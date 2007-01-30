БИОГРАФИЯ АННЫ ГЕРМАН

(Этапы творческой и личной жизни)



В бесконечном ряду славных имён нашего Отечества – богатейшей и многоязыкой культуры России, на одном из первых мест имя любимой певицы миллионов Анны Герман. Мы сочли своим долгом отразить эту Любовь созданием в интернете многофункционального информационно-музыкального портала об Анне Герман, одна из важных задач которого – впервые рассказать и подлинную историю её жизни и творчества.

Этот проект редакция Федерального журнала «Сенатор» реализует в рамках своей деятельности на базе многофункционального интернетовского медиапортала журнала по истории и культуре народов России, популяризирующего знания о нашей стране и её людях для широкой отечественной и зарубежной аудитории.

Материалы портала Анны Герман подкреплены не только «экспертным заключением» её близких родственников и членов семьи, но и архивными данными, официальными документами, воспоминаниями её друзей и коллег. Вся эта большая работа у нас началась ещё в конце прошлого столетия, когда в редакции впервые решили опубликовать очерк «Светит Знакомая Звезда» об Анне Герман, всеми забытой в 90-х годах, и начать изучение имевшихся тогда скудных данных о певице. Сегодня среди её поклонников уже миллионы и тех, кто родился после её ухода из жизни. Радует, что всё больше людей очаровываются её песнями и стремятся узнать о любимой певице как можно больше, «всё-всё». Значит, наш труд не напрасный, коли он приносит людям радость.

Добро пожаловать в светлый дом Анны Герман! ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАГРАДА Федеральный журнал «СЕНАТОР» – лауреат открытого Федерального конкурса «Санкт-Петербург. Возрождение мечты», он занял первое место в номинации «Век минувший». Этот конкурс, учрежденный общероссийской организацией работников «Медиасоюз» и Информационным управлением Администрации Президента Российской Федерации, был приурочен к 300-летнему юбилею города на Неве. Редакция журнала искренне благодарит всех своих авторов за их огромный вклад в развитии журнала и достижение такого успеха на федеральном уровне! Редакция О ЛИЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АННЫ ВИКТОРИИ ГЕРМАН СВЕТИТ ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА

Она пела, как жила. Или жила, как пела?.. Невозможно понять тайну Её творчества, секрет удивительной притягательности Её личности. Она не думала о сценическом образе, когда выходила на сцену и пела: глаза в глаза, сердце к сердцу, один на один с каждым зрителем. О любви, о счастье, о страдании, о мужестве и возрождении к жизни. Она доказала, что смерть не властна над талантом, над духовной чистотой, над порядочностью. Она до конца верила, что всегда остается Надежда. Может быть, поэтому, именно в День Святого Валентина песни в Её исполнении звучат так трогательно и так торжественно, что напоминает нам о Дне рождении этой прекрасной Певицы. Она была одним из лучших исполнителей теперь уже далеких советских песен и до сих пор остается искренне любимой певицей для многих миллионов граждан бывшего СССР – страны, в которой родилась Анна Герман – выдающаяся певица XX века...

Родители девочки Ани, родившейся среднеазиатском городе Ургенче, вряд ли могли представить себе, что много лет спустя её станут называть «белым ангелом польской песни». С чего бы? Среди её далеких предков были эмигранты из Германии. Родной язык в семье с незапамятных времен – русский, хотя и выучить детей древнегерманскому языку, на котором говорили прапрадеды в XIX веке, родители считали своим долгом.

Отца, бухгалтера Евгения (Ойгена) Германа, Аня почти не запомнила: в злополучном 1937 году, когда его арестовали, ей было полтора года. Осталась мама Ирма, учительница немецкого языка, совсем маленький братик Фридрих. Затем была депортация, унижения, теплушки, голод... Далее НЕИЗВЕСТНАЯ АННА ГЕРМАН

Казалось, она, польская певица, известна и близка всем. И всё о ней известно. Однако мало кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…

По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, истокам её нежности, чистоты и так надолго поруганной правды.

Настоящая книга, написанная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. Сегодня рассказать об этом оказалось возможным и в России.

В пору гласности в различных интервью Ирмы Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоминаться отец Анны – Eugen (Ойген) Hormann, на русский лад Евгений Герман. Эта фамилия закрепилась за Анной в польской транскрипции, где буква «h», правда, есть, но «o» отсутствует. Этой формы фамилии Анны буду придерживаться в дальнейшем и я, ибо с нею она стала известна миллионам почитателей. Кроме того, наша фамилия по-русски всегда так и писалась: Герман.

Сегодня, как это ни горько и странно звучит, можно быть искренне благодарным Анне и её матери за то, что они в тяжелейшие послевоенные годы смогли скрыть своё немецкое происхождение. Иначе никто и никогда бы не услышал и не узнал такой певицы – ни в Советском Союзе, ни в Польше. Но вряд ли можно считать нормальным, что до сих пор происхождение Анны Герман окутано плотным туманом... Далее

БИОГРАФИЯ АННЫ ГЕРМАН

Теперь уже немногие знают, что в августе 1964 года на небосклоне мировой эстрады в Сопоте зажглась Звезда по имени Анна Герман, которая почти сразу же покорила Европу и весь мир. В том же году, после своего триумфального восхождения на эстрадный Олимп, она впервые приехала в Советский Союз и после гастролей по 14 городам СССР дебютировала в Москве с песней «Вернись в Сорренто?» перед советскими слушателями. Конечно, новая звезда (Кстати, именно с появлением Анны Герман на советской эстраде впервые появилось у нас и такое понятие как «звезда», которое сегодня закрепилось за всеми, кто выходит на сцену. — Ред.) польской эстрады неслучайно была включена в состав делегации артистов эстрады социалистических стран вместе с Лили Ивановой (Болгария), Яношом Коошом (Венгрия), Карелом Готом (Чехословакия) и другими, чтобы выступить на торжественном вечере, посвященном 30-летнему юбилею образования ЦДЛ СССР — Центрального дома литераторов Советского Союза…

К сожалению, при жизни и после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней до сих пор ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому, в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман», в 2006 году мы решили разобраться в этом вопросе, чтобы выяснить — кто же она по происхождению и откуда родом?..

Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди — писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево — рода семьи Германов.

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») — ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями... Далее

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ АННЫ ГЕРМАН

Для Анны Герман шестидесятые годы были лучшим периодом жизни. Ведь все хорошо складывалось как в личной личной жизни, так и в творчестве — ей пророчат блестящую карьеру. Но на этом пике славы судьба посылает ей жестокое испытание: поздно ночью, в августе 1967 года, когда она вместе с водителем возвращалась из Виареджо в гостиницу, недалеко от Милана на горной автостраде «Солнце» происходит страшная автокатастрофа. Водитель, который вёл машину со скоростью 160 км/час, за рулём заснул, и машина врезалась в бетонное ограждение. В результате Анну Герман из машины выбросило так далеко, что поначалу её никто и не заметил. Получив сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки и сотрясение мозга, она двенадцать дней не могла прийти в сознание. Тогда шла борьба со смертью, а после тяжелых операций — долгие месяцы в гипсовом корсете — борьба за выздоровление. Благодаря небывалой силе духа и кропотливым реабилитационным упражнениям она вышла из борьбы победительницей. В это время Анна диктует книгу-дневник «Вернись в Сорренто?».

Лишь к 1969 году Анна Герман впервые начинает ходить по квартире, а в Сочельник выступает по телевидению. На сцену возвращается в 1970 году: её сольный концерт в зале конгресса Дворца культуры и науки увенчался долгими овациями в честь её возвращения. В этом же году в Закопане Анна Герман и Збигнев Тухольский скромно отпразднуют свою свадьбу, а в издательстве «Искры» выходит в свет вышеупомянутая книга; и новая пластинка «Человеческая судьба» с её композициями на слова Алины Новак «Человеческая судьба», «Веточка снов», «Спасибо, мама», «Так сильно хотела».

Снова концерты и фестивали в Ополе, Советской песни в Зеленой Гуре, солдатской — в Колобжеге. На местном фестивале польской песни в 1970 году она получает награду Председателя городского народного совета Ополе за песню «Может быть», а год спустя — приз зрительских симпатий за «Четыре карты» на свою музыку и на слова Ежи Фицовского.

Весной 1972 года Анна возобновляет концертные поездки, затем приезжает в Москву и записывает песню А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Надежда»… Именно она становится первой русской песней, которую Анна Герман исполняет впервые после своего выздоровления. Теперь очевидно, что эта песня — одна из лучших, созданных в ХХ веке на русском языке. Слова песни и её мелодия в огромном пространстве СССР становится любимой для многих миллионов людей. А скольким людям «Надежда» стала спасением и верой в хорошее будущее, она и сейчас спасает людей от тоски и одиночества, ободряет их, дарит им терпение, надежду, веру и мужество. Кстати, даже исцеляет: в Германии функционирует единственная в мире клиника — психотерапевтический центр, в котором с помощью песен в исполнении Анны Герман лечат людей от болезней... Далее

ДОЛГАЯ ДОРОГА К РОДНЫМ

Многие ценители песен Анны Герман и поклонники её творчества вряд ли знают и потому не могут ответить на вопрос: почему Певица так много гастролировала по городам России и всего Советского Союза, когда весь мир у неё был под ногами, а все дороги были устланы ковром удачи и славы? Вряд ли ответят на него и те, кто сегодня в России называют себя «близким другом» Анны Герман. (Оказывается, удобно так – лукавить, ведь никто не опровергнет это, хотя именно при таких-то «друзей» и при их молчаливом согласии авторские права певицы и её наследников (мужа и сына) повсеместно в России попираются)...

С целью получения новых свидетельств о судьбе Анны Герман, вашему корреспонденту пришлось съездить в город Орск, где до того времени мало кто знал, что Анна Герман когда-то побывала здесь, в гостях у своих родственников. Причем, инкогнито, без лишних свидетелей.

В этом провинциальном, но промышленно развитом городе проживали её дядя (по материнской линии) Иван Фризен и члены его семьи. К ним-то она и приезжала в гости в 70-х на целый день, о чем не могли знать даже её т.н. «самые близкие московские друзья и подруги».

...Местные коллеги без труда нашли нужных людей, среди которых оказался и пресс-секретарь мэра Орска Галина Анатольевна Масленникова: «Да, конечно, я очень хорошо помню Ренетте Ивановну Черненко, – говорила она в беседе с вашим корреспондентом, – но я не знала, что она – двоюродная сестра Анны Герман, и тем более что она была в нашем городе!..». А один из бывших ведущих программ местного радио, ныне – сотрудник городской Администрации Орска, сказал: «Я хорошо помню её, ведь мы с Ренеттой Ивановной делали несколько передач, в которых она подробно рассказывала нам об Анне Герман!».

Кстати, этот факт следует отнести к бесспорным доказательствам того, что Анна Герман – чистокровная немка – дочь российских немцев, и она не имела никакого отношения ни к голландцам, ни к полякам, если не учесть, что жила в Польше, была замужем за Збигневым Тухольским и родила ему сына – польского богатыря.

Сегодня Ренета Ивановна Фризен живет в Германии, а в Орске знают и помнят её как Черненко (по мужу). Она здесь работала врачом-гинекологом, была хорошим акушером и работала в клинике при никелевом комбинате, где оставила о себе славу и хорошего человека, и хорошего врача-акушера для женщин Орска. Её помнят здесь и как активного человека – много лет она занимала пост секретаря местной партийной организации... Далее

АННА — ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЕ ИМЯ

Это имя древнееврейского происхождения, означает «благодать», «милость божья», «миловидная», «симпатичная». Терпеливость и открытость, способность к самоотдаче и жертвенность — все это характерные черта людей с именем «Анна».

Кстати, о характере Анны: с раннего детства в ней проявляется её главное качество — доброта. Она с радостью ухаживает за котятами, щенками, птичками. Игра со своими куклами для неё превращается в обращение взрослых с младшими детьми. Взрослея она способна оказать серьезную помощь своим близким, попавшим в затруднительное положение. Поможет старенькой соседке с покупками и в домашних делах. Заботы родных и близких ей людей становятся для неё главными заботами. Хотя окружающие нередко этим злоупотребляют, но Анна не обижается.

Где бы ни училась или ни работала, Анна не бывает последней, учителя и начальники находят в ней надежную опору, при этом зависть друзей ей не грозит, потому что Анна и Справедливость — это почти синонимы.

Анна нередко обладает привлекательной внешностью, она артистична. Умеет шить и красиво одеваться. Не выносит неряшливости и неопрятности. Анне больше подходит по духу работа, связанная с людьми. Она вполне может быть сестрой милосердия, учительницей, воспитателем. Отдает себя работе полностью, не заботясь при этом о материальной стороне дела.

Анна способна полюбить человека больного или неудачника. При этом она никогда не будет сожалеть о своем выборе. Она безропотно будет нести свой крест в течение всей жизни, стремясь помочь несчастному человеку. Будет пытаться пробудить в нем жажду жизни и стремление к борьбе за место под солнцем. Анна — верная и преданная жена, но измен не переносит. Если сталкивается с грубостью и хамством, то замыкается в себе и терпеливо ждет лучших времен. Испытание одиночеством, связанное с возможным разводом, для Анны не всегда предпочтительнее попранного достоинства.

С детства здоровье не очень крепкое. Обычно у неё хрупкие кости. В школьном возрасте может ухудшиться зрение. Расположена к полноте. Могут возникнуть проблемы с суставами. Плоскостопие. Ей необходимо много свежего воздуха, длительный сон, продолжительные прогулки. Слабое место — легкие и бронхи, поэтому курить категорически запрещено.

Фоносемантика: Слово «Анна» производит впечатление чего-то хорошего, красивого, простого, гладкого, округлого, доброго, светлого, величественного, мужественного, громкого, храброго, могучего, большого, медленного, активного, яркого и радостного.

Фоносемантика — оценка восприятия звуков на уровне подсознания.

Фоносемантический анализ имени проводится по методике доктора филологических наук А.П. Журавлёва — чем звуки глуше, тем отрицательнее воспринимается слово... Далее

ПОЛЬСКАЯ ЭВРИДИКА

Для нашей героины 2009 год оказался вдвойне юбилейным... впрочем, теперь немногие знают, что 45 лет назад, в августе 1964 года, на небосводе мировой эстрады в Сопоте зажглась Звезда по имени Анна Герман, которая чуть позже покорила Европу и весь мир. В этом же году, после своего триумфального восхождения на эстрадный Олимп, Анна Герман впервые приехала в Советский Союз и дебютировала в Москве с песней «Танцующие Эвридики» (музыка — Катаржины Гартнер, слова — Евы Жеменицкой) перед советскими слушателями.

Конечно, новая Звезда польской эстрады неслучайно была включена в состав делегации артистов эстрады социалистических стран вместе с Лили Ивановой (Болгария), Яношом Коошом (Венгрия), Карелом Готом (Чехословакия) и другими, чтобы выступить на концерте в Центральном Доме литераторов Советского Союза (ЦДЛ СССР)... Так, спустя 18 лет после вынужденного отъезда из Советского Союза, Анна вернулась на Родину в качестве звезды мировой эстрады, чтобы навсегда поселиться в сердцах миллионов граждан бывшего Советского Союза. Но так случится, что именно через 18 лет, поздним вечером 25 августа 1982 года, Анна Герман покинет нас, оставив нам на память свой незабываемый голос в песнях и неподражаемый образ великой Певицы, поющую нам радость — веру, надежду и любовь...

…Шёл 1964 год, последний год так называемой «хрущевской оттепели» — начало 18-и «застойных» лет в Советском Союзе. «Тихий переворот» в СССР случится чуть позже, осенью, а пока лето 1964 года: впервые на прилавках газетных киосков в Советском Союзе появился новый музыкальный журнал «Кругозор». На страницах одного из номеров этого журнала в том году была опубликована маленькая заметка о новой звезде эстрады:

«К легкой песенке в Польше относится весьма серьезно. Ей посвящается праздники, фестивали, конкурсы и даже плебисциты. Участницы ежегодного плебисцита — двенадцать новых песен, в течение месяца их передают по радио, исполняют на концертах. Три победительницы представляют Польшу на Международном фестивале в Сопоте... В этом году в сопотском соревновании мелодии и ритмов участвовало двадцать пять стран. Основное действующее лицо фестиваля — песня. Правда, любезные хозяева учредили специальные премии и для исполнителей.

Победили греческая, канадская и польская песни. .. Далее

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Это античный сюжет о преданной любви, один из самых распространенных в искусстве, особенно в музыкальном, ставшим основой произведений многих композиторов. Эвридика – жена фракийского певца Орфея, а он – в греческой мифологии, – сын речного бога Эагра и музы Каллиопы, славился как певец и музыкант, наделённый магической силой искусства, которой покорялись не только люди, но и боги, и даже природа.

На севере Греции, во Фракии, жил певец Орфей. Чудесный дар песен был у него, и слава о нём шла по всей земле греков.

За песни полюбила его красавица Эвридика. Она стала его женой. Но счастье их было недолговечно. Однажды Орфей и Эвридика были в лесу. Орфей играл на своей семиструнной кифаре и пел. Эвридика собирала цветы на полянах. Незаметно она отошла далеко от мужа, в лесную глушь. Вдруг ей почудилось, что кто-то бежит по лесу, ломая сучья, гонится за ней, она испугалась и, бросив цветы, побежала назад, к Орфею. Она бежала, не разбирая дороги, по густой траве и в стремительном беге ступила в змеиное гнездо. Змея обвилась вокруг её ноги и ужалила. Эвридика громко закричала от боли и страха и упала на траву. Орфей услышал издали жалобный крик жены и поспешил к ней. Но он увидел, как между деревьев мелькнули большие чёрные крылья, – это Смерть уносила Эвридику в подземное царство.

Велико было горе Орфея. Он ушёл от людей, и целые дни проводил один, скитаясь по лесам, изливая в песнях свою тоску. И такая сила была в этих тоскливых песнях, что деревья сходили со своих мест и окружали певца. Звери выходили из нор, птицы покидали свои гнёзда, камни сдвигались ближе. И все слушали, как он тосковал по своей любимой... Далее

АННА ГЕРМАН — ДОЧЬ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ?..

Мы уже писали, что еще при жизни вокруг имени Анны Герман ходили всякого рода слухи, первоисточником которых был миф, созданный ради одной и единственной цели – беречь Аню с малолетства. И этим «мифотворцем» оказалась любящая мать – Ирма Мартенс, для которой не было важнее в жизни задачи, чем выжить вместе с дочерью и поставить её на ноги. Пани Ирма блестяще справилась с этой задачей и до самой смерти не раскрыла тайну своей семьи. Но миф, созданный ею, до сих пор приводит «пишущих братьев к полному заблуждению об Анне Герман, как это было с известным журналистом Александром Жигаревым – автором книги «Анна Герман» . Но мы решили «развеять туман» вокруг имени всенародно любимой певицы с помощью её родного дяди – 92-летнего (2011 г.) Артура Германа, ныне живущего в Германии.

Артур Герман: «...Избегая подробности я отмечу, что наша встреча с Анной состоялась в гостинице «Ишим»... А потом мы пошли к сестре Луизе, которая проживала совсем рядом, недалёко от Дворца Целинников. Она пригласила Давида Нойвирта, фотокорреспондента «Фройндшафт», который сделал ряд хороших фотографий. Некоторые из них мы потом послали Ирме, матери Анны, но они так и не были опубликованы в печати…

Георг Фридрих, первый Герман (Hormann) в роду Германов в России, переселился из села Винцерхаузен, что в Вюрттемберге, в 1819 году и вместе с другими переселенцами основал село Нойхоффнунг (ныне Ольгино), что в 15 километрах от Бердянска. Его сын Вильгельм Фридрих приехал четырёхлетним мальчиком. Наш дед Эдуард, сын Вильгельма, был первым Германом, родившимся в России. Его сын Фридрих – отец Ойгена и всех моих восьми братьев и сестёр. Анна – дочь Ойгена (Eugen).

В 1907 году отец наш поступил в евангелическую семинарию в Лодзи, привезя с собой жену Анну и годовалую дочь Берту. Как известно, Польша тогда входила в состав Российской Империи. Там же в 1908 году родился Вилли, а через год и Ойген. Вот и всё «польское происхождение» нашего брата Ойгена.

После окончания семинарии отец вернулся на Украину в село Беззаботовка, недалеко от Барвенково, к 1922 году в его семье насчитывалось 9 детей (из которых одна девочка умерла в младенчестве) – всё немецкие дети. Кроме одного – Ойгена, так уверенно пишет и утверждает пресса во всех странах. Невероятно! Словно мы все – дети наших родителей, были принесены аистом, а вот одного из нас подложила к нам кукушка!..

Сама Ирма родилась в большом немецком селе Великокняжеское, что на Северном Кавказе (в Ставропольском крае – ред.). Как и другие дети, она окончила немецкую среднюю школу и поступила на немецкое отделение Одесского пединститута. Успешно окончила его и получила диплом «учителя немецкого языка».

Её фамилия по отцу – Мартенс, а девичья фамилия её матери – Сименс. Это настоящие немецкие фамилии, тем более «Ирма»: таких имен в немецких колониях России были тысячи. Но по вероисповеданию она была меннониткой, хотя и неверующей...» Далее

ТРАГЕДИЯ ГЕРМАНОВ

Это было 1 марта 1950 года, а за четыре года до этого я вышел из семилетнего заключения и каждый раз, поступая на какую-либо работу, должен был повторять эти «пикантные» подробности, сокрытие которых грозило серьёзными неприятностями.

Было их много, этих подробностей... Всё началось с ареста отца в 1929 году, когда мне было 9 лет. Вернее, моя биография началась ещё раньше, со смертью матери, когда мне было три с половиной. После голодных лет гражданской войны она, ослабевшая, была унесена тифом.

Жила семья тогда в селе Беззаботовка близ Барвенково на Украине. В дом пришла мачеха, которую я всё же буду называть матерью, хотя и не мамой. Как-то семейное тепло, пение, музыка и смех куда-то улетучились, старшие – Берта, Вилли, Ойген и Давид – учились или вскоре стали работать и всё реже появлялись дома. Мы, младшие – Ольга, Рудольф, я и маленькая Лиза оставались дома с матерью.

В конце 20-х годов начался перевод села на социалистический способ ведения хозяйства. Крестьянин больше не должен был иметь средств производства в личном пользовании, то есть того, к чему привык с незапамятных времён. Эти средства производства назывались землёй, лошадью или волом, плугом. Некоторые причисляли туда же и домашнюю птицу, коров и свиней и требовали их обобщения – передачи в колхоз. Это переустройство села называлось коллективизацией, и люди со страхом ждали её, как конца света. Ходили слухи об общем для всех котле, общих жёнах и о том, что все будут спать под одним огромным одеялом. Старики клялись, что видели огненные знамения на небе – предвестников близкого конца.

Наш отец Фридрих Герман (Hormann), проповедник евангельских христиан-баптистов, призывал своих прихожан не роптать и взоры обратить ко Всевышнему. У большевиков были свои проповедники в лице комиссаров и новая религия – вера в коммунизм на всей земле. Другие проповедники им не нужны были, и они подлежали ликвидации.

Отец разделил судьбу сотен тысяч других священников – немецких, русских и других. Он был осуждён на пять лет лагерей как «злостный неплательщик налогов». Разумеется, «уровень налога» определялся, исходя из «революционного чутья» уполномоченных.

...Последнее свидание с отцом в вонючей конюшне сельсовета, где он содержался, для меня осталось потрясением на всю жизнь.

Остатки нашей семьи оказались без средств к существованию. Всё наше скромное имущество было конфисковано. Выжить нам помогли родственники матери. А отца не стало через полтора года...

Солдатом он прошёл всю Первую мировую, испытал окопный голод и холод, но советский лагерь был рассчитан на уничтожение, и отец умер от непосильного труда и голода... Когда он убедился, что его пайка украдена, он молча повернулся лицом к стене и умер... В своей биографии для директора школы я так и написал: «Отец был арестован в 1929 и умер в 1931 году»... Далее

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУДЬБА

Спустя несколько десятков лет после моего выезда из Советского Союза, я возвращаюсь в воспоминаниях к годам, там прожитым. Я пишу о моих предках – голландских эмигрантах, которые, руководствуясь великой надеждой, переселялись в Россию – прекрасную и огромную страну. Пишу о счастливом детстве, годах учения, работы, о времени великого беспокойства и странствий, вызванных бегством и розысками.

И когда я думаю о России, вспоминаю песню:

«Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек;

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!..»

У меня перед глазами встаёт то время и Великая Сибирь – край, который сердечно всех принимал.

За тех, кто попадал туда, власть была спокойна. Мало кто оттуда возвращался…

Когда мне было шесть или семь лет, мать рассказала мне о нашем происхождении. Тогда я и узнала, что родиной моих предков была Фризия – местность на севере Голландии, откуда мой предок по материнской линии эмигрировал в Россию около 1850 года.

Предок этот, меннонит, мой прапрадед граф Йохан Фризен, покинул Голландию вместе с тремя сыновьями. Четвёртый сын остался во Фризии, чтобы управлять хозяйством и заботиться о банковском счёте. Увы, все имение он проиграл в казино. Прапрадед, узнав об этом, сказал: «Теперь обратного пути нет и нет графского титула!» На счастье, он привёз в Россию тринадцать возов наиблагороднейших семян, саженцев, а также немало движимого имущества и людей, которые работали у него в имении. Там, где он поселился, он вскоре распространил высокоразвитую голландскую культуру земледелия.

Предки по отцовской линии тоже были переселенцами из Голландии, но о них сохранилось меньше сведений.

Благодаря рассказам матери я поняла, почему в доме говорили не по-русски, а по-голландски.

Семья наша жила в колонии Великокняжеское (ныне – территория Ставропольского края. – Ред.), основанной голландскими переселенцами в 1863 году. Было это в прекрасном кубанском краю, недалеко от Невинномысска. Кубанский край граничил на севере со Ставропольской губернией, на юге достигал Кавказа, а на западе – ограничивался побережьем Азовского моря... Далее

ОШИБКИ ВИКИПЕДИИ УСТРАНЕНЫ

К сожалению, после смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Именно поэтому в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить – кто же она по происхождению и откуда родом.

Благодаря активному содействию, оказанное нашей редакции со стороны членов семьи Анны Герман, её родного дяди – писателя и журналиста Артура Германа и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести их тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево – рода семьи Германов.

Анна Герман родилась в СССР, в узбекском городе Ургенч. Этническая немка.

Мать: Ирма Давыдовна, (15.11.1909 — 30.01.2007), в девичестве Мартенс, из села Великокняжеское (ныне с. Кочубеевское Ставропольского края), из российских немцев, работала учительницей немецкого языка. В семье говорили на типичном старонемецком (ныне забытом в Германии) диалекте платдойч.

Отец: Ойген Хёрманн (нем. Eugen Hormann, имя русифицировано как Евгений Фридрихович Герман, 1909-1938) — бухгалтер, русский немец. В 1937 году он был арестован по обвинению в шпионаже и осуждён на 10 лет без права переписки — расстрелян в Ташкенте в 1938 году. Был посмертно реабилитирован в 1957 году, о чём его родственники получили справку лишь в 1985 году.

Бабушка: Анна Фризен Мартенс (18.01.1886 — 17.09.1971).

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») – ныне Ольгино, что неподалёку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи. Науку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1910 году у него родился сын Ойген (Евгений) Герман – отец Анны Герман. Запись об этом до сих пор хранится в одной из лодзинских церквей. После учёбы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью сыновьями и дочерями… Далее

