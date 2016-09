ИСТОРИЯ ЖИЗНИ АННЫ ГЕРМАН

(основные этапы творческой и личной жизни)



Анна Герман (полное — Анна Виктория Герман) родилась 14 февраля 1936 года в СССР, в г. Ургенч Узбекской ССР. Отец — Евгений (Ойген) Герман (нем. Hormann), бухгалтер из российских немцев: в годы репрессий он был обвинен в шпионаже и расстрелян, посмертно реабилитирован. Мать Ирма (в девичестве Мартенс) — представительница германских меннонитов, поселившихся в России в екатерининские времена — в XVIII веке, она была учительницей немецкого языка… Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерьми.

В годы коллективизации Фридрих Герман был арестован (1929 г.): вердикт тройки был краток — пять лет лагерей с последующим ограничением в правах — тоже на пять лет. Через полтора года он погиб от голода и каторжных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Такая же участь была приготовлена и его детям, но старший сын, Вилли, сумел пробраться через Польшу в Германию, а Ойгену не удалось скрыться от преследования властей. Судьба занесла его в Донбасс, где он устроился бухгалтером на фабрику-кухню одной из шахт. Но начальство шахты сильно злоупотребляло спиртными напитками, а нести ответственность за растрату пришлось бы Ойгену. В то время за подобное преступление полагалось наказание — два-три года заключения. Но, учитывая личные «грехи» Ойгена, его вину могли помножить на семейные «грехи»: отец репрессирован, брат «сбежал в Германию». Конечно, ему грозил неминуемый расстрел, но Ойген тайком покидает дом, оставив жену Альму с маленьким сыном Руди, и отправляется в путь...

Устав от чувства опасности и одиночества в узбекском городе Ургенч, он встречает Ирму Мартенс. Она — представительница германских меннонитов, поселившихся в России (в екатерининские времена) во второй половине XVIII века, работала в школе учителем немецкого языка. Конечно, родной язык, пение под гитару сближают их. Кстати, красавец Ойген писал стихи, сочинял музыку, обладал ко всему прочему недюжинной физической силой.

14 февраля 1936 года у них родилась дочь — Анна Виктория Герман, но 26 сентября 1937 года Ойген был арестован. Долгое время никто не знал о его дальнейшей судьбе, но ныне живущий в Германии 88-летний младший брат Ойгена Артур Герман сообщает, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К сожалению, об этом Анна Герман не могла знать, поскольку только в горбачевские времена Артуру Герману удалось выяснить судьбу брата: после двух недель ожидания приговора тройки, он был расстрелян как «немецкий шпион и долголетний вредитель» (15 ноября 1957 года посмертно реабилитирован). Через год после ареста Ойгена, семья Германов переживает еще одну потерю: от болезни умирает Фридрих — младший брат Ани. Это горе беспомощных женщин окончательно приводит к мысли, что их спасение — в побеге. Им приходится бежать и долгое время скитаться по всему Союзу — Ташкент, Новосибирск, Красноярск; Джамбул, где они вместе со всеми встречают Победу в Великой Отечественной войне, и Аня идет в джамбульскую школу — в первый класс. Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс вторично «выходит замуж» за офицера Войска Польского Германа Бернера, что впоследствии служит ей поводом в 1946 году вместе с семьей переехать на его родину, в Польшу.

Поселившись в Новой Рудзи (в 1949 году они переезжают во Вроцлав), Ирма Мартенс-Бернер устраивается поденщицей и получает маленькую комнату на троих в коммунальной квартире, а 10-летняя Аня продолжает учебу в польской школе. Хорошо учится — на одни «пятерки» (кроме «четверки» по математике). Она обнаруживает, что имеет дар к рисованию, мечтает поступить в высшую школу изящных искусств. Но мать советует: «Надо выбрать какую-нибудь более практичную профессию, чтобы прокормить семью и себя».

После учебы в начальной школе и общеобразовательной гимназии для работающих учеников (одновременно с учебой Ане приходилось работать, чтобы помочь маме прокормить семью) во Вроцлаве Анна поступает на геологический факультет Вроцлавского университета им. Болеслава Берута (1955-1961 гг.). Тут же в 1960 году она дебютирует на сцене студенческого театра «Каламбур», что становится началом её профессиональной карьеры на эстраде. И неудивительно, что после окончания университета Анна-Виктория выбирает профессию не геолога, а эстрадной певицы, тем более что уже блестяще сдан государственный экзамен тарификационной (аттестационной) комиссии Министерства культуры и искусства Польской Народной Республики и получено разрешение на профессиональную певческую деятельность на эстраде. С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходится много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении становятся по-настоящему известными.

Это было в 1963 году, в Сопоте, на ІІІ Международном фестивале песни: Анна Герман тут занимает ІIІ место (категория «польские певцы», песня «Так мне с этим плохо» — Tak mi z tym zle — Генриха Клейне и Бронислава Брока), а в Ольштыне на Всепольском Фестивале эстрадных коллективов завоевывает первую награду солистов за исполнение песни «Ave Maria no morro». Затем она выступает в ольштенской «Эстраде» с коллективом Збигнева Хабовского, а на радиостанции Польского Радио в Ольштыне записывает пять новых композиций, в том числе и «Вернись в Сорренто».

Кстати, в этом же году Анна Герман в качестве стипендиатки Министерства культуры и искусства несколько месяцев проживает в Италии и занимается исключительно вокалом. Вернувшись в Польшу, она завоевывает множество артистических наград: например, на местном фестивале польской песни в Ополе песня «Танцующие Эвридики» в её исполнении приносит авторам песни гран-при. Но триумфальный успех к ней приходит в 1964 году, на IV Международном песенном фестивале в Сопоте, где она выступает с песней «Танцующие Эвридики» (музыка — Катажины Гертнер, стихи — Евы Жеменицкой) и завоевывает I место — в категории польских, и II место — среди международных исполнителей.

В 1964 году Анна Герман дебютирует в Москве и записывает свою первую большую пластинку «Танцующие Эвридики». Через год — еще одна удача: это был III Фестиваль польской песни в Ополе, на котором она выступает с песней «Зацвету розой» (Zakwitne roza, авторы — Катажины Гертнер и Ежи Миллера) и получает первую премию. А в V Международном песенном фестивале в Сопоте — первую награду за интерпретацию песни Марка Сарта «Бал у Посейдона». В том же году она с триумфом выступает в бельгийском Остенде и занимает III место: пожалуй, благодаря именно этому успеху выходит первый польский диск-гигант Анны Герман, которая потом становится известной во всей Европе.

В 1966 году Анна Герман заключает с итальянской студией грампластинок CDI трехлетний контракт, включающий в себя запись пластинок и участие в различных фестивалях. До своего отъезда она с гастролями побывает в Англии, США, Советском Союзе (60 концертов за месяц), во Франции. Участвует в фестивале «Братиславская Лира» в Чехословакии и в ХV Фестивале неаполитанской песни в Неаполе, а в Каннах получает награду («Мраморная пластинка») Международной ярмарки грампластинок «MIDEM».

1967 год, Италия. Анна Герман — первая польская певица, которая представляет Польшу на фестивале в Сан-Ремо, а чуть позже — очередной колоссальный успех на ХV Фестивале Неаполитанской Песни в качестве первой иностранной исполнительницы в Сорренто. Ей вручают премию «Oscar della simpatia».

Для Анны Герман шестидесятые годы были лучшим периодом жизни. Ведь все хорошо складывалось как в личной личной жизни, так и в творчестве — ей пророчат блестящую карьеру. Но на этом пике славы судьба посылает ей жестокое испытание: поздно ночью, в августе 1967 года, когда она вместе с водителем возвращалась из Виареджо в гостиницу, недалеко от Милана на горной автостраде «Солнце» происходит страшная автокатастрофа. Водитель, который вёл машину со скоростью 160 км/час, за рулём заснул, и машина врезалась в бетонное ограждение. В результате Анну Герман из машины выбросило так далеко, что поначалу её никто и не заметил. Получив сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки и сотрясение мозга, она двенадцать дней не могла прийти в сознание. Тогда шла борьба со смертью, а после тяжелых операций — долгие месяцы в гипсовом корсете — борьба за выздоровление. Благодаря небывалой силе духа и кропотливым реабилитационным упражнениям она вышла из борьбы победительницей. В это время Анна диктует книгу-дневник «Вернись в Сорренто?».

Лишь к 1969 году Анна Герман впервые начинает ходить по квартире, а в Сочельник выступает по телевидению. На сцену возвращается в 1970 году: её сольный концерт в зале конгресса Дворца культуры и науки увенчался долгими овациями в честь её возвращения. В этом же году в Закопане Анна Герман и Збигнев Тухольский скромно отпразднуют свою свадьбу, а в издательстве «Искры» выходит в свет вышеупомянутая книга; и новая пластинка «Человеческая судьба» с её композициями на слова Алины Новак «Человеческая судьба», «Веточка снов», «Спасибо, мама», «Так сильно хотела».

Снова концерты и фестивали в Ополе, Советской песни в Зеленой Гуре, солдатской — в Колобжеге. На местном фестивале польской песни в 1970 году она получает награду Председателя городского народного совета Ополе за песню «Может быть», а год спустя — приз зрительских симпатий за «Четыре карты» на свою музыку и на слова Ежи Фицовского.

Весной 1972 года Анна возобновляет концертные поездки, затем приезжает в Москву и записывает песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Надежда»… Именно она становится первой русской песней, которую Анна Герман исполняет впервые после своего выздоровления. Теперь очевидно, что эта песня — одна из лучших, созданных в ХХ веке на русском языке. Слова песни и её мелодия в огромном пространстве СССР становится любимой для многих миллионов людей. А скольким людям «Надежда» стала спасением и верой в хорошее будущее, она и сейчас спасает людей от тоски и одиночества, ободряет их, дарит им терпение, надежду, веру и мужество. Кстати, даже исцеляет: в Германии функционирует единственная в мире клиника — психотерапевтический центр, в котором с помощью песен в исполнении Анны Герман лечат людей от болезней.

В 1974-1975 и 1979-1980 годах она ездила с гастролями по Советскому Союзу, здесь у Анны Герман было много авторов, которые предлагали ей свои песни — это Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Владимир Шаинский, Оскар Фельцман, Ян Френкель и многие другие. Песни в её исполнении стали шлягерами, а многие из них навсегда вошли в список золотой коллекции советских песен: «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Гори, гори моя звезда»…

Везде её встречают овациями, приглашают спеть на бис и забрасывают сцену тысячами цветов, записанные на «Мелодии» пластинки расходятся миллионными тиражами. Билеты на её концерт на сцене Кремлевского дворца Съездов распроданы заранее, за несколько недель. Во время концерта зал в 6000 мест переполнен, аплодисменты не смолкают долго и долго…

В 1975 году Анна Герман родила сына, но очень скоро судьба посылает ей очередное испытание: в конце 1970-х годов врачи обнаруживают у неё онкологическое заболевание — рак. Первые признаки неизлечимой болезни появились в 1979 году, в Алма-Ате: во время концерта певице внезапно становится плохо. Несмотря на это, она продолжает гастроли; осенью 1980 года она совершает свои последние гастроли в Австралию, во время которых выступает практически во всех крупных городах континента. По возвращению, осенью 1980 года, она выступила с сольным концертом в Еврейском театре в Варшаве. Затем, снова больница, где ей делают несколько сложных операций, но... врачи оказываются бессильными, они не могут спасти певицу.

Анна Герман ушла из жизни поздним вечером 25 августа 1982 года, похоронена (30 августа 1982 года) на варшавском евангелистско-реформаторском кладбище.



ХРОНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ Годы События жизни и творчества 14.02.1936 родилась в Советском Союзе, в городе Ургенч Узбекской ССР. 1946 вместе с мамой и бабушкой она переезжает в Польшу. 1946-1955 учёба в начальной школе в Новой Руде и в лицее для работающих с получением Аттестата Зрелости Вроцлавского общеобразовательного лицея. 1955-1961 студенческие годы — обучение на факультете естественных наук Вроцлавского Университета имени Болеслава Берута. 1959-1960 сотрудничество со студенческим театром «Каламбур». 1959-1966 зачислена в штат Вроцлавской эстрады и одновременно с учебой она работает по контракту на Жешувской и Ольштыньской эстраде. 1962 сдает государственный экзамен перед тарификационной (аттестационной) комиссией Министерства Культуры и Искусства Польской Народной Республики и получает право на профессиональную певческую деятельность. 1962 получает диплом о высшем образовании во Вроцлавском Университете им. Болеслава Берута — ей присваивают звание «магистр геологии». 1963 получает ІІІ премию ІІІ Международного Фестиваля Песни в Сопоте за исполнение песни «Так мне с этим плохо» (Tak mi z tym źle) Генриха Клейне и Бронислава Брока, и индивидуальную премию за интерпретацию произведения «Ave Maria no morro» на Общепольском Фестивале эстрадных коллективов в Ольштыне. 1964 получает II место на Фестивале польской песни в Ополе за исполнение песни «Танцующие Эвридики» Катажины Гертнер, а в Сопоте — почетное II место, и ІІІ место — в международном туре. – в феврале-марте она пребывает в Италии в качестве стипендиата Итальянского Правительства. – получает I место за песню «Зацвету розой» на Международном фестивале песни в Сопоте. – первая поездка по городам Советского Союза в составе группы представителей популярной зарубежной эстрады. – за песню «Зацвету розой» она получает награду «Бронзовый Парус» на фестивале в Остенде. – в СССР на фирме «Мелодия» она записывает первую долгоиграющую пластинку (на польском языке) «Танцующие Эвридики». 1965 первая награда за исполнение песни Катажины Гертнер «Зацвету розой» на Фестивале польской песни в Ополе. А жюри Международного фестиваля в Сопоте награждает её первой премией за интерпретацию песни «Бал у Посейдона». 1966 снимается в музыкальной комедии «Морское приключение» режиссера Зофии Дыбовска-Александрович. – записывает пластинку с ариями из оперы Доменико Скарлатти «Тетида на острове Скирос». – в октябре Анна Герман подписывает трехлетний контракт с Миланской студией звукозаписи — C.D.I. (Compania Discografica Italiana) о записи пластинок с сопутствующими выступлениями на фестивалях. Перед отъездом она записывает в Варшаве свой второй диск-гигант. – принимает участие в международной ярмарке грампластинок «MIDEM» в Каннах и получает «Мраморную пластинку». 1967 гастроли в США и Канаде, где Анна Герман получает титул самой популярной певицы среди польской диаспоры Америки. Посол США в ПНР вручает ей плакат как самой популярной певице по результатам радио-опроса 1967 года, проведенного среди польской диаспоры г. Чикаго. – в этом же году Анна Герман выступает на фестивале в Сан-Ремо и в парижском зале «Олимпия», принимает участие в ХV Фестивале Неаполитанской Песни (премия «Oscar della simpatia») в Сорренто, где выходит её итальянская пластинка с 12 неаполитанскими песнями. – этот год для Анны Герман становится роковым — на «Автостраде Солнца» в Италии, она попадает в автокатастрофу, которая исключает её из активной профессиональной жизни на несколько лет. И это в момент наивысшего творческого взлета Певицы, когда перед нею открылись многие европейские фирмы грамзаписи. 1970 весной Анна Герман возвращается на сцену и записывает долгоиграющую пластинку «Человеческая судьба», которая становится «золотым диском». А в июне, когда она появляется на Фестивале Польской Песни в Ополе, 6000 зрителей приветствуют её стоя. 1970 «Золотой диск» за долгоиграющую пластинку «Человеческая судьба» (Czlowieczy los) и грамота «Анна Герман — самая популярная варшавянка» 1971 по результатам опроса «Польского Курьера» она получает серебряный гвоздь сезона, награду «За достижения в деле распространения культуры» вручает ей Президиум столичной Народной Рады, а Товарищество Польско-Советской Дружбы награждает её почетным знаком «За популяризацию польской песни в СССР» (программа «Анна Герман представляет»). 1973 грамота за участие на «Вечере у микрофона», организованного POLAMART International Enterprises Inc. (Нью-Йорк) по случаю «Года Коперника». 1978 Анна Герман провожает первого поляка в космос с песней «В большой космической семье», которая была специально написана по этому случаю. Потом она выступает с Великопольским симфоническим оркестром им. Кароля Курпиньского и отправляется в пятое путешествие за океан, где, как всегда, её очень тепло и с энтузиазмом принимают зрители. По возвращению из США и Канады, по просьбе многочисленных поклонников в СССР, Анну Герман посещает телевизионная группа ЦТ, снимает фильм о личной жизни Певицы, показав её в домашней обстановке вместе с маленьким сыном и другими членами семьи. 1979 в честь 35-летия Польской Народной Республики Анна Герман награждается кавалерским крестом Ордена Возрождения Польши. Одновременно она получает награды (золотой перстень) Министерства народной обороны, и «Zloty Kord» еженедельника «Польский Солдат» за песню «О чем говорит Балтийское море», прозвучавшей на фестивале солдатской песни в г. Колобжег. – после концертов по случаю Дней Польской Культуры в СССР, Анна Герман отправляется в долгое турне по Казахстану и Узбекистану, а по их завершению с последними гастролями она едет в США и Канаду (концерты «Визиты и единение»). 1980 в марте и апреле она последний раз приезжает в Москву и во Дворце Спорта «Лужники» (программа «Мелодии друзей-80») Анна Герман дает концерты по случаю выпуска четвертой долгоиграющей пластинки, записанной на фирме «Мелодия». В этом же году она едет и на последние гастроли в Австралию, во время которых выступает практически во всех крупных городах континента. 25.08.1982 Анна Герман умерла на 46-м году жизни — 25.08.1982 года, и похоронена (30 августа 1982 года) на варшавском евангелистско-реформаторском кладбище. Внимание! Структурированная биография Анны Виктории Герман впервые подготовлена редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР» и перепроверена до важных мелочей жизненного пути и творчества певицы с участием членов её семьи и близких родственников.

