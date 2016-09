Информационно-музыкальный портал о жизни и творчестве Анны Виктории Герман ОШИБКИ ВИКИПЕДИИ УСТРАНЕНЫ





Анна Виктория Герман (польск. Anna Wiktoria German-Tucholska; 14 февраля 1936, Ургенч, Узбекская ССР, СССР — 25 августа 1982, Варшава, ПНР) — певица, композитор, актриса; звезда советской и польской эстрады 1960-х — начала 1980-х годов, известна в основном как исполнительница песен на разных языках народов мира, в первую очередь на русском, итальянском, польском и немецком. Гран-при и лауреат многочисленных национальных и международных фестивалей, в том числе в Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполе, Виареджо, Каннах, Сопоте.

БИОГРАФИЯ К сожалению, после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить – кто же она по происхождению и откуда родом.

Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди – писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево – рода семьи Германов.

Анна Герман родилась в СССР, в узбекском городе Ургенч. Этническая немка.

Мать: Ирма Давыдовна, (15.11.1909 — 30.01.2007), в девичестве Мартенс, из села Великокняжеское (ныне с. Кочубеевское Ставропольского края), из российских немцев, работала учительницей немецкого языка. В семье говорили на типичном старонемецком (ныне забытом в Германии) диалекте платдойч.

Отец: Ойген Хёрманн (нем. Eugen Hormann, имя русифицировано как Евгений Фридрихович Герман, 1909-1938) — бухгалтер, русский немец. В 1937 году он был арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 10 лет без права переписки — расстрелян в Ташкенте в 1938 году. Был посмертно реабилитирован в 1957 году, о чём его родственники получили справку лишь в 1985 году.

Бабушка: Анна Фризен Мартенс (18.01.1886 — 17.09.1971).

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») – ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями…

В годы коллективизации Фридрих Герман был арестован (1929 г.): вердикт тройки был краток – пять лет лагерей с последующим ограничением в правах – тоже на пять лет. Через полтора года он погиб от голода и каторжных работ на лесоповале в районе Плесецка Архангельской области. Такая же участь была приготовлена и его детям, но его старший сын, Вилли, сумел пробраться через Польшу в Германию, а Ойгену не удалось скрыться от преследования властей. Судьба занесла его в Донбасс, где он устроился бухгалтером на фабрику-кухню одной из шахт. Но начальство шахты сильно злоупотребляло спиртными напитками, а нести ответственность за растрату пришлось бы Ойгену. В то время за подобное преступление полагалось наказание – два-три года заключения. Но, учитывая личные «грехи» Ойгена, его вину могли помножить на семейные «грехи»: отец репрессирован, брат «сбежал в Германию». Конечно, ему грозил неминуемый расстрел, но Ойген тайком покидает дом, оставив жену Альму с маленьким сыном Руди, и отправляется в путь...

Устав от чувства опасности и одиночества в узбекском городе Ургенч он встречает Ирму Мартенс. Она – немка, представительница германских меннонитов, поселившихся в России (в екатерининские времена) во второй половине XVIII века, работала в школе учителем немецкого языка. Конечно, родной язык, пение под гитару сближают их. Кстати, красавец Ойген писал стихи, сочинял музыку, обладал ко всему прочему недюжинной физической силой.

14 февраля 1936 года у них родилась дочь – Анна Виктория Герман, но 26 сентября 1937 года Ойген был арестован. Долгое время никто не знал о его дальнейшей судьбе, но ныне живущий в Германии 88-летний младший брат Ойгена Артур Герман сообщает, что в 1938 году Ойген был расстрелян в Ташкенте. К сожалению, об этом не могла знать Анна Герман, поскольку только в горбачёвские времена (1985 г.) Артуру Герману удалось выяснить судьбу брата: после двух недель ожидания приговора тройки, он был расстрелян как «немецкий шпион и долголетний вредитель» (15 ноября 1957 года посмертно реабилитирован).

Через год после ареста Ойгена, семья Германов переживает ещё одну потерю: от болезни умирает Фридрих – младший брат Ани. Это горе беспомощных женщин окончательно приводит к мысли, что их спасение – в побеге. Им приходится бежать и долгое время скитаться по всему Союзу – Ташкент, Новосибирск, Красноярск; Джамбул, где они вместе со всеми встречают Победу в Великой Отечественной войне, а Аня идёт в джамбульскую школу – с первого по третий класс она учится в Джамбуле. Здесь же, в 1943 году, Ирма Мартенс вторично «выходит замуж» за офицера Войска Польского Германа Бернера, что впоследствии служит ей поводом в 1946 году вместе с семьёй переехать на его родину, в Польшу.

Поселившись в Новой Руде (в 1949 году они переезжают во Вроцлав), Ирма Мартенс-Бернер устраивается подёнщицей и получает маленькую комнату на троих в коммунальной квартире, а 10-летняя Аня продолжает учёбу в польской школе. Хорошо учится – на одни «пятёрки» (кроме «четвёрки» по математике). Она обнаруживает, что имеет дар к рисованию, мечтает поступить в высшую школу изящных искусств. Но мать советует: «Надо выбрать какую-нибудь более практичную профессию, чтобы прокормить семью и себя».

После учёбы в начальной школе и общеобразовательной гимназии для работающих учеников (одновременно с учёбой Ане приходилось работать, чтобы помочь маме прокормить семью) во Вроцлаве Анна поступает на геологический факультет Вроцлавского университета им. Болеслава Берута (1955-1961 гг.). Тут же в 1960 году она дебютирует на сцене студенческого театра «Каламбур», что становится началом её профессиональной карьеры на эстраде. И неудивительно, что после окончания университета Анна Виктория выбирает профессию не геолога, а эстрадной певицы, тем более что уже блестяще сдан государственный экзамен тарификационной (аттестационной) комиссии Министерства культуры и искусства Польской Народной Республики и получено разрешение на профессиональную певческую деятельность на эстраде. С целью заработка и карьерного роста Анне Герман приходится много ездить по небольшим городкам Польши с концертами, пока песни в её исполнении становятся по-настоящему известными.

…Это было в 1963 году, в Сопоте, на ІІІ Международном фестивале песни: здесь Анна Герман занимает ІIІ место (категория «польские певцы», песня «Так мне с этим плохо» – Tak mi z tym zle – Генриха Клейне и Бронислава Брока), а в Ольштыне на Всепольском Фестивале эстрадных коллективов завоёвывает первую награду солистов за исполнение песни «Ave Maria no morro». Затем она выступает в ольштенской «Эстраде» с коллективом Збигнева Хабовского, а на радиостанции Польского Радио в Ольштыне записывает пять новых композиций, в том числе и «Вернись в Сорренто».

Кстати, в этом же году Анна Герман в качестве стипендиатки Министерства культуры и искусства несколько месяцев проживает в Италии и занимается исключительно вокалом. Вернувшись в Польшу, она завоёвывает множество артистических наград: например, на местном фестивале польской песни в Ополе песня «Танцующие Эвридики» в её исполнении приносит авторам песни Гран-При. Но триумфальный успех к ней приходит в 1964 году, на IV Международном песенном фестивале в Сопоте, где она выступает с песней «Танцующие Эвридики» (музыка – Катажины Гертнер, стихи – Евы Жеменицкой) и завоевывает I место – в категории польских, и II место – среди международных исполнителей.

Осенью 1964 года Анна Герман дебютирует в Москве и записывает свою первую большую пластинку «Танцующие Эвридики». Через год – ещё одна удача – III Фестиваль польской песни в Ополе, на котором она выступает с песней «Зацвету розой» (Zakwitne roza, авторы – Катажины Гертнер и Ежи Миллера) и получает первую премию. А в V Международном песенном фестивале в Сопоте – первую награду за интерпретацию песни Марка Сарта «Бал у Посейдона». В том же году она с триумфом выступает в бельгийском Остенде и занимает III место: пожалуй, благодаря именно этому успеху выходит первый польский диск-гигант Анны Герман, которая потом становится известной во всей Европе.

В 1966 году Анна Герман заключает с итальянской студией грампластинок CDI трёхлетний контракт, включающий в себя запись пластинок и участие в различных фестивалях. До своего отъезда она с гастролями побывает в Англии, США, Советском Союзе, во Франции. Участвует в фестивале «Братиславская Лира» в Чехословакии и в ХV Фестивале неаполитанской песни в Неаполе, а в Каннах получает награду («Мраморная пластинка») Международной ярмарки грампластинок «MIDEM».

1967 год, Италия. Анна Герман – первая польская певица, которая представляет Польшу на фестивале в Сан-Ремо, а чуть позже – очередной колоссальный успех на ХV Фестивале Неаполитанской Песни в качестве первой иностранной исполнительницы в Сорренто. Ей вручают премию «Oscar della simpatia».

Для Анны шестидесятые годы были лучшим периодом жизни. Ведь все хорошо складывалось как в личной жизни, так и в творчестве – ей пророчат блестящую карьеру. Но на этом пике славы судьба посылает ей жестокое испытание: поздно ночью, 27 августа 1967 года, когда она вместе с водителем возвращалась из Виареджо в гостиницу, недалеко от Милана на горной автостраде «Солнце» происходит страшная автокатастрофа. Водитель, который вёл машину со скоростью 160 км/час, за рулём заснул, машина врезалась в бетонное ограждение. В результате Анну Герман из машины выбросило так далеко, что поначалу её никто и не заметил. Получив сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки и сотрясение мозга, она двенадцать дней не может прийти в сознание. Тогда шла борьба со смертью, а после тяжёлых операций – долгие месяцы в гипсовом корсете – борьба за выздоровление. Благодаря небывалой силе духа и кропотливым реабилитационным упражнениям она вышла из борьбы победительницей. В это время Анна диктует книгу-исповедь «Вернись в Сорренто?»…

Лишь к 1969 году Анна Герман впервые начинает ходить по квартире, а в Сочельник выступает по телевидению. На сцену возвращается в 1970 году: её сольный концерт в зале конгресса Дворца культуры и науки увенчался долгими овациями в честь её возвращения. В этом же году в Закопане Анна Герман и Збигнев Тухольский скромно отпразднуют свою свадьбу, а в издательстве «Искры» выходит в свет вышеупомянутая книга; и новая пластинка «Человеческая судьба» с её композициями на слова Алины Новак «Человеческая судьба», «Веточка снов», «Спасибо, мама», «Так сильно хотела». Снова концерты и фестивали в Ополе, Советской песни в Зеленой Гуре, солдатской – в Колобжеге. На местном фестивале польской песни в 1970 году она получает награду Председателя городского народного совета Ополе за песню «Может быть», а год спустя – приз зрительских симпатий за «Четыре карты» на свою музыку и на слова Ежи Фицовского.

Весной 1972 года Анна возобновляет концертные поездки, затем приезжает в Москву и записывает песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Надежда»… Именно она становится первой русской песней, которую Анна Герман исполняет впервые после своего выздоровления. Теперь очевидно, что эта песня – одна из лучших, созданных в ХХ веке на русском языке. Слова песни и её мелодия в огромном пространстве СССР становятся любимой для многих миллионов людей. А скольким людям «Надежда» стала спасением и верой в хорошее будущее, она и сейчас спасает людей от тоски и одиночества, ободряет их, дарит им терпение, надежду, веру и мужество. Кстати, даже исцеляет: в Германии функционирует единственная в мире клиника – психотерапевтический центр, в котором с помощью песен в исполнении Анны Герман лечат людей от болезней.

В 1974-1975 и 1979-1980 годах она ездила с гастролями по Советскому Союзу, где у Анны Герман было много авторов, которые предлагали ей свои песни – это Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Владимир Шаинский, Оскар Фельцман, Ян Френкель и многие другие. Песни в её исполнении стали шлягерами, а многие из них навсегда вошли в список золотой коллекции советских песен: «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Гори, гори моя звезда»…

Везде её встречают овациями, многократно приглашают спеть на бис и забрасывают сцену тысячами цветов, а записанные на «Мелодии» пластинки расходятся миллионными тиражами. Билеты на её концерт на сцене Кремлёвского дворца Съездов распроданы заранее, за несколько недель. Во время концерта зал в 6000 мест переполнен, аплодисменты не смолкают долго и долго… В 1975 году Анна Герман родила сына, но очень скоро судьба посылает ей очередное испытание: в конце 1970-х годов врачи обнаруживают у неё онкологическое заболевание – рак. Первые признаки неизлечимой болезни появились в 1979 году, в Алма-Ате, где во время концерта певице внезапно становится плохо. Несмотря на это, она продолжает гастроли; осенью 1980 года она совершает свои последние гастроли в Австралию, во время которых выступает практически во всех крупных городах континента. По возвращению, осенью 1980 года, она выступает с сольным концертом в Еврейском театре в Варшаве. Затем, снова больница, где ей делают несколько сложных операций, но... врачи оказываются бессильными, они не могут спасти певицу. Анна Герман ушла из жизни поздним вечером 25 августа 1982 года, похоронена (30 августа 1982 года) на варшавском евангелистско-реформаторском кладбище.

Надо помнить, что Анна Герман была нашей соотечественницей: она родилась в Советском Союзе, где потеряла родного отца и много других родственников. Но ещё большим потрясением для неё стала смерть младшего брата Фридриха – его ранняя смерть навсегда оставила в душе Анны боль и страдание… Вместе с матерью и бабушкой она в Союзе провела неимоверно трудное детство и перенесла много лишений и трудностей. Но, после вынужденного переселения в Польшу, тем не менее, Анна Герман сумела сохранить в себе чувство любви к Родине и к родному дому, как дочь своего народа – российских немцев. Она была полноправным символом советской эстрады и во всех уголках Советского Союза её принимали как родную. Хотя поляки с ревностью относились к ней и, пожалуй, до сих пор не могут простить покойной, что многие свои лучшие песни она пела именно на русском языке и была очень популярной певицей в СССР.

Парадокс: заслуги Анны Герман перед нашей страной не хотели замечать – ни советские чиновники от культуры, ни их коллеги, которые сегодня пытаются попросту забыть о ней и оставленном ею богатейшем песенном наследии. Ведь как минимум Анна Герман ещё при жизни заслужила звание «народной», не говоря уж о более высоком – «Народном артисте СССР». Но ни один чиновник или деятель культуры того времени не осмелился бы инициировать присвоение ей какой-либо государственной награды. Знали: это не для «иностранной певицы».

Вопрос о «народном звании» Анны Герман поставлен авторами очерка «Светит знакомая Звезда» на страницах журнала «СЕНАТОР». Редакция получила бесчисленное количество писем, в которых читатели поддерживают инициативу авторов и пишут, спрашивая: «Почему в нашем государстве воинам присуждают посмертные награды или премии, а деятелям культуры – нет?». Но, лучше поздно, чем никогда: мы надеемся, что реализация проекта «Возвращение Анны Герман», подготовленного Федеральным журналом «СЕНАТОР», станет символом огромной любви к этой великой Женщине и к её песням, которые вошли в золотой фонд культуры нашего Отечества.

Скоро 80-летие со Дня рождения Анны Герман, но её до сих пор помнят, чтят и любят во всех уголках необъятной России и республик бывшего Советского Союза. Она была символом радости, и вместе с её голосом в наши дома входила радость! Живая радость!.. Она и сейчас звучит в наших сердцах, когда мы слушаем её голос и представляем себя на незабываемом концерте Анны Виктории Герман…

ТВОРЧЕСТВО АННЫ ГЕРМАН В СССР Песни для неё писали советские композиторы-песенники Арно Бабаджанян, Евгений Птичкин, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский и другие. Наиболее известны в её исполнении песни: «Надежда», «Когда цвели сады», «Эхо любви», «Случайность», «Гори, гори, моя звезда». Песни в исполнении Анны Герман отличались большой теплотой, задушевностью, певучестью и мелодичностью.

Анна была очень популярна среди любителей лирической песни в Советском Союзе 1970-1980-х годов. При жизни в СССР, на фирме «Мелодия» было выпущено пять её долгоиграющих грампластинок, первая из которых вышла в октябре 1965 года и является на сегодняшний день коллекционным филофоническим раритетом.

Для исполнения песни Е. Птичкина и Р. Рождественского «Эхо любви» в фильме Евгения Матвеева «Судьба» (1977) была выбрана Анна Герман. Эта песня также стала одной из популярных советских песен конца 1970-х — начала 1980-х годов.

11 декабря 1977 года состоялось историческое выступление Анны Герман в финале фестиваля «Песня-77». После исполнения песни «Когда цвели сады» (В. Шаинский — М. Рябинин) зрители устроили столь бурную и продолжительную овацию, что организаторам фестиваля пришлось выйти за жёсткие рамки телевизионного эфира, и песня была исполнена «на бис» (редчайший случай в истории фестиваля «Песня года»). К сожалению, эта запись безвозвратно утеряна — её нет на телевидении, а скорее всего, и в других архивах. Сохранилась лишь запись другой песни, исполненной на фестивале — «Эхо любви».

Анна была искренним сторонником максимально тесных культурных связей между народами Польши и Советского Союза.

Голос Анны Герман — лирико-колоратурное сопрано необычного, прозрачного, высокого тембра. Уникальная манера исполнения производит впечатление неограниченности верхнего голосового регистра. Певица отличалась большой музыкальностью, артистизмом, большой теплотой и душевностью созданного песенного образа.

В репертуаре певицы были песни различной жанровой направленности и смысла. Даже шуточные песни несли в её голосе лёгкий прозрачный налёт печали. Что касается трагических песен про войну, тяжёлую утрату или несчастную женскую судьбу — в них Герман раскрывала полностью свой драматический артистический дар, неподдельно и пронзительно показывая безутешное горе и глубокое отчаяние. Эта манера покорила слушателей всех стран, где она выступала. Альбомы:

1965 — На тот берег (СССР, Мелодия 33С 01069-70)

1966 — Tanczace Eurydyki (Muza, XL 0284)

1967 — Recital piosenek (Muza, XL 0424)

1967 — I classici della musica napoletana (Италия)

1968 — Танцующие Эвридики (СССР, Мелодия Д 024271-2)

1970 — Czlowieczy los (Muza, XL 0593)

1971 — Wiatr mieszka w dzikich topolach (Muza, XL 0741)

1971 — D. Scarlatti arie z opery „Tetide in Sciro” (Muza, XL 0743)

1974 — To chyba maj (Muza, SXL 0924)

1975 — Мой бубен (СССР, Мелодия 33С60-05789-90)

1977 — Когда цвели сады (СССР, Мелодия 33С60-09249-50)

1978 — Anna German (Muza, SX 1612)

1979 — Невеста (СССР, Мелодия С60-12725-26) (Композиция «Ах, как мне жаль тебя»)

1980 — Невеста (СССР, Мелодия С60-14613-12726) (Вместо композиции «Ах, как мне жаль тебя» - «Акварель»)

1982 — Последняя встреча (СССР, Мелодия С60 19677 004)

1983 — Niezapomniane przeboje (Muza, SX 2155)

1984 — Jestes moja miloscia (Pronit, PLP 0021)

1988 — Эхо любви. Концерт 31.12.1979 (СССР, Мелодия М60 47389 000)

1989 — Anna German

1989 — Znaki zapytania

1990 — Powracajace slowa, vol. 1 (Muza, SX 2808)

1990 — Powracajace slowa, vol. 2 (Muza, SX 2809). ДИСКОГРАФИЯ Грампластинки:

1965 — Анна Герман. Свет звезды / Дай мне помечтать (СССР, Мелодия 43333-4);

1965 — Анна Герман. Снежана / Без тебя (СССР, Мелодия 44097-98);

1965 — Анна Герман. Не спеши / На тот берег (СССР, Мелодия 44129-30);

1965 — Анна Герман. Ночной разговор/ Всё прошло (СССР, Мелодия 44139-40);

1965 — Анна Герман. Двое / По грибы (СССР, Мелодия 44141-42). Пластинки-миньоны:

1965 — Солнечный день (СССР, Мелодия, Д-00015039)

1965 — Снежана (СССР, Мелодия, Д-00015961)

1965 — Любимый мой (СССР, Мелодия, Д-00015963-4)

1967 — Anna German (Muza, Polskie nagrania, N 0506)

1967 — Анна Герман (издатель «Международная книга», СССР)

1971 — «Jasny horyzont» (Muza, Polskie nagrania, N 0657)

1974 — Чтобы счастливым быть (СССР, Мелодия, С62-05101-2)

1974 — Я люблю танцевать (СССР, Мелодия, С62-04903-4)

1975 — Всё, что было (СССР, Мелодия, М62 37355-6)

1978 — Я помню всё (СССР, Мелодия, М62 41465-6)

1978 — Анна Герман. «Песни Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского» (СССР, Мелодия, С62-10307-08)

1983 — Анна Герман поёт песни Владимира Шаинского (СССР, Мелодия, С62-19719-001). Гибкие грампластинки:

1971 — Поёт Анна Герман (СССР, Мелодия, ГД 0002357-58)

1972 — Анна Герман (СССР, Мелодия, ГД-0003073)

1974 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62-04109-10)

1975 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62-04625-6)

1975 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62-05105-6)

1977 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62-06153-4)

1977 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62 06481-2)

1979 — Анна Герман — Я помню всё (СССР, Мелодия, Г62-07197-8)

1982 — Анна Герман (СССР, Мелодия, Г62-09649-50). Синглы:

1967 — Deszcz na szybie / Uroczysko

1967 — Chce byc kochana / Cyganski woz

1967 — Cyganeria / Zimowe dzwony

1967 — Te faje desidera (Италия)

1967 — Chi sei tu / Meglio dire di no (Италия, Company Discografica Italiana, CDI- 2004)

1967 — Gi / Prima tu (Италия, Company Discografica Italiana, CDI- 2005)

1969 — Melodia dla synka / Jestes moja miloscia

1970 — Czlowieczy los / Dziekuje Ci mamo

1970 — Galazka snow / Trampowski szlak

1970 — Zlociste mgly / Za grosiki marzen

1971 — Amame asi como / Quadro cartas

1972 — Warszawa w rozach / Wiatr mieszka w dzikich topolach. Музыкальные открытки:

1963 — Cyganeria

1967 — A jezeli mnie pokochasz (Polskie nagrania, R00- 63/II)

1969 — Melodia dla synka

1969 — Chce tanczyc w majowa noc

1970 — Ksiezyc i roze

1970 — Sniezna panienka

1970 — Byc moze (Polskie nagrania, R0-192/I)

1970 — Czlowieczy los

1970 — Skad przyjdzie noc

1971 — Cztery karty

1971 — Trzeba sie nam pospieszyc

1974 — Gdy sliczna panna (Polskie nagrania, R0452-2)

1975 — Gdy sliczna panna / Lulajze Jezuniu

1975 — Pozwol, zeby ktos wzial twoje serce / Moje miejsce na ziemi

1978 — List do Chopina

1979 — Tylko w tangu / Dookola kipi lato. Кассеты:

1994 — Zlote przeboje neapolitanskie

1995 — Planeta Anna, vol. 1

1995 — Planeta Anna, vol. 2

1999 — Антология советского шлягера (СССР). Компакт-диски:

1991 — Recital piosenek «Zakwitne roza» (издатель «Polskie nagrania», PNCD 118).

1994 — Nasza sciezka (издатель «Polskie nagrania», PNCD 280).

1996 — Незабытый мотив (издатель «Мелодия», Россия).

1996 — Лучшие песни (Россия).

1998 — Wiatr mieszka w dzikich topolach.

1998 — Когда цвели сады (издатель «Мелодия», Россия).

1999 — Tanczace Eurydyki (серия «Galeria polskiej piosenki», издатель «Yesterday», 83098815-2).

1999 — Zlote przeboje (серия «Platynowa kolekcja», издатель «Point Music», PM 029-2).

1999 — Bal u Posejdona (серия «Zlota kolekcja»).

2000 — Российская эстрадная музыкальная энциклопедия (Россия).

2000 — Последняя встреча (Россия).

2001 — Tanczace Eurydyki.

2001 — Recital piosenek.

2001 — Czlowieczy los.

2001 — Wiatr mieszka w dzikich topolach.

2001 — Domenico Scarlatti, арии из оперы «Tetida in Sciro».

2001 — To chyba maj.

2001 — Pomysl o mnie.

2001 — Любви негромкие слова (Россия).

2001 — Ваши любимые песни (Россия).

2003 — Czlowieczy los.

2003 — Золотой век русской эстрады (Россия).

2003 — Посидим, помолчим… (часть 1, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2003 — Спасибо тебе, моё сердце (часть 2, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2003 — Наш путь (часть 3, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2003 — Мы друг для друга (часть 4, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2003 — Верь мне, сердце (часть 5, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2003 — Наши любимые песни (часть 6, издатель «JAM» (Чешская Республика).

2004 — Zlote przeboje.

2005 — Анна Герман. (музыкальная серия «Максимум удовольствия», студия «Монолит», 2 CD).

2010 — Анна Герман. Надежда (серия «Серебряная мелодия», издатель «Мелодия», Россия).

КОМПОЗИТОРЫ Анна Герман: «Небо голубое», «Бещадский рассвет» (польск. Bieszczadzki swit), «Byc lesna jagoda», «Быть может» (польск. Byc moze), «Грошики фантазий», «Гурник Забже, или Песенка о футболе» (польск. Gornik Zabrze), «Давняя игра», «Дай мне радугу на воскресенье» (польск. Daj mi tecze na niedziele), «Дождь на стекле» (польск. Deszcz na szybie), «Wolam Cie»;

Ян Френкель: «Снова мамин голос слышу», «Снова ветка качнулась»;

Евгений Мартынов: «Я жду весну»;

Стефан Рембовский: «Podwarszawskie sosny»;

Е.А. Марио (Джованни Гаэта): «Santa Lucia Luntana»;

Марек Сарт: «Wlasnie dlatego», «Bal u Posejdona», «Возвращающиеся слова» (польск. Powracajace slowa), «Gdzies gdzie nie wiem», «Jak ty nic nie rozumiesz»;

Вадим Гамалия: «По грибы», «Без тебя», «Город влюблённых»;

Гуно Шарль Франсуа и Бах Иоганн Себастьян: «Аве Мария»;

Панайот Бояджиев: «A jezeli zlotem jest milczenie», «Wez mnie jak kota w worku», «Воспоминания, больше ничего» (польск. Wspomnienia, wiecej nic), «Из-за острова на стрежень» (музыкальная обработка);

Шаинский Владимир: «А он мне нравится», «Любви негромкие слова», «Когда цвели сады», «Я помню всё, а ты забудь»;

Роман Майоров: «Акварель», «Далёк тот день», «Ждите весну»;

Иренеуш Лоевский (аранжировка): «Moj synku» (польская народная песня);

Доменико Скарлатти: опера «Тетида на острове Скирос»;

Роман Чубатый: «Баллада о небе и земле» (польск. Ballada o niebie i ziemi), «Дождик»;

Вячеслав Добрынин: «Белая черёмуха»;

Энцо Буонассизи: «Белый конь» (итал. Il cavallo bianco);

Георгий Мовсесян: «Берёза»;

Катажина Гертнер: «Czy co bylo», «Зацвету розой» (польск. Zakwitne roza), «Kiedy wszystko zgasnie»;

Александр Морозов: «Веришь ли ты в первую любовь»;

Артур Жальский: «В большой космической семье» (польск. W wielkiej kosmicznej rodzinie);

Эрнесто де Куртис: «Вернись в Сорренто» (польск. Wroc do Sorrento, итал. Torna a Surriento);

Валерий Миляев: «Весеннее танго»;

Оскар Фельцман: «Возвращение романса», «Двое», «Снежана»;

Кшиштоф Цвинар: «Всё, что было»;

Евгений Птичкин: «Вы хотели мне что-то сказать», «Идёт ребёнок по земле», «Эхо любви»;

Елизавета Шашина: «Выхожу один я на дорогу» (романс);

Пётр Булахов: «Гори, гори, моя звезда» (романс);

Александра Пахмутова: «Страдание», «Надежда»;

Удо Юргенс: «Greckie wino»;

Ника (Никола Салерно): «Дай мне помечтать» (итал. Non ho l'eta);

Валерий Зубков: «Друг дельфин»;

Матвей Блантер: «Дубрава», «Катюша», «Колыбельная»;

Владимир Газарян: «Жар-птица»;

Богуслав Климчук: «Zimowe dzwony».

ПОЭТЫ Евгений Евтушенко: «Не спеши», на музыку Арно Бабаджаняна.

Роберт Рождественский: «Эхо любви», на музыку Евгения Птичкина.

Расул Гамзатов: «Журавли», на музыку Яна Френкеля.

Николай Добронравов: «Надежда», на музыку Александры Пахмутовой.

Михаил Рябинин: «Когда цвели сады», на музыку Владимира Шаинского.

Александр Жигарев: «А он мне нравится», «Ты опоздал», «Я помню всё, а ты забудь» — муз. Владимира Шаинского; «Белая черёмуха», «Не забыть этот день» — муз. Вячеслава Добрынина; «Ждите весну», «Далёк тот день», «Найду тебя» — муз. Романа Майорова; «Ты только осень не вини» — муз. Б. Ривчуна; также автор книги «Анна Герман».

Андрей Дементьев: «Я жду весну», на музыку Евгения Мартынова, «Люблю тебя», на музыку Арно Бабаджаняна.

Инна Гофф: «Страдание», на музыку Александры Пахмутовой.

Владимир Сергеев: «Осенняя песня», на музыку Панайота Бояджиева.

Римма Казакова: «Небо голубое», на музыку Анны Герман.

Владимир Яковлев: «Ночной разговор», на музыку Марка Фрадкина — из телефильма.

Инна Кашежева: «Опять плывут куда-то корабли», муз. Александра Колкера.

Анатолий Горохов: «Колыбельная» на музыку Арно Бабаджаняна.

ПЕРЕВОДЧИКИ Игорь Кохановский:

«Баллада о небе и земле» (перевод стихов Ежи Фицовского, на музыку Романа Чубатого);

«Возвращение романса» (автор стихов; на музыку О. Фельцмана);

«Незабытый мотив» (автор стихов на музыку Романа Майорова);

«Письмо Шопену» (русский текст на стихи В. Максимкина на музыку Панайота Бояджиева);

«Подарок милому» (перевод; муз. Я. Славинского, Анны Герман — ст. Е. Сонецка);

«Тень» (стихи на музыку Кшиштофа Цвинара);

«Ты, мама» (рус. текст на музыку Оскара Фельцмана);

«Чтобы счастливым быть» (перевод; песня из репертуара знаменитой польской певицы Анны Янтар; муз. Я. Кукульского, Я. Славинского — ст. А. Кудельского);

«Я люблю танцевать» (стихи совместно с М. Яковлевым, на музыку Виктора Ивановича Панченко);

«Ты, только ты» (перевод; песня Кшиштофа Цвинара).

ФИЛЬМОГРАФИЯ 1966 — «Морские приключения» (польск. Marynarka to meska przygoda) — эпизодическая роль капитана ВМФ Польши и девушки мечты главного героя (реж. Зося Александрович-Дыбовская).

1970 — «Пейзаж после битвы» (роль американки).

1970 — «Паром» (песни).

1970 — «Счастливые острова» (польск. Wyspy szczesliwe) (музыкальный фильм, реж. Ян Ласковский) — композитор и исполнитель своих песен.

КОНЦЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ, ФИЛЬМЫ 1967 — выступление Анны Герман с песней «Gi» на XVII фестивале в Сан-Ремо.

Отрывок выступления Анны Герман на фестивале польской песни в Ополе pl:Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu с песней «Trzeba sie nam pospieszyc».

Отрывки выступления Анны Герман на фестивале солдатской песни в Колобжеге pl:Kolobrzeg с песней «Мы — армия» (польск. Mysmy sa wojsko).

1970 — возвращение Анны Герман на сцену впервые после аварии, выступление с песнями «Может быть» (польск. Byc moze) и «Человеческая судьба» (польск. Czlowieczy los) на фестивале польской песни в Ополе.

1970 — Анна Герман. Возвращение Эвридики.

1970 — Анна Герман — Человеческая судьба (отрывок из фильма Возвращение Эвридики).

1973 — Речиталь Анны Герман.

1976 — В гостях у Анны Герман.

1977 — Интервью Анны Герман на присуждении звания «Варшавянка года».

1977 — Анна Герман на заключительном фестивале «Песня года».

1975 — «У нас в гостях Анна Герман» (авторская программа Лии Спадони).

1979 — Сольный концерт Анны Герман БКЗ в Ленинграде.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО АННЫ ГЕРМАН «Вернись в Сорренто?» — перевод с польского Р. Белло.

«Сказка о быстрокрылом скворце».

АННА ГЕРМАН В ИСКУССТВЕ 1982 — фильм-концерт «Памяти Анны Герман».

1988 — Анна Герман. Судьба и песни (фильм-концерт, СССР, реж. Н. Примак)

1995 — Krzysztof Cwynar — Planeta Anna (песня).

2003 — Аллея Звёзд. Анна Герман (автор и ведущий передачи — Иван Цыбин).

2003 — ЦДРИ памяти Анны Герман.

2004 — Анна Герман. Светит незнакомая звезда (документальный фильм, производство — телерадиоцентр «Голос Надежды» (Тула), реж. Светлана Осадчук.

2004 — Пёстрая лента. Анна Герман.

2006 — Неспетая песня Анны Герман (документальный фильм, реж. Георгий Ананов).

2006 — Архимандрит Виктор (Мамонтов) об Анне Герман на радио Латвии.

2007 — Анна Герман. Как уходили кумиры (документальный фильм, реж. Дмитрий Кужаров).

2007 — Кумиры о кумирах. Ирина Богушевская об Анне Герман.

2008 — По волне моей памяти. Анна Герман (проект О. Нестерова).

2008 — Anna German — Taka milosc.

2010 — Передача об Анне Герман на радио «SLUPCA».

2011 — Анна Герман. История записи песни «Белая черёмуха» в программе «Пусть говорят».

2011 — Юбилейный вечер (к 75-летию со дня рождения) Анны Герман на радио «SLUPCA».

2011 — Анна Герман. Эхо любви.

2011 — Соседи Анны Герман.

2011 — «Сделайте по громче» (программа об Анне Герман). История создания песни «Эхо любви».

2011 — «Кладовая Винилового видео» об Анне Герман.

2011 — Видеотека взрослого человека (выпуск об Анне Герман).

2011 — Творческий вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения Анны Герман (Одесса).

2011 — Видеотека взрослого человека (гость — Збигнев Тухольский).

ПАМЯТЬ Ежегодный Международный фестиваль им. Анны Герман «Танцующие Эвридики» в Зелёна-Гуре (Польша, проходит в мае). 1-й фестиваль состоялся в 2002 году.

В её родном городе Ургенче именем певицы названа улица.

В казахстанском городе Таразе, где Анна Герман с семьёй проживала в 1943-1946 годах установлена мемориальная доска в память о певице. Поскольку дом, где она жила не сохранился, доску установили на здании гостиницы «Джамбул», куда певица приезжала с гастролями уже в 70-е годы.

Имя Анны Герман носит астероид 2519, открытый советским астрономом Т. М. Смирновой.

В 2012 году вышел 10-серийный художественный фильм о жизни певицы «Анна Герман. Тайна белого ангела».

