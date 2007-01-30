К 80-ЛЕТИЮ ПЕВИЦЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ АННЫ ГЕРМАН

Федеральный журнал «Сенатор» при участии фонда «Маршалы Победы» приступил к релализации крупного издательско-сетевоого проекта «Возращение Анны Герман», посвященного 80-летию со дня рождения Анны Герман. Данный проект включает в себя следующее:

1. Создание нового многофункционального информационно-музыкального портала об Анне Герман на трёх языках, ставших для певицы родными: на русском, польском и немецком, с представительствами редакции в Варшаве и в Берлине;

2. Издание подарочного спецвыпуска Федерального журнала «Сенатор» о жизни и творчестве Анны Герман, богато иллюстрированного, с редакционными и авторскими материалами о певице и эксклюзивными интервью членов семьи певицы, её близких родственников, друзей и коллег;

3. Издание массовым тиражом книги Артура Германа «Неизвестная Анна Герман», рукопись которой он завещал журналу «Сенатор».

К участию в реализации проекта проявили интерес в Германии, Польше и в России, в том числе одно из ведущих в России информационных агентств, решило стать генеральным информационным спонсором проекта. Редакция готова принять и другие предложения о сотрудничестве в рамках проекта, в том числе и от государственных структур, например, в организации гала-концерта звёзд отечественной эстрады к юбилею Анны Герман.

Мы также заинтересованы в сотрудничестве с компанией по созданию современного и многофункционального интернет-портала об Анне Герман — это основа всего проекта. Нужен высококлассный веб-дизайнер — мастер своего дела, который готов вписать своё имя в создание такого уникального портала для миллионов.

Редакция приглашает к сотрудничеству в реализации проекта спонсоров-меценатов и рекламодателей; им предлагаются различные формы сотрудничества: рекламные полосы на страницах спецвыпуска журнала «Сенатор», рекламные баннеры и публикации статей на интернет-портале журнала и в книге Артура Германа «Неизвестная Анна Герман». Имена солидных спонсоров и рекламодателей будут обнародованы здесь, на портале Анны Герман, и на её официальной странице на Facebook, которую ежедневно посещают более 120 000 пользователей... Далее

ВЫСОКИЙ ГОЛОС

Даты жизни: год рождения, год первого успеха, год автокатастрофы и рождения сына. Названия пластинок. Перечень городов, где была с концертами, список людей, с которыми встречалась, работала, была дружна. Ворох цитат, выписанных из статей о ней и из интервью, начиная с 1964 года. Отдельно — набор происшествий, подробностей («...в Кракове забыла текст песни от волнения, ей было восемнадцать...»). Список призов, премий, вереница успехов.

Магнитофонные кассеты с голосами людей, вспоминающих её. Листы бумаги с записью воспоминаний — не все соглашаются вспоминать в микрофон, не всех магнитофон настраивает на свободный. разговорный лад...

Фотокарточки черно-белые, глянцевые прямоугольники жизни, уже бывшей.

Живой образ дрожит неуловимо где-то между этих камешков, где-то внутри, где-то вне. Живой образ неуловимый язычок пламени: в руку не поймаешь, а все-таки есть.

И не меньше (больше) всех фактов-камешков даёт тут её голос, который по природе своей есть только движение воздуха... В голосе Анны Герман душа её выражена с острой, наполняющей силой; может быть, голос её и есть её душа, оставшаяся с нами, благодаря чуду звукозаписи.

Темперамент: тут пригодятся и фотокарточки, и рассказы людей, её знавших. Крупный прямой профиль, в котором есть жёсткая, волевая сдержанность. Вот фото: она в аппаратной Большой студии, только что спела, теперь прослушала вместе с редактором, звукорежиссёром и композитором, они вокруг неё спорят, обмениваются мнениями и решают что-то, что им кажется важным. Они думают, что они решают. Но решает она (уже решила). Стоит, ворот блузы расстегнут, руками обхватила сама себя под локти, глаза закрыты. Она замкнута в себе.

Эта усталая непреклонность, запечатлённая на фотокарточке, исчезает бесследно, когда Герман на сцене. Она становится ранима, как только может быть раним человек, представляющий самый заветный свой труд на всеобщее обозрение. И какой беззащитностью, какой мольбой звучит тогда вопрос, который она повторяет, уйдя со сцены за кулисы: «Ну, как? Ну — как?» ... Далее

КАК ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН ПОБЕДИЛИ ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В шоу-бизнесе есть одна небольшая, но заметная ниша — иностранные звезды, бешено популярные в России и нелюбимые или вообще неизвестные у себя на родине. В этой нише работают как бы финский актёр Вилле Хаапасало, звезда чекистских корпоративов Патрисия Каас, целый полк итальянских пенсионеров из Сан-Ремо. Бывает даже так, что популярность в России и нелюбовь на родине вступают между собой в прямую причинно-следственную связь. Для русских Карел Готт — король чешской эстрады, а для чехов — «запроданец»: коллаборационист, слушать которого порядочному чеху неприлично…

Примерно так же строились отношения между поляками и их Пугачёвой — Анной Герман: предала польское дело, пела для русских оккупантов и их марионеток, вот пусть теперь они тебя и любят, а мы забудем. Но вдруг все изменилось из-за какого-то российского сериала, почти случайно попавшего на польское телевидение. Оказалось, что на самом деле забывать Анну Герман в Польше никто не хочет, наоборот, её очень любят, просто раньше почему-то стеснялись в этом признаться. И вот уже Анна Герман, смазанная русским сериальным мылом, снова пролезла на пьедестал главной певицы Польши, наслаждаясь на этот раз искренней, а не официозной народной любовью.

Вообще русские сериалы на польском телевидении не такая уж редкость. Включаешь в Польше телевизор, а оттуда Домогаров в кого-то стреляет — как будто и не уезжал никуда. Но успех русского сериала про Анну Герман стал совершенно неожиданным. У поляков к ней особой любви не было, зато была куча претензий. В застойные годы Герман была той точкой, где польско-советская дружба достигала максимальной концентрации. Сама эта государственная дружба народов была насквозь гнилой, фальшивой и навязанной насильно, поэтому её эстрадно-песенное воплощение тоже выглядело не лучшим образом... Далее

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА

Спустя несколько десятков лет после моего выезда из Советского Союза, я возвращаюсь в воспоминаниях к годам, там прожитым. Я пишу о моих предках — голландских эмигрантах, которые, руководствуясь великой надеждой, переселялись в Россию — прекрасную и огромную страну. Пишу о счастливом детстве, годах учения, работы, о времени великого беспокойства и странствий, вызванных бегством и розысками.

И когда я думаю о России, вспоминаю песню:

«Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек;

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!..»

У меня перед глазами встаёт то время и Великая Сибирь — край, который сердечно всех принимал.

За тех, кто попадал туда, власть была спокойна. Мало кто оттуда возвращался…

Когда мне было шесть или семь лет, мать рассказала мне о нашем происхождении. Тогда я и узнала, что родиной моих предков была Фризия — местность на севере Голландии, откуда мой предок по материнской линии эмигрировал в Россию около 1850 года.

Предок этот, меннонит, мой прапрадед граф Йохан Фризен, покинул Голландию вместе с тремя сыновьями. Четвёртый сын остался во Фризии, чтобы управлять хозяйством и заботиться о банковском счёте. Увы, все имение он проиграл в казино. Прапрадед, узнав об этом, сказал: «Теперь обратного пути нет и нет графского титула!» На счастье, он привёз в Россию тринадцать возов наиблагороднейших семян, саженцев, а также немало движимого имущества и людей, которые работали у него в имении. Там, где он поселился, он вскоре распространил высокоразвитую голландскую культуру земледелия... Далее

ВАРШАВСКИЙ КОНЦЕРТ

И снова 14 февраля — день рождения Анны Герман. И как уже не первый год — накануне резкий рост числа посетителей на нашем сайте и писем читателей. В них авторы — от 15 и выше — выражают свое бесконечное восхищение творчеством Певицы. Писем столько, что всё чаще возникает вопрос: как же быть с ними дальше? Передать в музей Анны Герман, которого еще нет? Или начать специальное издание «Письма Анне Герман»? Сколько их уже в почтовом ящике нашего журнала!..

В этом году, впервые в Варшаве, 14 февраля состоится концерт, посвященный жизни и творчеству Анны Герман, он приурочен к 74-летию со дня рождения певицы. В нём примут участие известные польские деятели культуры и искусства, лично знавшие Анну Герман и выступавшие вместе с ней на сценах Польши и других стран. Среди них композитор Катаржина Гартнер (Katarzyna Gartner), автор песни «Танцующие Эвридики»; Д.Желеховская (D.Zelechowska), К.Цвинар (K.Cwynar), Б.Чжевски (B.Czyzewski), другие её бывшие коллеги и друзья. Далее

ФИЛЬМ «СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА»

Этот фильм — самая лучшая документальная картина из всех снятых до сих пор об Анне Герман, его авторы — Елена Троянова (сценарий) и Светланы Осадчук (режиссура). Производство «Радиотелецентр «Голос Надежды» (г. Тула, Россия).

В 2004 году радиотелецентр «Голос надежды» снял фильм о жизни Анны Герман «Светит незнакомая звезда». По мнению многомиллионной аудитории поклонников певицы и по оценке Федерального журнала «Сенатор» эта документальная картина до сих пор считается одной из лучших.

В фильме звучат фрагменты последних записей Анны, ранее неизвестных слушателям. Своими воспоминаниями о певице делятся: Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Лев Лещенко. О творческом пути Анны Герман рассказывают самые дорогие ей люди: мама, муж, а также близкие друзья и коллеги. Все они единодушны в своём мнении, что Анна Герман была действительно особенной певицей. Невзирая на то, что она пользовалась любовью миллионов зрителей, «звёздная болезнь» и гордыня не коснулись её. Она всегда оставалась кроткой, простой, приветливой, ласковой, получая огромную радость от того, что могла её дарить другим.

Авторы фильма рассказывают: «Мы не пытались раскрыть перед зрителями все подробности её биографии или дать какую-то оценку. Мы стремились показать незнакомую многим частичку её жизни, её связи с христианской верой, показать величие и силу той надежды, которая и ныне продолжает жить в сердце её мужа Збигнева Тухольского и её сына, Збигнева младшего. Мы хотели объективно показать то, что отличало Анну Герман от других эстрадных исполнителей — её духовность.

Всякий раз, когда мы брали интервью о творчестве Анны, многие непременно вспоминали о Боге. Они говорили: «Слава Богу, что Он дал нам такую певицу» или «Это талант от Бога», «Это что-то божественное». Чудо состоит в том, что Анна Герман, не говоря открытым текстом о вере, о Боге, не навязывая своих идей, будила в людях самое лучшее, что заложено в них и мысли их обращала к Богу. Один человек сказал нам: «Я догадывался, что она верующая потому, как она пела».

Необычный голос певицы покорял сердца слушателей. Слова её песен были как маленькие этюды из жизни человека, нарисованные кистью великого художника. Они всегда были полны глубокого смысла и легко проникали в самые потаённые уголки человеческой души, затрагивая лучшие струны сердца, и делали слушателей нежнее, добрее, человечнее... Далее

СЛАВНАЯ ПРИМАДОННА

Ещё при жизни Анны Герман очень узкий круг людей знали о том, что она великолепно исполняла роль Примадонны в оперном искусстве. В предлагаемой записи вы услышите арии из оперы «Тетида на острове Скирос» композитора Доменико Скарлатти (на итальянском языке) в сольном исполнении Анны Герман и камерного ансамбля Варшавской консерватории «Con moto ma cantabile» под управлением Тадеуша Охлевского. Либретто Карло Сигизмондо Капече:

1. Vorrebbe dal tuo cor — транскрипция женского терцета (струнные и клавесин).

2. Vi lascio tranquille — ария Тетиды.

3. Sento l’aura — ария Антиопы,

4. Lasciami crudo amor — ария Антиопы.

5. Credimi o core — ария Дейдамии.

6. Per credere — ария Дейдамии.

7. Amando tacendo — транскрипция женского терцета (флейта, гобой, струнные и клавесин).

8. Se da un empio — ария Антиопы.

9. Quando in notte — ария Антиопы.

10. Lascimi piangere — транскрипция дуэта Тетиды и Ахиллеса,

11. Cessino i vostri gemiti — ария Тетиды.

Вокал — Анна Герман. Виолончель — Марек Шварц. Флейта — Эльжбета Дастых. Музыкальный руководитель — Тадеуш Охлевский. Далее

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНЯ-77»

Так названа очередная страница, на которой представлены песни в исполнении Анны Герман, и запись заключительного концерта Фестиваля «Песня-77». Предупреждаем, что этая страница сверстана с расчетом на высокоскоростной Интернет, для просмотра видео вам необходимо нажать на стрелку в центре миниэкрана и наслаждаться прекрасным концертом эстрадных исполнителей советской песни! Далее

АННА ГЕРМАН: «ГИМН ЛЮБВИ»

Из воспоминаний Анна Герман: «Наш мир очень суетливый, нам даже иногда некогда сказать самому близкому и дорогому человеку, который радом с нами живет, что мы его любим. Или поцеловать, или обнять, когда он с работы приходит. Страшно много вещей важных, которые надо сразу же, тут же решить, но ведь самое важное уходит на задний план. И поэтому, когда я уже могу стать «владыкой» на два часа людей, их сердец, их внимания, я решила, что не буду петь ни протест-сонгов — хотя я не против этого, они нужны — ни разных других очень важных песен... Просто я буду петь про любовь!»

Сколько себя помнила, Анна всегда пела. И в праздники друзьям во дворе, и дома — родственникам. Пела даже тогда, когда умер от болезни младший брат, и когда семье приходилось переезжать с места на место в поисках арестованного отца (они не знали, что он в 1938 году в Ташкенте расстрелян — ред.). Анна Герман своим пением как будто призывала свет в нелегкую судьбу близких. Тем самым, она формировала и свою судьбу.

Ирма Мартенс, мама Анны: «Она пела. Но мы не знали... аж такой певицей, известной. Но она знала, что будет петь...»

Сразу после войны Анна с мамой и бабушкой из Советского Союза переехали в освобожденную Польшу, где будущая певица поступила в университет на геологический факультет. Однажды во время практики юные геологи, пережидая холодный, проливной дождь, попросили Аню спеть. Ее голос заставил друзей забыть о непогоде. Было очевидно, что музыка — это призвание Анны.

...Первый ошеломляющий успех пришел к Ане на фестивале в Сопоте, после которого о певице Анне Герман заговорили в странах Восточной Европы. В Москве, на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» была выпущена ее первая в жизни пластинка. Именно здесь в начале 70-х Анна Герман запишет и песню «Надежда», которую подхватит весь Советский Союз.

Анна Герман: «Содержание песни «Надежда» — универсальное, оно всем подходит. В тексте затронуты такие темы, которые людей очень волнуют — разлука, как понять друг друга, радости, которые дарит нам жизнь. В этой песне есть обещание, что все будет хорошо...»

Любимица советской публики Анна была не похожа на типичную эстрадную звезду. После каждого своего концерта она отыскивала работников сцены, пожарников, осветителей и раздавала им все, что ей подарили: цветы, конфеты, сувениры... Далее

«ЛЮБОВЬ МОЯ — МЕЛОДИЯ»

Дорогой читатель, пусть не смущает Вас тот факт, что здесь представлен и великий певец XX века Муслим Магомаев. Ведь и ему, и Анне Герман удалось одинаково уверенно стоять и на оперной, и на эстрадной сцене, она была Эвридикой на эстраде, а он был Орфеем ушедшей эпохи. И ему, и ей — представителям разных национальностей (Анна Герман — российская немка, Муслим Магомаев — азербайджанец) удалось вызвать у миллионов людей такое восхищение своим искусством. Незадолго до своей кончины Муслим Магомаев писал в своей книге «Любовь моя — Мелодия»: «Я горжусь своей родиной и люблю ее. И пусть такое вступление к книге воспоминаний сочтут несколько пафосным, но это так. И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан — мой отец, а Россия — мать. Появившись на свет, получив хорошее образование, сделав первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих Низами, Хагани, Вургуна, Гаджибекова, Бюль-Бюля, Ниязи, Караева, Бейбутова, Амирова — список можно продолжать, — я очень молодым приехал в Москву. И она вмиг сделала меня известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты, окружила любовью...».

Далее он с горечью отмечал: «Да, эстрада сейчас цветет. Однако цветут, как известно, не только розы и прочие благородные растения, но и крапива, растущая на задворках. Эстрада открыта всем ветрам и поветриям: кто-то еще поет красиво, кто-то хрипит, кто-то поет роковым голосом. Но рок-то наш — доморощенный. «Русский рок» — это лукавство... Нечто вроде «американской частушки»...

Нашу эстраду просто заполонило дилетантство, в нее занесло случайных людей. Слава Богу, мы избавились от цензуры, от диктата художественных советов. Но внутренняя цензура, то есть чувство меры и вкуса сочинителя или исполнителя, не всегда хорошо служат делу. Вот почему в эфире, на телеэкране, на дисках столько шелухи. Раньше «мусор» такого рода оседал в кабаках. Сейчас за деньги можно исполнить все. Потому дилетантство и процветает. Конечно, и в самодеятельных потугах иногда промелькнет талант, душа, искренность. Но далеко не всегда.

Эстрада, которая некогда была Золушкой, сейчас потеснила с телеэкранов, из эфира академические виды музыкального искусства. Но она развивается волнообразно — то мельчает, то наполняется. Наполняется количественно, но мельчает качественно...». Далее

НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР СОФИЯ РОТАРУ

«К сожалению, мы с Анной Герман не были знакомы лично, хотя, безусловно, не раз встречались на «Песне года» и на студии звукозаписи «Мелодия». Как-то наше знакомство не дошло до личного общения, но я хорошо помню её и у меня остались самые теплые и светлые воспоминания о ней.

«Анна Герман была очень добрым и светлым человеком — искренним и нежным, очень ранимым и сильным одновременно; такая женственная, тонкая, светлая с удивительно незабываемым голосом — проникновенным и чистым — неповторимым и непохожим ни на какой другой голос. Ведь не случайно её песни — «Надежда», «Эхо любви», «Когда цвели сады» и многие другие до сих пор помнят люди и с удовольствием поют их на эстраде и вне эстрады.

Время — самый объективный показатель уровня качества и справедливый судья, которого не обманешь. Всё меняется — жизнь, мода, люди, конечно и музыка, а если песни искренние, от сердца, если они поются от души и затрагивают самые прекрасные человеческие чувства — любовь к мужчине или женщине, к детям, к Родине — эти произведения долговечны. Но не вечны только люди: вот уже много лет нет в живых Анны Герман, но она с нами — в нашей памяти, в наших сердцах. Анна незримо присутствует в своих песнях.

Сегодня, спустя почти четверть века после её смерти, мы видим, что Анне Герман удалось осуществить главную мечту своей жизни; а что может быть главнее для настоящего Художника, чем добрая и вечная Память о нем в людях и долговечность его произведений!..» Далее

«ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ»

Это художественный фильм известного польского кинорежиссёра Анджея Вайды по мотивам рассказов Тадеуша Боровского. Действие фильма происходит в самом конце Второй мировой войны, на территории освобожденного американцами концлагеря. В ожидании своей дальнейшей судьбы поляки живут на территории бывшей казармы. Они находятся под наблюдением, чтобы не злоупотребить только что обретенной свободой. Главные герои картины — молодой интеллектуал Тадеуш и его возлюбленная, еврейская девушка Нина, которая в конце нелепо и трагически гибнет. Фильм повествует не столько об ужасах фашизма, сколько о сложностях адаптации к нормальной жизни. Человек нередко остается человеку волком и после освобождения из узилища, и даже любовь не всегда воскрешает изувеченные души.

Для Анны Герман появления в этом фильме, пусть даже в эпизодической роли американки, было огромным достижением после автокатастрофы в 1967 году, и проявлением её таланта в новом для неё творчестве — в кинематографе. Далее

КОНЦЕРТ-ИНТЕРВЬЮ АННЫ ГЕРМАН

«У нас в гостьях Анна Герман» — так мы назвали запись программы Ленинградского радио (конец 70-х годов), ставшей основой для этого уникального видеоролика, доступного теперь накануне Дня рождения Анны Герман на канале SENATFILM. Это авторская программа журналистки «Ленрадио» Лии Спадони — подруги Анны Герман, которая при жизни певицы много писала о ней и рассказывала в своих радиопередачах.

В видеоматериале использованы фото и рисунки художников Ewa Konarska (Италия), Ирины Бржеска и Юрия Авалишвили (Россия), а также фотоснимки поклонников творчества Анны Герман, присланные к нам в редакцию из разных стран.

Мы глубоко благодарны Лии Леонидовне за предоставленную журналу «СЕНАТОР» возможность так порадовать поклонников любимой певицы! Далее

АННА ГЕРМАН. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ

30 лет назад, накануне предстоявшего 35-летия Победы (31 декабря 1979 года), в Большом концертном зале «Октябрьский» в Ленинграде состоялся один из последних выступлений Анны Герман. Как обычно, концерт начался с овации слушателей, но тогда никто из присутствующих в зале не мог подумать о том, что это станет последним концертом певицы и через два года Анна Герман уйдёт из жизни.

Во время концерта Анна Герман как всегда пела и разговаривала со своими слушателями, рассказывала им о себе, о своей семье, о своих друзьях, о своём творческом союзе с советскими композиторами. Как часто, пела песни и военных лет, говорила о ветеранах войны: сегодня многие даже не знает, что в её репертуаре особое место занимали песни о Великой Отечественной и о её известных и неизвестных героях. Далее

АКЦИЯ «КОГДА ЦВЕТУТ САДЫ»

Её голос, её песни, её прекрасный образ любят миллионы людей — разных возрастов и в разных странах. В том числе и в нашей стране, а точнее, прежде всего у нас в России. Ведь она вдобавок ко всему ещё и родилась у нас в Советском Союзе. И пела песни наших советских композиторов как мало кто еще!

Тысячи и тысячи тех, кто преклоняется перед прекрасной певицей, уже знают — и могут ещё узнать — трагическую историю жизни самой Анны и её семьи. Историю, о которой в советские годы нельзя было говорить, и даже теперь, даже в самых последних телепередачах — стараются не говорить, умалчивают. Почему?.. Но многие люди эту историю знают и могут узнать — в основном благодаря Информационно-музыкальному сайту «Анна Герман», созданному накануне 29-летия со дня смерти певицы. И это единственный в интернете информационный источник, материалы которого скопированы у нас и распространены по всему интернету…

Миллионы любят Анну Герман. И очень по-разному выражают свою любовь к ней. Одни коллекционируют её песни, фото. А другие, как Антс Паю из Эстонии, один из близких друзей певицы, ещё при её жизни (когда Анна Герман уже была неизлечима больна) посадил в её честь два дуба, которые заложили основу целого национального парка, известного сегодня всему миру, и назвал свою внучку в честь Анны. Такое проявление любви к певице достойно уважения и внимания... Далее

АННА ГЕРМАН: ОШИБКИ ВИКИПЕДИИ ИСПРАВЛЕНЫ

К сожалению, после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом.

Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди — писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.

Анна Герман родилась в СССР, в узбекском городе Ургенч. Этническая немка.

Мать: Ирма Давыдовна, (15.11.1909 — 30.01.2007), в девичестве Мартенс, из села Великокняжеское (ныне с. Кочубеевское Ставропольского края), из российских немцев, работала учительницей немецкого языка. В семье говорили на типичном старонемецком (ныне забытом в Германии) диалекте платдойч.

Отец: Ойген Хёрманн (нем. Eugen Hormann, имя русифицировано как Евгений Фридрихович Герман, 1909-1938) — бухгалтер, русский немец. В 1937 году он был арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 10 лет без права переписки — расстрелян в Ташкенте в 1938 году. Был посмертно реабилитирован в 1957 году, о чём его родственники получили справку лишь в 1985 году.

Бабушка: Анна Фризен Мартенс (18.01.1886 — 17.09.1971).

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями… Далее

ПОЁТ АННА ГЕРМАН «Я К ТЕБЕ НЕ ПОДОЙДУ» АРИЯ ИЗ ОПЕРЫ

