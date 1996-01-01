БИОГРАФИЯ АННЫ ГЕРМАН



Теперь уже немногие знают, что в августе 1964 года на небосклоне мировой эстрады в Сопоте зажглась Звезда по имени Анна Герман, которая почти сразу же покорила Европу и весь мир. В том же году, после своего триумфального восхождения на эстрадный Олимп, она впервые приехала в Советский Союз и после гастролей по 14 городам СССР дебютировала в Москве с песней «Вернись в Сорренто?» перед советскими слушателями. Конечно, новая звезда (Кстати, именно с появлением Анны Герман на советской эстраде впервые появилось у нас и такое понятие как «звезда», которое сегодня закрепилось за всеми, кто выходит на сцену. — Ред.) польской эстрады неслучайно была включена в состав делегации артистов эстрады социалистических стран вместе с Лили Ивановой (Болгария), Яношом Коошом (Венгрия), Карелом Готом (Чехословакия) и другими, чтобы выступить на торжественном вечере, посвященном 30-летнему юбилею образования ЦДЛ СССР — Центрального дома литераторов Советского Союза…

К сожалению, при жизни и после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней до сих пор ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому, в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман», в 2006 году мы решили разобраться в этом вопросе, чтобы выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом?..

Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди — писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями.

В годы коллективизации Фридрих Герман был арестован (1929 г.): вердикт тройки был краток — пять лет лагерей с последующим ограничением в правах — тоже на пять лет. Через полтора года он погиб от голода и каторжных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Такая же участь была приготовлена и его детям, но его старший сын, Вилли, сумел пробраться через Польшу в Германию, а Ойгену не удалось скрыться от преследования властей. Судьба занесла его в Донбасс, где он устроился бухгалтером на фабрику-кухню одной из шахт. Но начальство шахты сильно злоупотребляло спиртными напитками, а нести ответственность за растрату пришлось бы Ойгену. В то время за подобное преступление полагалось наказание — два-три года заключения. Но, учитывая личные «грехи» Ойгена, его вину могли помножить на семейные «грехи»: отец репрессирован, брат «сбежал в Германию». Конечно, ему грозил неминуемый расстрел, но Ойген тайком покидает дом, оставив жену Альму с маленьким сыном Руди, и отправляется в путь...

Устав от чувства опасности и одиночества в узбекском городе Ургенч он встречает Ирму Мартенс. Она — немка, представительница германских меннонитов, поселившихся в России (в екатерининские времена) во второй половине XVIII века, работала в школе учителем немецкого языка. Конечно, родной язык, пение под гитару сближают их. Кстати, красавец Ойген писал стихи, сочинял музыку, обладал ко всему прочему недюжинной физической силой.

14 февраля 1936 года у них родилась дочь — Анна Виктория Герман, но 26 сентября 1937 года Ойген был арестован. Долгое время никто не знал о его дальнейшей судьбе, но ныне живущий в Германии 88-летний младший брат Ойгена Артур Герман сообщает, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К сожалению, об этом не могла знать Анна Герман, поскольку только в горбачёвские времена Артуру Герману удалось выяснить судьбу брата: после двух недель ожидания приговора тройки, он был расстрелян как «немецкий шпион и долголетний вредитель» (15 ноября 1957 года посмертно реабилитирован).

Через год после ареста Ойгена, семья Германов переживает ещё одну потерю: от болезни умирает Фридрих — младший брат Ани. Это горе беспомощных женщин окончательно приводит к мысли, что их спасение — в побеге. Им приходится бежать и долгое время скитаться по всему Союзу — Ташкент, Новосибирск, Красноярск; Джамбул, где они вместе со всеми встречают Победу в Великой Отечественной войне, а Аня идёт в джамбульскую школу — с первого по третий класс она учится в Джамбуле. Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс вторично «выходит замуж» за офицера Войска Польского Германа Бернера, что впоследствии служит ей поводом в 1946 году вместе с семьёй переехать на его родину, в Польшу.

Поселившись в Новой Руде (в 1949 году они переезжают во Вроцлав), Ирма Мартенс-Бернер устраивается подёнщицей и получает маленькую комнату на троих в коммунальной квартире, а 10-летняя Аня продолжает учёбу в польской школе. Хорошо учится — на одни «пятёрки» (кроме «четвёрки» по математике). Она обнаруживает, что имеет дар к рисованию, мечтает поступить в высшую школу изящных искусств. Но мать советует: «Надо выбрать какую-нибудь более практичную профессию, чтобы прокормить семью и себя».

После учёбы в начальной школе и общеобразовательной гимназии для работающих учеников (одновременно с учёбой Ане приходилось работать, чтобы помочь маме прокормить семью) во Вроцлаве Анна поступает на геологический факультет Вроцлавского университета им. Болеслава Берута (1955-1961 гг.). Тут же в 1960 году она дебютирует на сцене студенческого театра «Каламбур», что становится началом её профессиональной карьеры на эстраде. И неудивительно, что после окончания университета Анна Виктория выбирает профессию не геолога, а эстрадной певицы, тем более что уже блестяще сдан государственный экзамен тарификационной (аттестационной) комиссии Министерства культуры и искусства Польской Народной Республики и получено разрешение на профессиональную певческую деятельность на эстраде. С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходится много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении становятся по-настоящему известными.

…Это было в 1963 году, в Сопоте, на ІІІ Международном фестивале песни: здесь Анна Герман занимает ІIІ место (категория «польские певцы», песня «Так мне с этим плохо» — Tak mi z tym zle — Генриха Клейне и Бронислава Брока), а в Ольштыне на Всепольском Фестивале эстрадных коллективов завоёвывает первую награду солистов за исполнение песни «Ave Maria no morro». Затем она выступает в ольштенской «Эстраде» с коллективом Збигнева Хабовского, а на радиостанции Польского Радио в Ольштыне записывает пять новых композиций, в том числе и «Вернись в Сорренто».

Кстати, в этом же году Анна Герман в качестве стипендиатки Министерства культуры и искусства несколько месяцев проживает в Италии и занимается исключительно вокалом. Вернувшись в Польшу, она завоёвывает множество артистических наград: например, на местном фестивале польской песни в Ополе песня «Танцующие Эвридики» в её исполнении приносит авторам песни гран-при. Но триумфальный успех к ней приходит в 1964 году, на IV Международном песенном фестивале в Сопоте, где она выступает с песней «Танцующие Эвридики» (музыка — Катажины Гертнер, стихи — Евы Жеменицкой) и завоевывает I место — в категории польских, и II место — среди международных исполнителей.

Осенью 1964 года Анна Герман дебютирует в Москве и записывает свою первую большую пластинку «Танцующие Эвридики». Через год — ещё одна удача — III Фестиваль польской песни в Ополе, на котором она выступает с песней «Зацвету розой» (Zakwitne roza, авторы — Катажины Гертнер и Ежи Миллера) и получает первую премию. А в V Международном песенном фестивале в Сопоте — первую награду за интерпретацию песни Марка Сарта «Бал у Посейдона». В том же году она с триумфом выступает в бельгийском Остенде и занимает III место: пожалуй, благодаря именно этому успеху выходит первый польский диск-гигант Анны Герман, которая потом становится известной во всей Европе.

В 1966 году Анна Герман заключает с итальянской студией грампластинок CDI трёхлетний контракт, включающий в себя запись пластинок и участие в различных фестивалях. До своего отъезда она с гастролями побывает в Англии, США, Советском Союзе, во Франции. Участвует в фестивале «Братиславская Лира» в Чехословакии и в ХV Фестивале неаполитанской песни в Неаполе, а в Каннах получает награду («Мраморная пластинка») Международной ярмарки грампластинок «MIDEM».

1967 год, Италия. Анна Герман — первая польская певица, которая представляет Польшу на фестивале в Сан-Ремо, а чуть позже — очередной колоссальный успех на ХV Фестивале Неаполитанской Песни в качестве первой иностранной исполнительницы в Сорренто. Ей вручают премию «Oscar della simpatia».

Для Анны Герман шестидесятые годы были лучшим периодом жизни. Ведь все хорошо складывалось как в личной жизни, так и в творчестве — ей пророчат блестящую карьеру. Но на этом пике славы судьба посылает ей жестокое испытание: поздно ночью, в августе 1967 года, когда она вместе с водителем возвращалась из Виареджо в гостиницу, недалеко от Милана на горной автостраде «Солнце» происходит страшная автокатастрофа. Водитель, который вёл машину со скоростью 160 км/час, за рулём заснул, машина врезалась в бетонное ограждение. В результате Анну Герман из машины выбросило так далеко, что поначалу её никто и не заметил. Получив сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки и сотрясение мозга, она двенадцать дней не может прийти в сознание. Тогда шла борьба со смертью, а после тяжёлых операций — долгие месяцы в гипсовом корсете — борьба за выздоровление. Благодаря небывалой силе духа и кропотливым реабилитационным упражнениям она вышла из борьбы победительницей. В это время Анна диктует книгу-исповедь «Вернись в Сорренто?»…

Лишь к 1969 году Анна Герман впервые начинает ходить по квартире, а в Сочельник выступает по телевидению. На сцену возвращается в 1970 году: её сольный концерт в зале конгресса Дворца культуры и науки увенчался долгими овациями в честь её возвращения. В этом же году в Закопане Анна Герман и Збигнев Тухольский скромно отпразднуют свою свадьбу, а в издательстве «Искры» выходит в свет вышеупомянутая книга; и новая пластинка «Человеческая судьба» с её композициями на слова Алины Новак «Человеческая судьба», «Веточка снов», «Спасибо, мама», «Так сильно хотела».

Снова концерты и фестивали в Ополе, Советской песни в Зеленой Гуре, солдатской — в Колобжеге. На местном фестивале польской песни в 1970 году она получает награду Председателя городского народного совета Ополе за песню «Может быть», а год спустя — приз зрительских симпатий за «Четыре карты» на свою музыку и на слова Ежи Фицовского.

Весной 1972 года Анна возобновляет концертные поездки, затем приезжает в Москву и записывает песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Надежда»… Именно она становится первой русской песней, которую Анна Герман исполняет впервые после своего выздоровления. Теперь очевидно, что эта песня — одна из лучших, созданных в ХХ веке на русском языке. Слова песни и её мелодия в огромном пространстве СССР становится любимой для многих миллионов людей. А скольким людям «Надежда» стала спасением и верой в хорошее будущее, она и сейчас спасает людей от тоски и одиночества, ободряет их, дарит им терпение, надежду, веру и мужество. Кстати, даже исцеляет: в Германии функционирует единственная в мире клиника — психотерапевтический центр, в котором с помощью песен в исполнении Анны Герман лечат людей от болезней.

В 1974-1975 и 1979-1980 годах она ездила с гастролями по Советскому Союзу, где у Анны Герман было много авторов, которые предлагали ей свои песни — это Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Владимир Шаинский, Оскар Фельцман, Ян Френкель и многие другие. Песни в её исполнении стали шлягерами, а многие из них навсегда вошли в список золотой коллекции советских песен: «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Гори, гори моя звезда»…

Везде её встречают овациями, многократно приглашают спеть на бис и забрасывают сцену тысячами цветов, а записанные на «Мелодии» пластинки расходятся миллионными тиражами. Билеты на её концерт на сцене Кремлёвского дворца Съездов распроданы заранее, за несколько недель. Во время концерта зал в 6000 мест переполнен, аплодисменты не смолкают долго и долго…

В 1975 году Анна Герман родила сына, но очень скоро судьба посылает ей очередное испытание: в конце 1970-х годов врачи обнаруживают у неё онкологическое заболевание — рак. Первые признаки неизлечимой болезни появились в 1979 году, в Алма-Ате, где во время концерта певице внезапно становится плохо. Несмотря на это, она продолжает гастроли; осенью 1980 года она совершает свои последние гастроли в Австралию, во время которых выступает практически во всех крупных городах континента. По возвращению, осенью 1980 года, она выступает с сольным концертом в Еврейском театре в Варшаве. Затем, снова больница, где ей делают несколько сложных операций, но... врачи оказываются бессильными, они не могут спасти певицу.

Анна Герман ушла из жизни поздним вечером 25 августа 1982 года, похоронена (30 августа 1982 года) на варшавском евангелистско-реформаторском кладбище. СТУДИЯ АННЫ ГЕРМАН Идя навстречу многочисленной просьбе ценителей творчества Анны Герман, редакция Федерального журнала «Сенатор» специально в Интернете создала «виртуальную студию» певицы. Отныне все желающие могут здесь послушать песни в исполнении любимой певицы, посмотреть (и бесплатно скачать) видеоклипы, а скоро и хорошие киноленты о ней. Все желающие также могут вступить и в созданный нами Международный комитет поклонников Анны Герман и подписаться на публикации её официальной страницы на Facebook .

Добро пожаловать в светлый дом Анны Герман! Надо помнить, что Анна Герман была нашей соотечественницей: она родилась в Советском Союзе, где потеряла родного отца и много других родственников. Но ещё большим потрясением для неё стала смерть младшего брата Фридриха — его ранняя смерть навсегда оставила в душе Анны боль и страдание… Вместе с матерью и бабушкой она в Союзе провела неимоверно трудное детство и перенесла много лишений и трудностей. Но, после вынужденного переселения в Польшу, тем не менее, Анна Герман сумела сохранить в себе чувство любви к Родине и к родному дому, как дочь своего народа — российских немцев. Она была полноправным символом советской эстрады и во всех уголках Советского Союза её принимали как родную. Хотя поляки с ревностью относились к ней и, пожалуй, до сих пор не могут простить покойной, что многие свои лучшие песни она пела именно на русском языке и была очень популярной певицей в СССР.

Парадокс: заслуги Анны Герман перед нашей страной не хотели замечать — ни советские чиновники от культуры, ни их коллеги, которые сегодня пытаются попросту забыть о ней и оставленном ею богатейшем песенном наследии. Ведь как минимум Анна Герман ещё при жизни заслужила звание «народной», не говоря уж о более высоком — «Народном артисте СССР». Но ни один чиновник или деятель культуры того времени не осмелился бы инициировать присвоение ей какой-либо государственной награды. Знали: это не для «иностранной певицы».

Вопрос о «народном звании» Анны Герман поставлен авторами очерка «Светит знакомая Звезда» на страницах журнала «СЕНАТОР» в канун 70-летия певицы. Редакция получила бесчисленное количество писем, в которых читатели поддерживают инициативу авторов и пишут, спрашивая: «Почему в нашем государстве воинам присуждают посмертные награды или премии, а деятелям культуры — нет?». Но, лучше поздно, чем никогда: мы надеемся, что реализация проекта «Возвращение Анны Герман» , подготовленного Федеральным журналом «СЕНАТОР», станет символом огромной любви к этой великой Женщине и к её песням, которые вошли в золотой фонд культуры нашего Отечества.

Скоро 80-летие со Дня рождения Анны Герман, но её до сих пор помнят, чтят и любят во всех уголках необъятной России и республик бывшего Советского Союза. Она была символом радости, и вместе с её голосом в наши дома входила радость! Живая радость!.. Она и сейчас звучит в наших сердцах, когда мы слушаем её голос и представляем себя на незабываемом концерте Анны Виктории Герман…



Внимание! Структурированная биография Анны Герман впервые подготовлена редакцией Федерального журнала «Сенатор» и перепроверена до важных мелочей жизненного пути и творчества певицы с участием членов её семьи и близких родственников.

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