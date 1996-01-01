Издательско-сетевой краудфандинг проект Федерального журнала «Сенатор».

Посвящается 80-летию со дня рождения Анны Герман.







«Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке,

черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны знания,

нужна интеллигентность, дающаяся культурой».

Дмитрий Лихачёв. По сути, это — единственный масштабный проект, который посвящён 80-летию со дня рождения всемирно известной певицы, композитора и актрисы Анны Герман. Она по-прежнему остается любимой исполнительницей для миллионов граждан бывшего Советского Союза и современной России, а также Польши, Германии и других стран. Но ни в одной из этих стран юбилей певицы не стал официальным событием в культурной жизни. Нам же сегодня никто не мешает объединиться, чтобы достойно отметить юбилей несравненной Анны Герман, чьё имя вот уже десятилетия на устах миллионов, а память о ней — в благодарных и любящих сердцах!

Представляя на «Планете» проект «Анна Герман — наша Любовь и Память!» , подготовленный Федеральным журналом «СЕНАТОР», мы обращаемся ко всем с просьбой поддержать его своим личным участием в нём! Для этого и существует публичная система краудфандинг, позволяющая авторам реализовать свои проекты с участием желающих; в том числе и для частных инвесторов, и для меценатов, готовых вложить свои пусть и небольшие средства, чтобы получить конкретную прибыль от реализации проектов, которые интересны многим людям и даже миллионам.

Суть проекта: создание в Интернете многофункционального портала Анны Герман (на русском, польском, немецком, английском, узбекском и казахском языках), впервые издание уникальной книги-альбома о певице, и печать не имеющего прецедента спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» о её жизни и творчестве. На первом этапе проекта — создание портала Анны Герман и печать спецвыпуска журнала.

Конечно, всех, кто присоединится к этому проекту, ждут интересные вознаграждения (см. акции), которые призваны укрепить память о певице и стать оригинальным подарком друзьям и знакомым, родителям, бабушкам и дедушкам, которые до сих пор любят Анну Герман как символ своей молодости! Как это происходит в Интернете — мы каждодневно наблюдаем на официальной странице Анны Герман на Facebook, которую ежемесячно посещают миллионы людей из более чем 50 стран.

Может возникнуть вопрос: «А причём тут журнал «СЕНАТОР»?

Всё очень просто: ещё с 1999 года имя Анны Герман и все, что связано с её жизнью и творчеством, стало постоянной темой для журнала! Более того, именно благодаря публикациям «СЕНАТОРА» началось небывалое возрождение памяти об Анне Герман, и не только в России.

И ещё: для издания повести «Неизвестная Анна Герман» (её автор — педагог, писатель и журналист, родной дядя певицы Артур Герман) большим тиражом и на разных языках, автор завещал её журналу «СЕНАТОР».

Наконец, сериал Первого канала Российского телевидения об Анне Герман был сделан, между прочим, именно по материалам журнала «СЕНАТОР»!



ВСЁ ТОЛЬКО ОБ АННЕ ГЕРМАН

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ В рамках проекта будет создан многофункциональный и многоязычный информационно-музыкальный портал о певице, в разработке которого будут использованы новейшие интернет-технологии, а его дизайн и художественное оформление по достоинству оценят все поклонники певицы и пользователи Интернета.

Наряду с таким уникальным интернет-порталом выйдет в свет и спецвыпуск журнала «СЕНАТОР» о певице: как на страницах портала, так и в журнале, впервые будут представлены малоизвестные и ранее не публиковавшиеся материалы об Анне Герман, воспоминания её друзей, родных и коллег. В том числе отрывок из документальной повести (она будет издана отдельной книгой на втором этапе проекта) Артура Германа, открывающая для миллионов тщательно скрывавшуюся при жизни певицы тайну её происхождения.

Спецвыпуск издания будет иметь красивую упаковку европейского качества, а главная страница обложки – соответствующий дизайн и оформление с портретом певицы; внутренние страницы состоят из текстовых материалов с иллюстрациями из фотоматериалов, которые были восстановлены художниками-реставраторами и дизайнерами.

Обложки журнала (с клапанами) состоят из 8 страниц, в нём также предусмотрены и два-три вкладыша с рекламой спонсоров и меценатов.

Вот параметры спецвыпуска журнала:

Формат — 230х297+5 мм;

Всего страниц — 304 + суперобложка;

Блок — бумага «Галери Арт» 115 г/м2;

Обложка — 300 гр. + матовая (ламинация);

Переплёт — КБС (склейка);

Тираж (мин.) — 5000 экз.;

Журнал печатается в Финляндии.

Особенность спецвыпуска — его высококачественное полиграфическое исполнение и альбомный характер: в нём будут впервые представлены (в цвете и в черно-белом варианте) малоизвестные фотопортреты Анны Герман. Мы уверены, что в этом издании поклонники Анны Герман откроют для себя много нового и неизвестного о любимой певице. Несомненно, что журнал будет ценным подарком как для книголюбов, так и для тех, кто хотел бы приятно удивить своих родителей, друзей, подруг и даже коллег — лучших работников, заслуживающим внимания их руководителя.

Жаль только, что мы не сможем издать его большим тиражом: ведь поклонников певицы — миллионы по всей России и за её пределами! Но всё будет зависеть от активности желающих участвовать в проекте: если тираж спецвыпуска будет больше, чем заявлено, то это скажется и на конечной стоимости экземпляра журнала.



КОНКУРСЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ АННЕ ГЕРМАН

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Учитывая заслуги Анны Герман перед нашей страной и всенародную любовь к ней, мы ещё в прошлом году, в рамках большого проекта к 80-летию со дня её рождения «Анна Герман. Возвращение», объявили ряд творческих конкурсов, посвящённых её жизни и творчеству.

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!» — конкурс на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман. Его лауреаты и призёры получат дипломы и подарки, а лучшие работы будут опубликованы на страницах спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» и на новом музыкальном портале о певице.

«ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН» — международный конкурс клипмейкеров на создание лучшего клипа на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий. Награды победителям — дипломы и ценные подарки. Лучшие произведения будут представлены на странице Анны Герман на Facebook и в выпуске «Песни Анны Герман», тираж которого будет бесплатно распространён в рамках мероприятий журнала.

«ОБРАЗ АННЫ ГЕРМАН» — международный конкурс художников, арт-дизайнеров и постеров с проведением интернет-вернисажа работ на портале певицы. Репродукции будут использованы в качестве иллюстраций в спецвыпуске журнала «СЕНАТОР» и на информационно-музыкальном портале о её жизни и творчестве.

В конкурсах могут принять участие граждане стран бывшего СССР и других стран. Авторы лучших работ вместе с победителями и призёрами конкурсов будут приглашены в Москву для участия в торжественном юбилейном вечере, посвящённом 80-летию со дня рождения Анны Герман и 20-летию основания Федерального журнала «СЕНАТОР».

С положением о конкурсах вы можете ознакомиться здесь.



ЮБИЛЕЙ АННЫ ГЕРМАН… ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Сегодня впервые на заслуги Анны Герман и её творческое наследие обратили внимание и на международном уровне. В этом году Генеральный директор Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова накануне юбилея певицы прислала в адрес редакции журнала «СЕНАТОР» тёплое приветствие, в котором она обратилась к миллионам поклонников творчества певицы. В нём в частности говорится:

«Уникальные голосовые данные певицы позволяли ей исполнять песни самых разных жанров: в её обширном репертуаре были и народные песни, и песни военных лет, и романсы, и популярные хиты 60-80-х годов, и даже оперные арии. Все это является бесценным творческим наследием певицы, которое востребовано в разных странах. Самое главное: песни Анны Герман объединяют людей и сближают их…

Мы можем с полным основанием утверждать, что если бы она по-прежнему была среди нас, то непременно могла бы сегодня быть удостоена почётного звания «Артист ЮНЕСКО во имя Мира», которое присуждается Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) людям творческих профессий, чья деятельность вносит большой вклад в дело укрепления культурных и творческих связей между народами и государствами».

Ещё в начале 2014 года, когда редакция впервые анонсировала проект, посвященный Анне Герман, мы не могли себе представить, что он получит такую международную поддержку — Эгиду самой ЮНЕСКО! Кстати, свою готовность поддержать проект также выразили и в Российском комитете по делам ЮНЕСКО, и в Польском национальном комитете по делам ЮНЕСКО.



КРАУДФАНДИНГ ДЛЯ АННЫ ГЕРМАН

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Сегодня, в условиях определенных экономических трудностей в стране, при реализации таких проектов трудно рассчитывать на помощь государства. Поэтому, учитывая значимость проекта для многомиллионной аудитории поклонников Анны Герман, мы решили прибегнуть к сервису народного финансирования, приглашая самих людей к участию в нём в рамках краудфандинга. Мы предлагаем вместе реализовать его, чтобы каждый акционер проекта по итогам нашей работы мог получить то, на что он решил вложить свои деньги.

Надеемся, что всенародная любовь к Анне Герман позволит нам вместе решить эту задачу и тем самым внести скромный вклад в развитие краудфандинга в России. Ведь меценатство, благотворительность, добровольное пожертвование на Руси всегда вызывали уважение, наши предки всем миром собирали средства на добрые дела, на строительство храмов, на возведение памятников героям Отечества.

Эта традиция, объединяющая неравнодушных людей, живёт и поныне, хотя за рубежом она известна как «краудфандинг» и благодаря Интернету все больше проникает и в жизнь современной России. Иначе говоря, краудфандинг — полузабытая русская идея: народный сбор средств на различные социально значимые и культурные проекты. Вспомните историю строительства собора Василия Блаженного, который был возведён на народные деньги по случаю победы в Казанском походе. А бронзовый памятник Минину и Пожарскому, — первый в Москве памятник, который тоже был сооружён на народные деньги...



О ЖУРНАЛЕ «СЕНАТОР»

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Федеральный журнал «СЕНАТОР» (Св. №014633 Комитета РФ по печати) учреждён в марте 1996 года ЗАО «Издательство «ИНТЕРПРЕССА», с 30 июня 1997-го его соучредителем стала Администрация Тюменской области. За годы своего существования он стал влиятельным изданием — трибуной общественных и государственных деятелей, парламентариев и политиков, дипломатов и экономистов, предпринимателей и промышленников, деятелей науки и культуры России и других стран.

Журнал «СЕНАТОР» — лауреат Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты», в котором занял первое место в номинации «Век минувший». «Благодаря высокому профессионализму авторов и их верности традициям русской журналистики» — таков был вердикт жюри конкурса.

Сегодня на его страницах и на медиапортале группы сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» в Интернете публикуются информационно-аналитические и историко-обзорные материалы на темы экономики, политики, культуры и международного сотрудничества.

Основные жанры публикаций — очерки, эссе, интервью, зарисовки, аналитические статьи, обзоры и прогнозы специалистов по разным вопросам. Несмотря на насыщенность экономической и политической информацией, постоянное место в нем отводится материалам об истории, культуре, искусстве, традициях и обычаях народов России и других стран. Известные учёные страны охотно выступают в роли авторов издания или становятся его экспертами-консультантами. Среди героев публикаций — первые лица России и стран Европы и Америки, отечественные и зарубежные деятели науки и культуры, видные экономисты, дипломаты, публицисты, журналисты, писатели и поэты.

Кстати, отметим: пять лет назад в редакцию журнала «СЕНАТОР» пришло письмо из Германии от одного из крупнейших в стране издательств, специализирующихся на выпуске учебников для школ Германии, Австрии и Швейцарии. Письмо было с просьбой дать согласие на использование одной из публикаций журнала в учебнике по русскому языку и литературе для старшеклассников. А позже прислали и экземпляры учебников с публикацией в них этого материала. Ряд публикаций журнала включило в программу ЕГЭ для старшеклассников и Министерство образования и науки РФ.

Как авторитетное издание, «СЕНАТОР» является участником многих экономических и общественно-политических мероприятий, нередко выступает информационным спонсором международных культурных программ, экономических форумов, деловых встреч. В 2005, 2010 и 2015 годах он выступил в роли организатора крупнейшего мероприятия — Международного Творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память», впервые проведённого в России за все годы после войны в рамках юбилеев — 60-летия, 65-летия и 70-летия Великой Победы над фашисткой Германией. Участниками конкурса стали граждане свыше 40 стран мира.

Другим важным событием в общественно-политической и культурной жизни России стал проведённый в 2007 году журналом «СЕНАТОР» «Год памяти Маршала Победы А.М. Василевского» при активной поддержке 18 субъектов Российской Федерации, ветеранов Великой Отечественной войны, молодёжных организаций, студентов и школьников. В рамках Года по ходатайству журнала было принято решение Мосгордумы о сооружении в Москве памятника А.М. Василевскому, в честь полководца была названа улица в Волгограде, его имя было присвоено Смоленской академии ПВО Сухопутных войск.

Такая деятельность журнала «СЕНАТОР» была широко поддержана российской и международной общественностью, Администрацией Президента и Правительством Российской Федерации, Правительством Москвы, Российским организационным комитетом «Победа» — как направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Федеральный журнал «СЕНАТОР» инициировал и создание Фонда «Маршалы Победы» (2009), учредителями которого, наряду с руководством журнала, выступили видные государственные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, деятели науки, культуры и искусства России. Среди них народные артисты СССР — Э.А. Быстрицкая, А.Б. Джигарханян, В.С. Лановой, Ю.М. Соломин, экс-генпрокурор СССР А.Я. Сухарев, академик РАН М.Л. Титаренко, Герой Советского Союза, первый командир спецподразделения КГБ-ФСБ Г.Н. Зайцев и другие.

Фонд «Маршалы Победы» зарегистрирован в Минюсте РФ по г. Москве.

Председателем Правления Фонда «Маршалы Победы» является ветеран Великой Отечественной войны — действительный государственный советник юстиции, советник Генерального прокурора РФ А.Я. Сухарев; президентом Фонда — главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» Ф.А. Искендеров, председателем Попечительского Совета — академик М.Л. Титаренко. СУХАРЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ Примечание:

Бонусы и вознаграждения будут рассылаться и выдаваться после завершения проекта. Вам обязательно придёт уведомление на e-mail, указанный Вами при регистрации на Planeta.ru.

Как дополнительный бонус, имена акционеров, приобретших ключевые акции проекта, а также меценатов, спонсоров и рекламодателей спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» будут опубликованы на официальной странице Анны Герман на Facebook: www.facebook.com/annagerman.senat.org

Желающие могут прислать нам свои фото, тексты объявлений, рекламные слоганы и даже видеоматериалы с разрешением Федеральному журналу «СЕНАТОР» на их использование в Интернете. По этим вопросам можно связаться с нами по электронной почте: annagerman#senat.org

Напоминаем, что акции Вы можете приобрести не только для себя, но и в качестве подарка близкому человеку; как бы далеко он ни находился, мы позаботимся, чтобы этот сюрприз нашел своего адресата!

Оригинал на «Планете», перейти на платформу и оформить покупку акции. ❀ ❀ ❀ ❀ ❀



К сожалению, осознание того, какое место занимал тот или иной известный человек при жизни — в политике, экономике, искусстве, науке, — часто приходит к нам позднее. Так получилось и с Анной Герман: должно было пройти почти два десятка лет, чтобы в обществе снова возникла потребность в возвращении к ней, — к её творческому наследию, к её песням. И сегодня, слушая записи песен в исполнении этой незабываемой певицы, порой кажется, что она и не ушла от нас почти тридцать пять лет назад, а по-прежнему с нами, причём гораздо больше и востребованней, чем многие сегодняшние живые «звезды» — настолько глубокий след оставила она в сердцах миллионов людей.

Анна Герман при жизни пользовалась безумной популярностью и всеобщей любовью народов всего Советского Союза. В плеяде исполнителей эстрадных песен она занимала исключительное место, и в Польше, и в Советском Союзе называли её «создателем новой исполнительской традиции»; а знатоки-музыковеды справедливо писали: «Анна Герман остаётся первой послевоенной исполнительницей, которой удалось возвести песню до вершин истинного искусства». Анна Герман преимущественно пела альтом, но как утверждают специалисты, в её голосе присутствовали и черты контральто. В пользу определения голоса певицы как сопрано говорит и тембр её голоса — вспомните в её исполнении арии Доменико Скарлатти из оперы «Тетида на острове Скирос», показывающее диапазон голоса артистки как минимум до половины большой октавы, что позволяло ей исполнять музыку барокко. При этом натуральным диапазоном её прозрачного голоса было меццо-сопрано.

Вот каким даром обладала блистательная Анна Герман! При этом мало кто знает, что певица элементарно не знала даже ноты и не имела профессионального музыкального образования. Но именно божественный дар — голос Анны Герман, характеризирует её как высочайшего и несравненно талантливого исполнителя эстрадных песен и оперных арий. Её дядя Артур Герман утверждал, что «этот дар у неё — наследственность, передан ей от отца, который был регентом в церковном хоре с отличным голосом»... Далее