма никакая не голландка, а тоже, как и отец Анны, из российских немцев: она родилась в большом селе Великокняжеское на Северном Кавказе; село было чисто немецким, в нём жили меннониты, лютеране и католики. Просто меннониты говорят на нижненемецком диалекте, который близок к голландскому языку: на этом диалекте говорил и мой брат Ойген, родной он и для меня. Ирма окончила немецкую среднюю школу и поступила на немецкое отделение Одесского пединститута, который успешно и закончила. Кроме того, она сама пишет, что во время войны была в СССР призвана в «трудармию», что еще раз подтверждает, что она немка — голландцы не подлежали призыву в трудармию.
Упорное многолетнее сокрытие правды о происхождении Анны имело жизненно важное значение: Ирма хотела уберечь себя и Анну от подозрений в том, что они по происхождению немцы...
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| АННА ГЕРМАН В ЛИТЕРАТУРЕ
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ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО?
Дорогие читатели! На протяжении тех пяти бесконечно долгих месяцев, что мне пришлось лежать в гипсовой скорлупе, а также многих последующих месяцев, когда я лежала в постели уже без гипса, я неоднократно клялась себе, что больше ни за что не вернусь в Италию и даже не буду вспоминать о ней.
Решение это родилось у меня еще там, в Италии, когда ко мне впервые полностью вернулось сознание. Строго говоря, это произошло на седьмой день после катастрофы, однако действительность возвращалась ко мне лишь эпизодически. Так что в минуты прояснения, отдавая себе отчет, что со мной случилось и где я нахожусь, я утешала себя, бормоча: «Никогда больше сюда не приеду». После чего — в зависимости от душевного состояния, от того, насколько острой или уж совсем нестерпимой становилась боль, — я отпускала несколько не очень лестных эпитетов в адрес Апеннинского полуострова и уровня моторизации которого достигли его жители.
Тут я должна сделать маленькое отступление. Я не большая охотница до так называемых «крепких» словечек. Это явный просчет в моем воспитании. Моя бабушка повинна в том, что я не умею (и — что еще хуже — не люблю) пить, курить и употреблять сильные выражения.
Считаю это признаком недостаточно развитой фантазии. Однако не хочу выступать в роли моралистки — готова согласиться даже, что подобные привычки в определенных обстоятельствах действуют успокоительно...
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АННА ГЕРМАН
Война! Она совершенно изменила ритм жизни Ургенча. Обрушившиеся на всю страну испытания объединили и породнили людей, заставили их думать об одном, ждать известий с далеких полей сражений, делиться новостями, вместе радоваться и вместе горевать. Аня видела, как провожают на фронт мужчин, видела, как горько плачут женщины, пытаясь успеть еще хоть раз обнять близких...
С запада в город шли и шли поезда с эвакуированными — из Москвы, Ленинграда, Киева, Львова. Людей принимали как родных, теснились, селили в свои и так не слишком просторные квартиры и домики, делились с ними последним.
Дети — и местные и приезжие — быстро знакомились, хвастались друг перед другом не только увиденным за долгое время странствий по стране, но и сочиненными подвигами во время своих воображаемых сражений с фашистами. Восторженно смотрела Аня на ребят чуточку постарше себя, на тех, которым довелось строчить из пулемета по убегающим гитлеровцам, швырять гранаты в бронированные «тигры» и даже брать в плен немецких генералов! Правда, иногда хвастунам звонко кричали из «публики»: «Ну, ты, ври, да знай меру!»
— А ты что, не веришь? — мрачнел рассказчик, собираясь как самый яркий аргумент в споре пустить в ход кулаки.
Аня истово верила каждому слову. Она просто не понимала, как можно говорить неправду, как можно обманывать даже «просто так», бескорыстно. Она завороженно слушала рассказы «героев», и ее лицо и глаза отражали то испуг, то гнев, то обиду, то сострадание.
Сколько лет пролетело со времени радостной и грозной, печальной и безмятежной поры детства! Сколько было выстрадано, пережито, сколько было встреч...
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НЕИЗВЕСТНАЯ АННА ГЕРМАН
Казалось, она, польская певица, известна и близка всем. И всё о ней известно. Однако мало кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…
По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, истокам её нежности, чистоты и так надолго поруганной правды.
Настоящая книга, написанная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. Сегодня рассказать об этом оказалось возможным и в России.
В пору гласности в различных интервью Ирмы Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоминаться отец Анны — Eugen (Ойген) Hormann, на русский лад Евгений Герман. Эта фамилия закрепилась за Анной в польской транскрипции, где буква «h», правда, есть, но «o» отсутствует. Этой формы фамилии Анны буду придерживаться в дальнейшем и я, ибо с нею она стала известна миллионам почитателей. Кроме того, наша фамилия по-русски всегда так и писалась: Герман.
Сегодня, как это ни горько и странно звучит, можно быть искренне благодарным Анне и её матери за то, что они в тяжелейшие послевоенные годы смогли скрыть своё немецкое происхождение. Иначе никто и никогда бы не услышал и не узнал такой певицы — ни в Советском Союзе, ни в Польше...
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АННЕ ГЕРМАН
Анна Герман ушла в зените своей славы, в зените своей красоты. Сама душа Лирики звучала и томилась в невыразимой словами прелести её голоса, сама Любовь тянула к нам руки в каждой её песне, само Прощание прощалось с нами в её интонациях, в каждом углублении певческой фразы, сама Природа оплакивала свой расцвет и свое увядание — потому так неотвратимо очарование её тембра, и только те, кто слышал её пение, смогут понять скорбь расставанья с ним. Если я проживу еще год и несколько месяцев — мне пойдет уже десятый десяток,— я за мою жизнь слышала не один, казалось, неповторимый голос певицы,— но только голосу Анны Герман принадлежат по праву слова: неповторимый и несравненный...
На концерт Анны Герман впервые повел меня её поклонник, мой младший друг, литературовед, человек тонкого вкуса, много раз её слышавший. Он говорил о ней с таким восхищением, что я еще по пути предвкушала радость услышать необычайное. В жизни я слышала, Мериам Андерсон,— думается, мулатку, певшую голосом невероятного диапазона и силы, и, в те же времена моей зрелости, я не пропускала концертов Зои Лодий — средних лет, горбатой и очаровательной, выходившей в легком, светлом, длинном платье, на очень высоких каблуках, в накинутом на плечи боа из перьев. И её смеющееся лицо, гордое восторгами публики, светилось победой над своей искалеченностью — и побеждало вдвойне. Память о вечерах её до сих пор греет остывающее из-за всего пережитого, но еще не остывшее сердце. И молодая мать наша с Мариной пела низким печальным редко-чудесным голосом — должно быть, предчувствуя раннюю смерть...
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| АННА ГЕРМАН В ПУБЛИЦИСТИКЕ
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АННА ГЕРМАН. ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Мы уже писали, что еще при жизни вокруг имени Анны Герман ходили всякого рода слухи, первоисточником которых был миф, созданный ради одной и единственной цели — беречь Аню с малолетства. И этим «мифотворцем» оказалась любящая мать — Ирма Мартенс, для которой не было важнее в жизни задачи, чем выжить вместе с дочерью и поставить её на ноги. Пани Ирма блестяще справилась с этой задачей и до самой смерти не раскрыла тайну своей семьи. Но миф, созданный ею, до сих пор приводит «пишущих братьев к полному заблуждению об Анне Герман, как это было с известным журналистом Александром Жигаревым — автором книги «Анна Герман». Но мы решили «развеять туман» вокруг имени всенародно любимой певицы с помощью её родного дяди — 92-летнего (2011 г.) Артура Германа, ныне живущего в Германии.
Артур Герман: «...Избегая подробности я отмечу, что наша встреча с Анной состоялась в гостинице «Ишим»... А потом мы пошли к сестре Луизе, которая проживала совсем рядом, недалёко от Дворца Целинников….
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АННА ГЕРМАН. ТАЙНЫ БЕЛОГО АНГЕЛА
В год 75-летия со дня рождения Анны Герман журнал «Сенатор» еще раз обращается к теме творчества и личной жизни певицы, предлагая своим читателям новый очерк о её ленинградских гастролях. Автор очерка, скромно называющая себя «вечным корреспондентом Анны», — Лия Леонидовна Спадони. Она одна из самых близких людей Анны Герман в СССР и её ближайшая подруга, бывшая журналистка Ленинградского радио, а сегодня — обитательница дома престарелых работников сцены Санкт-Петербурга им. М. Савиной. По её собственному признанию, после известной публикации «чесночной истории» на страницах «Комсомолки» накануне 75-летия певицы, ей стало трудно наблюдать со стороны, как по-хамски пишут об Анне. «Поэтому, несмотря на слабость, я решила дописать свой очерк, начатый ещё два года назад. Знаю, что все, кто помнит и любит песни Анны Герман, могли бы обойтись без знания того, что я написала в этом очерке. Но я не смогла стерпеть эту публикацию так низко опустившегося когда-то уважаемого молодёжного издания. Вот и решила рассказать сегодняшним читателям о жизни и творчестве Анны, о том, как нелегко было ей удержаться на Олимпе советской эстрады настоящей мега-звездой»...
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ИСПРАВЛЕННАЯ БИОГРАФИЯ
После смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Поэтому в рамках Всероссийского проекта мероприятий «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом.
Благодаря активному содействию, оказанное нам со стороны членов семьи Анны Герман, и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.
Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи...
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ЗЕМНАЯ ТАЙНА ЗВЕЗДНОЙ ЖЕНЩИНЫ
«Звезда, которая покоится в руках Бога…» Так нынче пишут об Анне Герман. Прошло почти тридцать лет со дня ее смерти, а ее имя боготворят миллионы людей. О ней пишут книги и снимают фильмы. Ее называют великой певицей…
А тогда она просто жила как пела и пела как жила… Она сама шила себе платья и сама несла до отеля тяжелый гастрольный чемодан, потому что у нее не было денег на такси. Она чуралась рекламы и как-то сказала, что лучшей рекламы, чем ужасная автокатастрофа в Италии, у нее нет, но и такой известности она не желала.
Ее концертные буклеты были скромны, даже по меркам ее времени. Если бы она могла знать о том, как бесстыже выплескивают на телеэкраны и в эфир свои анатомические и физиологические «тайны» нынешние бездарные эстрадные «светила»! Думаю, это не испугало бы ее и даже не огорчило. Она просто не поверила бы в то, что такое возможно, ведь она искренне считала, что единственный путь к успеху в пении заключается в том, чтобы петь. А ведь именно благодаря Анне Герман и её «Эвридикам» возник такой термин, как «звезда эстрады». Получается, что она и была первой звездой — великая певица Анна Герман — полька по гражданству, немка — по национальности, и женщина с русской душой…
У Анны Герман не было музыкального образования. Геолог по профессии, она увлекалась живописью, но совершенно свободно, на одной волне, общалась с музыкантами и композиторами. Она родилась певицей, иначе как объяснить изумление ее матери Ирмы, заставшей шестилетнюю Аню...
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА «СЕНАТОР»
Читатели журнала «СЕНАТОР» и участники Международного конкурса «Вечная Память» знают, что уже много лет наша редакция поддерживает в Интернете публикации, посвященные жизни и творчеству всемирно известной певицы Анны Герман. За семь лет в специальном разделе сайта журнала, теперь и в именном сайте Анны Герман, открытом к 75-летию со дня её рождения, собрано множество интересных и ранее не известных широкому кругу читателей материалов о её жизни и творчестве. А несколько лет назад мы вместе с членами семьи певицы, с помощью её родного дяди Артура Германа, при активном участии тех, кто близко знал Анну Герман, смогли подготовить её биографию, ставшую сенсацией. Потому что в ней было сказано, наконец, то, что многие годы и она, и её мать вынуждены были тщательно скрывать: что Анна Герман не только родилась в Советском Союзе, но и по происхождению из российских немцев.
Правда о жизни любимой певицы, о трагедии, через которую прошла её семья и она сама, сделала её еще более близкой для миллионов давних и новых её поклонников, сделала и более понятными её творчество, её характер, и только усилила любовь и глубокое человеческое уважение к ней...
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АННА ЗАЦВЕЛА РОЗОЙ
Анна Герман — одна из крупнейших звезд польской эстрады, человек, незаурядной личности и таланта. Её счастливой звездой была необыкновенная музыкальность, большой голосовой диапазон, неповторимая индивидуальная манера исполнения и воодушевляющий тщательно подобранный репертуар. Она не следовала моде — всегда оставалась верна себе.
В ней восхищал голос с оригинальным тембром, чистый, звонкий, благородный; в нем была жемчужность колокольчиков и мягкость шелка, интерпретация произведений отличалась неповторимой лиричностью.
Своим исполнением Анна завоевала любовь миллионов поклонников, почитателей, сторонников. Несмотря на высокое звание певицы, она всегда оставалась скромной, всегда с легкостью общалась с людьми, отличалась необыкновенной впечатлительностью и культурой. Необычайно красивая, величавая, исполненная природного женского обаяния и чувства юмора, она была чувствительным, деликатным человеком...
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АННА ГЕРМАН: «В МОЕЙ ЖИЗНИ МНОГО ЛЮБВИ»
14 февраля 1980 года с режиссёром Александром Полынниковым мы прилетели в Москву для встречи со сценаристом Вячеславом Хоречко, работавшим над сценарием фильма «Просто ужас!», который готовился к запуску на Одесской киностудии. Слава назначил нам свидание в необъятном баре, расположенном в подземной части комплекса Центрального телевидения в Останкино, сотрудником которого он был.
Как истые провинциалы мы обожали командировки на Центральное телевидение. Во-первых, потому, что они всегда сулили интересное сотрудничество с творческим объединением «Экран», по заказу которого Одесская киностудия снимала свои знаменитые сериалы. А во-вторых, — как смешно это вспоминать сегодня! — в немалой степени из-за того самого «телевизионного» бара, славящегося своими потрясающими крошечными пирожными размером с пятачок и постоянной тусовкой знаменитостей.
Вот и в этот раз со Славой Хоречко за столиком сидели две дамы: одной оказалась известная телеведущая Татьяна Коршилова, делавшая популярную передачу «Концерт после концерта» с участием приезжавших на гастроли в СССР звёзд зарубежной эстрады. Второй была… Анна Герман…
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НАША СКАЗКА
...Об этом, кажется, ни в газетах, ни на телевидении никто не вспомнил, да если бы и вспомнили, уверен, что вряд ли сподобились бы на какие-то оригинальные суждения. Ну, поразглагольствовали бы о широте души и пронзительном голосе, о тяжелой и короткой жизни... Пару раз прокрутили бы песни. В сущности, и в этих штампах не было бы ничего плохого, если бы не одно «но»: память о человеке мертвеет, если из него делают икону. Чтить память — не значит умиляться, рассусоливать давно известное и повторять заученное. Не умеем мы помнить — активно, актуально, живо. Хотя Анна Герман заслуживает именно этого. Ей нужно устроить вторую жизнь, а не шикарные поминки. Ее нужно вернуть нашему отупевшему слушателю, чтобы он опять научился переживать, сочувствовать... И с этой — практической — точки зрения одна песня Герман способна, по-моему, сделать больше, чем десять благотворительных общественных организаций...
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БОЖЕСТВЕННАЯ АННА
3инаида Устинова: «Ее лицо обязательно остановит чей-то взгляд. В профиль оно, словно камея, выточенная из полудрагоценного светлого камня. И в то же время красивой её не назовешь, видимо потому, что есть в нем что-то страдальческое. Она улыбается и даже смеется, а в тебе какая-то тревога, и глаза её кажутся исповедальными. Еще она показалась мне очень незащищенной. Я слушала её концерт в Большом зале Петербургской филармонии (тогда ее называли Ленинградской). Сидела очень близко и видела, как едва напрягались мышцы на её шее. А голос? Ну, с чем его сравнишь? Он переливался, как ручеек, я слышала, его называли «серебряным голосом», небесным. Так могли петь только очень чистые люди, наверно, где-то в церкви...»
Евгений Матвеев: «На экране война, разруха, пожары, виселицы, голод, дым, грязь. И над всем этим адом — мелодия любви, щемящей нежности и чистоты — такой я видел будущую песню для фильма «Судьба», который мы снимали в 1977 году. Но сначала в моем сознании родился голос — хрупкий, нежный, ласковый, способный передать тончайшие нюансы сложной любви. И это был, конечно, голос Анны Герман.
Этот голос преследовал меня даже во сне, и когда я поделился этой мыслью с Робертом Рождественским, Евгением Птичкиным и Петром Проскуриным...
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НАША АННА
...У меня сохранилось несколько интервью со зрителями, которые я брала на выступлениях Анны Герман. Мне удалось записать далеко не все имена и профессии моих собеседников, в чем приношу свои извинения, но желающих высказаться было слишком много.
Молодая женщина. Кажется, технолог:
— Такого я не испытывала ни на одном эстрадном концерте. Слушала, и все. А здесь... перед тобой прекрасный человек. Как будто в душу к тебе заглядывает. Хочется лучше стать...
Врач. Очень современная, красивая:
— Конечно, можно говорить общие слова: душевно, музыкально, обаятельно. Но главное, наверное, в другом. Как бы поточнее выразиться... Понимаете, слушаешь... ну, я не буду называть имен, слушаешь ведущих эстрадных певцов — хорошо! Прекрасно! Но ты, конкретно ты им не нужен! Для них это только концерт и не более того.
А для Анны Герман — больше! Может быть, именно после катастрофы она стала так любить людей... И понимаешь, что ты ей небезразличен... Это на самом деле трудно объяснить, но нечто подобное испытывают многие. Посмотрите, что делается после её концертов, ведь просто не могут от нее оторваться...
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ПРАВДА ОБ АННЕ ГЕРМАН
Казалось бы: давно окончена война, давно урегулированы отношения между Германией и Польшей, и в России сегодня действуют сотни германских предприятий и фирм, но писать правду об Анне Герман мы до сих пор либо боимся, либо считаем, что этим самым нанесем вред то ли российскому, то ли польскому самолюбию.
Об отце Анны, моем брате Ойгене (Евгении) Герман (Hormann), уже установилась правда, что он был немцем. Но вот мать Анны, Ирма Давыдовна Мартенс (Бернер) до сих пор ходит в голландках, даже после своей смерти. На самом же деле сегодня можно уже сказать, что Ирма никакая не голландка, а тоже, как и отец Анны, из российских немцев: она родилась в большом селе Великокняжеское на Северном Кавказе; село было чисто немецким, в нём жили меннониты, лютеране и католики. Просто меннониты говорят на нижненемецком диалекте, который близок к голландскому языку: на этом диалекте говорил и мой брат Ойген, родной он и для меня. Ирма окончила немецкую среднюю школу и поступила на немецкое отделение Одесского пединститута, который успешно и закончила. Кроме того, она сама пишет, что во время войны была в СССР призвана в «трудармию», что еще раз подтверждает, что она немка — голландцы не подлежали призыву в трудармию.
Упорное многолетнее сокрытие правды о происхождении Анны имело жизненно важное значение: Ирма хотела уберечь себя и Анну от подозрений в том, что они по происхождению немцы...
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НАЕДИНЕ С АННОЙ ГЕРМАН
Большой летний театр в Измайловском саду. Зрители не расходятся, ждут появления Анны. А Анну задерживаю я. Она сидит обессиленная, облокотившись на гримировальный столик, в зеркале отражается её совсем девичий нежный профиль и выбившиеся из подобранного «хвоста» вьющиеся золотистые и тоже усталые пряди волос. Кругом охапки цветов, собрать их у Анны нет сил.
Я вижу, как она устала, и мне неловко терзать ее расспросами...
Я вынимаю из сумки журнал «Польша» 70-го года с портретом Анны Герман на обложке. Очень похудевшая, в андалузском наряде, она стоит вполоборота, лихо подбоченясь, и счастливо улыбается.
Лия Спадони: Вот этот журнал — всему виной, — говорю я. — Стоило мне прочитать статью о Вас, как я поняла, что должна видеть Вас, слышать и говорить с Вами. Но пришла я не от музыкальной редакции, а от литературно-драматической, и поэтому мой основной вопрос связан с Вашей книгой. Скажите... вот теперь, когда самое страшное уже позади, когда Вы снова вышли на эстраду, когда фактически началась Ваша вторая «рукотворная» жизнь, что бы Вы написали, если бы у Вас появилось желание и время написать вторую часть «Вернись в Сорренто?»...
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ПО СЛЕДАМ НАДЕЖДЫ
У меня и у моего друга — майкопского поэта и журналиста Александра Адельфинского, была одна игра: мы искали двусмысленности в текстах известных песен. К примеру, тексты многих советских песен несут в себе тайную информацию о стихийных бедствиях: «Спорим, что река станет морем», «Как серёжками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом» (находки Адельфинского) или «Дом на бабушке моей — целых восемь этажей» (а это — моя находка). Саша Адельфинский подал мне идею данного материала, подробно обосновав её. Именно поэтому я считаю Адельфинского вторым автором материала — несмотря на то, что литературное оформление его высказываний полностью принадлежит мне.
Песня «Надежда» была написана в 1973 году известным советским композитором Александрой Пахмутовой на слова поэта Николая Добронравова...
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛУЧШИХ ПЕСЕН ИЗ РЕПЕРТУАРА АННЫ ГЕРМАН
Череда сначала исторических, а потом жизненных катастроф сделала ее особенной, непохожей на современников. Оказавшись без уютного немецкого мирка, оставаясь чуждой католической Польше, Герман просто продолжила жить, как если бы ничего не случилось. Так она и вошла в русскую культуру: и не советская, и не антисоветская, а просто несоветская. Ее юридическое положение «бывшего человека» (ареста как врагов народа ее мать боялась, кажется, даже после распада СССР) наложилось на консерватизм вкусов: рок-музыка ей не очень понравилась, черным исполнителям она завидовала, но подражать не хотела, всем темам, хлынувшим в 60-е в поп-музыку, предпочитала любовь. Она вся отдалась синтезу церковного пения, старой эстрады и русской сентиментальной песни, записывалась много и в результате мало-помалу создала свою собственную анахроничную, модернистскую эстрадную песню. Ее наследие для меломанов предоставляет такое же поле для фантазий и вдумчивого рассматривания, как и творчество Скотта Уокера, Фрэнка Синатры, Глена Кэмпбелла и других певцов и певиц, не побежавших за паровозом поп-музыки. Далее
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К 80-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ АННЫ ГЕРМАН
Федеральный журнал «Сенатор» при участии фонда «Маршалы Победы» приступил к релализации крупного издательско-сетевоого проекта «Возращение Анны Герман», посвященного 80-летию со дня рождения Анны Герман. Данный проект включает в себя следующее:
1. Создание нового многофункционального информационно-музыкального портала об Анне Герман на трёх языках, ставших для певицы родными: на русском, польском и немецком, с представительствами редакции в Варшаве и в Берлине;
2. Издание подарочного спецвыпуска Федерального журнала «Сенатор» о жизни и творчестве Анны Герман, богато иллюстрированного, с редакционными и авторскими материалами о певице и эксклюзивными интервью членов семьи певицы, её близких родственников, друзей и коллег;
3. Издание массовым тиражом книги Артура Германа «Неизвестная Анна Герман», рукопись которой он завещал журналу «Сенатор».
К участию в реализации проекта проявили интерес в Германии, Польше и в России, в том числе одно из ведущих в России информационных агентств, решило стать генеральным информационным спонсором проекта. Редакция готова принять и другие предложения о сотрудничестве в рамках проекта, в том числе и от государственных структур, например, в организации гала-концерта звёзд отечественной эстрады к юбилею Анны Герман.
Мы также заинтересованы в сотрудничестве с компанией по созданию современного и многофункционального интернет-портала об Анне Герман — это основа всего проекта. Нужен высококлассный веб-дизайнер — мастер своего дела, который готов вписать своё имя в создание такого уникального портала для миллионов.
Редакция приглашает к сотрудничеству в реализации проекта спонсоров-меценатов и рекламодателей; им предлагаются различные формы сотрудничества: рекламные полосы на страницах спецвыпуска журнала «Сенатор», рекламные баннеры и публикации статей на интернет-портале журнала и в книге Артура Германа «Неизвестная Анна Герман». Имена солидных спонсоров и рекламодателей будут обнародованы здесь, на портале Анны Герман, и на её официальной странице на Facebook, которую ежедневно посещают более 120 000 пользователей... Далее
ВЫСОКИЙ ГОЛОС
Даты жизни: год рождения, год первого успеха, год автокатастрофы и рождения сына. Названия пластинок. Перечень городов, где была с концертами, список людей, с которыми встречалась, работала, была дружна. Ворох цитат, выписанных из статей о ней и из интервью, начиная с 1964 года. Отдельно — набор происшествий, подробностей («...в Кракове забыла текст песни от волнения, ей было восемнадцать...»). Список призов, премий, вереница успехов.
Магнитофонные кассеты с голосами людей, вспоминающих её. Листы бумаги с записью воспоминаний — не все соглашаются вспоминать в микрофон, не всех магнитофон настраивает на свободный. разговорный лад...
Фотокарточки черно-белые, глянцевые прямоугольники жизни, уже бывшей.
Живой образ дрожит неуловимо где-то между этих камешков, где-то внутри, где-то вне. Живой образ неуловимый язычок пламени: в руку не поймаешь, а все-таки есть.
И не меньше (больше) всех фактов-камешков даёт тут её голос, который по природе своей есть только движение воздуха... В голосе Анны Герман душа её выражена с острой, наполняющей силой; может быть, голос её и есть её душа, оставшаяся с нами, благодаря чуду звукозаписи.
Темперамент: тут пригодятся и фотокарточки, и рассказы людей, её знавших. Крупный прямой профиль, в котором есть жёсткая, волевая сдержанность. Вот фото: она в аппаратной Большой студии, только что спела, теперь прослушала вместе с редактором, звукорежиссёром и композитором, они вокруг неё спорят, обмениваются мнениями и решают что-то, что им кажется важным. Они думают, что они решают. Но решает она (уже решила). Стоит, ворот блузы расстегнут, руками обхватила сама себя под локти, глаза закрыты. Она замкнута в себе.
Эта усталая непреклонность, запечатлённая на фотокарточке, исчезает бесследно, когда Герман на сцене. Она становится ранима, как только может быть раним человек, представляющий самый заветный свой труд на всеобщее обозрение. И какой беззащитностью, какой мольбой звучит тогда вопрос, который она повторяет, уйдя со сцены за кулисы: «Ну, как? Ну — как?»
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КАК ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН ПОБЕДИЛИ ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ
В шоу-бизнесе есть одна небольшая, но заметная ниша — иностранные звезды, бешено популярные в России и нелюбимые или вообще неизвестные у себя на родине. В этой нише работают как бы финский актёр Вилле Хаапасало, звезда чекистских корпоративов Патрисия Каас, целый полк итальянских пенсионеров из Сан-Ремо. Бывает даже так, что популярность в России и нелюбовь на родине вступают между собой в прямую причинно-следственную связь. Для русских Карел Готт — король чешской эстрады, а для чехов — «запроданец»: коллаборационист, слушать которого порядочному чеху неприлично…
Примерно так же строились отношения между поляками и их Пугачёвой — Анной Герман: предала польское дело, пела для русских оккупантов и их марионеток, вот пусть теперь они тебя и любят, а мы забудем. Но вдруг все изменилось из-за какого-то российского сериала, почти случайно попавшего на польское телевидение. Оказалось, что на самом деле забывать Анну Герман в Польше никто не хочет, наоборот, её очень любят, просто раньше почему-то стеснялись в этом признаться. И вот уже Анна Герман, смазанная русским сериальным мылом, снова пролезла на пьедестал главной певицы Польши, наслаждаясь на этот раз искренней, а не официозной народной любовью.
Вообще русские сериалы на польском телевидении не такая уж редкость. Включаешь в Польше телевизор, а оттуда Домогаров в кого-то стреляет — как будто и не уезжал никуда. Но успех русского сериала про Анну Герман стал совершенно неожиданным. У поляков к ней особой любви не было, зато была куча претензий. В застойные годы Герман была той точкой, где польско-советская дружба достигала максимальной концентрации. Сама эта государственная дружба народов была насквозь гнилой, фальшивой и навязанной насильно, поэтому её эстрадно-песенное воплощение тоже выглядело не лучшим образом... Далее
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА
Спустя несколько десятков лет после моего выезда из Советского Союза, я возвращаюсь в воспоминаниях к годам, там прожитым. Я пишу о моих предках — голландских эмигрантах, которые, руководствуясь великой надеждой, переселялись в Россию — прекрасную и огромную страну. Пишу о счастливом детстве, годах учения, работы, о времени великого беспокойства и странствий, вызванных бегством и розысками.
И когда я думаю о России, вспоминаю песню:
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек;
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!..»
У меня перед глазами встаёт то время и Великая Сибирь — край, который сердечно всех принимал.
За тех, кто попадал туда, власть была спокойна. Мало кто оттуда возвращался…
Когда мне было шесть или семь лет, мать рассказала мне о нашем происхождении. Тогда я и узнала, что родиной моих предков была Фризия — местность на севере Голландии, откуда мой предок по материнской линии эмигрировал в Россию около 1850 года.
Предок этот, меннонит, мой прапрадед граф Йохан Фризен, покинул Голландию вместе с тремя сыновьями. Четвёртый сын остался во Фризии, чтобы управлять хозяйством и заботиться о банковском счёте. Увы, все имение он проиграл в казино. Прапрадед, узнав об этом, сказал: «Теперь обратного пути нет и нет графского титула!» На счастье, он привёз в Россию тринадцать возов наиблагороднейших семян, саженцев, а также немало движимого имущества и людей, которые работали у него в имении. Там, где он поселился, он вскоре распространил высокоразвитую голландскую культуру земледелия... Далее
ВАРШАВСКИЙ КОНЦЕРТ
И снова 14 февраля — день рождения Анны Герман. И как уже не первый год — накануне резкий рост числа посетителей на нашем сайте и писем читателей. В них авторы — от 15 и выше — выражают свое бесконечное восхищение творчеством Певицы. Писем столько, что всё чаще возникает вопрос: как же быть с ними дальше? Передать в музей Анны Герман, которого еще нет? Или начать специальное издание «Письма Анне Герман»? Сколько их уже в почтовом ящике нашего журнала!..
В этом году, впервые в Варшаве, 14 февраля состоится концерт, посвященный жизни и творчеству Анны Герман, он приурочен к 74-летию со дня рождения певицы. В нём примут участие известные польские деятели культуры и искусства, лично знавшие Анну Герман и выступавшие вместе с ней на сценах Польши и других стран. Среди них композитор Катаржина Гартнер (Katarzyna Gartner), автор песни «Танцующие Эвридики»; Д.Желеховская (D.Zelechowska), К.Цвинар (K.Cwynar), Б.Чжевски (B.Czyzewski), другие её бывшие коллеги и друзья. Далее
ФИЛЬМ «СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА»
Этот фильм — самая лучшая документальная картина из всех снятых до сих пор об Анне Герман, его авторы — Елена Троянова (сценарий) и Светланы Осадчук (режиссура). Производство «Радиотелецентр «Голос Надежды» (г. Тула, Россия).
В 2004 году радиотелецентр «Голос надежды» снял фильм о жизни Анны Герман «Светит незнакомая звезда». По мнению многомиллионной аудитории поклонников певицы и по оценке Федерального журнала «Сенатор» эта документальная картина до сих пор считается одной из лучших.
В фильме звучат фрагменты последних записей Анны, ранее неизвестных слушателям. Своими воспоминаниями о певице делятся: Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Лев Лещенко. О творческом пути Анны Герман рассказывают самые дорогие ей люди: мама, муж, а также близкие друзья и коллеги. Все они единодушны в своём мнении, что Анна Герман была действительно особенной певицей. Невзирая на то, что она пользовалась любовью миллионов зрителей, «звёздная болезнь» и гордыня не коснулись её. Она всегда оставалась кроткой, простой, приветливой, ласковой, получая огромную радость от того, что могла её дарить другим.
Авторы фильма рассказывают: «Мы не пытались раскрыть перед зрителями все подробности её биографии или дать какую-то оценку. Мы стремились показать незнакомую многим частичку её жизни, её связи с христианской верой, показать величие и силу той надежды, которая и ныне продолжает жить в сердце её мужа Збигнева Тухольского и её сына, Збигнева младшего. Мы хотели объективно показать то, что отличало Анну Герман от других эстрадных исполнителей — её духовность.
Всякий раз, когда мы брали интервью о творчестве Анны, многие непременно вспоминали о Боге. Они говорили: «Слава Богу, что Он дал нам такую певицу» или «Это талант от Бога», «Это что-то божественное». Чудо состоит в том, что Анна Герман, не говоря открытым текстом о вере, о Боге, не навязывая своих идей, будила в людях самое лучшее, что заложено в них и мысли их обращала к Богу. Один человек сказал нам: «Я догадывался, что она верующая потому, как она пела».
Необычный голос певицы покорял сердца слушателей. Слова её песен были как маленькие этюды из жизни человека, нарисованные кистью великого художника. Они всегда были полны глубокого смысла и легко проникали в самые потаённые уголки человеческой души, затрагивая лучшие струны сердца, и делали слушателей нежнее, добрее, человечнее... Далее
СЛАВНАЯ ПРИМАДОННА
Ещё при жизни Анны Герман очень узкий круг людей знали о том, что она великолепно исполняла роль Примадонны в оперном искусстве. В предлагаемой записи вы услышите арии из оперы «Тетида на острове Скирос» композитора Доменико Скарлатти (на итальянском языке) в сольном исполнении Анны Герман и камерного ансамбля Варшавской консерватории «Con moto ma cantabile» под управлением Тадеуша Охлевского. Либретто Карло Сигизмондо Капече:
1. Vorrebbe dal tuo cor — транскрипция женского терцета (струнные и клавесин).
2. Vi lascio tranquille — ария Тетиды.
3. Sento l’aura — ария Антиопы,
4. Lasciami crudo amor — ария Антиопы.
5. Credimi o core — ария Дейдамии.
6. Per credere — ария Дейдамии.
7. Amando tacendo — транскрипция женского терцета (флейта, гобой, струнные и клавесин).
8. Se da un empio — ария Антиопы.
9. Quando in notte — ария Антиопы.
10. Lascimi piangere — транскрипция дуэта Тетиды и Ахиллеса,
11. Cessino i vostri gemiti — ария Тетиды.
Вокал — Анна Герман. Виолончель — Марек Шварц. Флейта — Эльжбета Дастых. Музыкальный руководитель — Тадеуш Охлевский. Далее
ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНЯ-77»
Так названа очередная страница, на которой представлены песни в исполнении Анны Герман, и запись заключительного концерта Фестиваля «Песня-77». Предупреждаем, что этая страница сверстана с расчетом на высокоскоростной Интернет, для просмотра видео вам необходимо нажать на стрелку в центре миниэкрана и наслаждаться прекрасным концертом эстрадных исполнителей советской песни! Далее
АННА ГЕРМАН: «ГИМН ЛЮБВИ»
Из воспоминаний Анна Герман: «Наш мир очень суетливый, нам даже иногда некогда сказать самому близкому и дорогому человеку, который радом с нами живет, что мы его любим. Или поцеловать, или обнять, когда он с работы приходит. Страшно много вещей важных, которые надо сразу же, тут же решить, но ведь самое важное уходит на задний план. И поэтому, когда я уже могу стать «владыкой» на два часа людей, их сердец, их внимания, я решила, что не буду петь ни протест-сонгов — хотя я не против этого, они нужны — ни разных других очень важных песен... Просто я буду петь про любовь!»
Сколько себя помнила, Анна всегда пела. И в праздники друзьям во дворе, и дома — родственникам. Пела даже тогда, когда умер от болезни младший брат, и когда семье приходилось переезжать с места на место в поисках арестованного отца (они не знали, что он в 1938 году в Ташкенте расстрелян — ред.). Анна Герман своим пением как будто призывала свет в нелегкую судьбу близких. Тем самым, она формировала и свою судьбу.
Ирма Мартенс, мама Анны: «Она пела. Но мы не знали... аж такой певицей, известной. Но она знала, что будет петь...»
Сразу после войны Анна с мамой и бабушкой из Советского Союза переехали в освобожденную Польшу, где будущая певица поступила в университет на геологический факультет. Однажды во время практики юные геологи, пережидая холодный, проливной дождь, попросили Аню спеть. Ее голос заставил друзей забыть о непогоде. Было очевидно, что музыка — это призвание Анны.
...Первый ошеломляющий успех пришел к Ане на фестивале в Сопоте, после которого о певице Анне Герман заговорили в странах Восточной Европы. В Москве, на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» была выпущена ее первая в жизни пластинка. Именно здесь в начале 70-х Анна Герман запишет и песню «Надежда», которую подхватит весь Советский Союз.
Анна Герман: «Содержание песни «Надежда» — универсальное, оно всем подходит. В тексте затронуты такие темы, которые людей очень волнуют — разлука, как понять друг друга, радости, которые дарит нам жизнь. В этой песне есть обещание, что все будет хорошо...»
Любимица советской публики Анна была не похожа на типичную эстрадную звезду. После каждого своего концерта она отыскивала работников сцены, пожарников, осветителей и раздавала им все, что ей подарили: цветы, конфеты, сувениры... Далее
«ЛЮБОВЬ МОЯ — МЕЛОДИЯ»
Дорогой читатель, пусть не смущает Вас тот факт, что здесь представлен и великий певец XX века Муслим Магомаев. Ведь и ему, и Анне Герман удалось одинаково уверенно стоять и на оперной, и на эстрадной сцене, она была Эвридикой на эстраде, а он был Орфеем ушедшей эпохи. И ему, и ей — представителям разных национальностей (Анна Герман — российская немка, Муслим Магомаев — азербайджанец) удалось вызвать у миллионов людей такое восхищение своим искусством. Незадолго до своей кончины Муслим Магомаев писал в своей книге «Любовь моя — Мелодия»: «Я горжусь своей родиной и люблю ее. И пусть такое вступление к книге воспоминаний сочтут несколько пафосным, но это так. И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан — мой отец, а Россия — мать. Появившись на свет, получив хорошее образование, сделав первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих Низами, Хагани, Вургуна, Гаджибекова, Бюль-Бюля, Ниязи, Караева, Бейбутова, Амирова — список можно продолжать, — я очень молодым приехал в Москву. И она вмиг сделала меня известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты, окружила любовью...».
Далее он с горечью отмечал: «Да, эстрада сейчас цветет. Однако цветут, как известно, не только розы и прочие благородные растения, но и крапива, растущая на задворках. Эстрада открыта всем ветрам и поветриям: кто-то еще поет красиво, кто-то хрипит, кто-то поет роковым голосом. Но рок-то наш — доморощенный. «Русский рок» — это лукавство... Нечто вроде «американской частушки»...
Нашу эстраду просто заполонило дилетантство, в нее занесло случайных людей. Слава Богу, мы избавились от цензуры, от диктата художественных советов. Но внутренняя цензура, то есть чувство меры и вкуса сочинителя или исполнителя, не всегда хорошо служат делу. Вот почему в эфире, на телеэкране, на дисках столько шелухи. Раньше «мусор» такого рода оседал в кабаках. Сейчас за деньги можно исполнить все. Потому дилетантство и процветает. Конечно, и в самодеятельных потугах иногда промелькнет талант, душа, искренность. Но далеко не всегда.
Эстрада, которая некогда была Золушкой, сейчас потеснила с телеэкранов, из эфира академические виды музыкального искусства. Но она развивается волнообразно — то мельчает, то наполняется. Наполняется количественно, но мельчает качественно...». Далее
НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР СОФИЯ РОТАРУ
«К сожалению, мы с Анной Герман не были знакомы лично, хотя, безусловно, не раз встречались на «Песне года» и на студии звукозаписи «Мелодия». Как-то наше знакомство не дошло до личного общения, но я хорошо помню её и у меня остались самые теплые и светлые воспоминания о ней.
«Анна Герман была очень добрым и светлым человеком — искренним и нежным, очень ранимым и сильным одновременно; такая женственная, тонкая, светлая с удивительно незабываемым голосом — проникновенным и чистым — неповторимым и непохожим ни на какой другой голос. Ведь не случайно её песни — «Надежда», «Эхо любви», «Когда цвели сады» и многие другие до сих пор помнят люди и с удовольствием поют их на эстраде и вне эстрады.
Время — самый объективный показатель уровня качества и справедливый судья, которого не обманешь. Всё меняется — жизнь, мода, люди, конечно и музыка, а если песни искренние, от сердца, если они поются от души и затрагивают самые прекрасные человеческие чувства — любовь к мужчине или женщине, к детям, к Родине — эти произведения долговечны. Но не вечны только люди: вот уже много лет нет в живых Анны Герман, но она с нами — в нашей памяти, в наших сердцах. Анна незримо присутствует в своих песнях.
Сегодня, спустя почти четверть века после её смерти, мы видим, что Анне Герман удалось осуществить главную мечту своей жизни; а что может быть главнее для настоящего Художника, чем добрая и вечная Память о нем в людях и долговечность его произведений!..» Далее
«ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ»
Это художественный фильм известного польского кинорежиссёра Анджея Вайды по мотивам рассказов Тадеуша Боровского. Действие фильма происходит в самом конце Второй мировой войны, на территории освобожденного американцами концлагеря. В ожидании своей дальнейшей судьбы поляки живут на территории бывшей казармы. Они находятся под наблюдением, чтобы не злоупотребить только что обретенной свободой. Главные герои картины — молодой интеллектуал Тадеуш и его возлюбленная, еврейская девушка Нина, которая в конце нелепо и трагически гибнет. Фильм повествует не столько об ужасах фашизма, сколько о сложностях адаптации к нормальной жизни. Человек нередко остается человеку волком и после освобождения из узилища, и даже любовь не всегда воскрешает изувеченные души.
Для Анны Герман появления в этом фильме, пусть даже в эпизодической роли американки, было огромным достижением после автокатастрофы в 1967 году, и проявлением её таланта в новом для неё творчестве — в кинематографе.
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КОНЦЕРТ-ИНТЕРВЬЮ АННЫ ГЕРМАН
«У нас в гостьях Анна Герман» — так мы назвали запись программы Ленинградского радио (конец 70-х годов), ставшей основой для этого уникального видеоролика, доступного теперь накануне Дня рождения Анны Герман на канале SENATFILM. Это авторская программа журналистки «Ленрадио» Лии Спадони — подруги Анны Герман, которая при жизни певицы много писала о ней и рассказывала в своих радиопередачах.
В видеоматериале использованы фото и рисунки художников Ewa Konarska (Италия), Ирины Бржеска и Юрия Авалишвили (Россия), а также фотоснимки поклонников творчества Анны Герман, присланные к нам в редакцию из разных стран.
Мы глубоко благодарны Лии Леонидовне за предоставленную журналу «СЕНАТОР» возможность так порадовать поклонников любимой певицы! Далее
АННА ГЕРМАН. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
30 лет назад, накануне предстоявшего 35-летия Победы (31 декабря 1979 года), в Большом концертном зале «Октябрьский» в Ленинграде состоялся один из последних выступлений Анны Герман. Как обычно, концерт начался с овации слушателей, но тогда никто из присутствующих в зале не мог подумать о том, что это станет последним концертом певицы и через два года Анна Герман уйдёт из жизни.
Во время концерта Анна Герман как всегда пела и разговаривала со своими слушателями, рассказывала им о себе, о своей семье, о своих друзьях, о своём творческом союзе с советскими композиторами. Как часто, пела песни и военных лет, говорила о ветеранах войны: сегодня многие даже не знает, что в её репертуаре особое место занимали песни о Великой Отечественной и о её известных и неизвестных героях. Далее
АКЦИЯ «КОГДА ЦВЕТУТ САДЫ»
Её голос, её песни, её прекрасный образ любят миллионы людей — разных возрастов и в разных странах. В том числе и в нашей стране, а точнее, прежде всего у нас в России. Ведь она вдобавок ко всему ещё и родилась у нас в Советском Союзе. И пела песни наших советских композиторов как мало кто еще!
Тысячи и тысячи тех, кто преклоняется перед прекрасной певицей, уже знают — и могут ещё узнать — трагическую историю жизни самой Анны и её семьи. Историю, о которой в советские годы нельзя было говорить, и даже теперь, даже в самых последних телепередачах — стараются не говорить, умалчивают. Почему?.. Но многие люди эту историю знают и могут узнать — в основном благодаря Информационно-музыкальному сайту «Анна Герман», созданному накануне 29-летия со дня смерти певицы. И это единственный в интернете информационный источник, материалы которого скопированы у нас и распространены по всему интернету…
Миллионы любят Анну Герман. И очень по-разному выражают свою любовь к ней. Одни коллекционируют её песни, фото. А другие, как Антс Паю из Эстонии, один из близких друзей певицы, ещё при её жизни (когда Анна Герман уже была неизлечима больна) посадил в её честь два дуба, которые заложили основу целого национального парка, известного сегодня всему миру, и назвал свою внучку в честь Анны. Такое проявление любви к певице достойно уважения и внимания... Далее
АННА ГЕРМАН: ОШИБКИ ВИКИПЕДИИ ИСПРАВЛЕНЫ
К сожалению, после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом.
Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди — писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.
Анна Герман родилась в СССР, в узбекском городе Ургенч. Этническая немка.
Мать: Ирма Давыдовна, (15.11.1909 — 30.01.2007), в девичестве Мартенс, из села Великокняжеское (ныне с. Кочубеевское Ставропольского края), из российских немцев, работала учительницей немецкого языка. В семье говорили на типичном старонемецком (ныне забытом в Германии) диалекте платдойч.
Отец: Ойген Хёрманн (нем. Eugen Hormann, имя русифицировано как Евгений Фридрихович Герман, 1909-1938) — бухгалтер, русский немец. В 1937 году он был арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 10 лет без права переписки — расстрелян в Ташкенте в 1938 году. Был посмертно реабилитирован в 1957 году, о чём его родственники получили справку лишь в 1985 году.
Бабушка: Анна Фризен Мартенс (18.01.1886 — 17.09.1971).
Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями… Далее
ПОЁТ АННА ГЕРМАН
«Я К ТЕБЕ НЕ ПОДОЙДУ»
АРИЯ ИЗ ОПЕРЫ