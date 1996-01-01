ПОЁТ АННА ГЕРМАН



СВЕТЛАНА БОРИСОВА,

журнал «Музыкальная жизнь» У Анны Герман от рождения были все данные для того, чтобы стать певицей. Однако сперва она не помышляла о певческой карьере, а собиралась стать геологом. Правда, учась во Вроцлавском университете, Анна пела в любительском студенческом театрике. На этих скромных подмостках её очень быстро заметили и доверили ей представлять свою страну в числе других польских певиц па Сопотском фестивале в 1963 году. Дебют оказался столь успешным, что дальнейшую свою судьбу Анна решила навсегда связать с песней. Песни в её репертуаре мы отличаем не по жанровым признакам (лирическая, шуточная, драматическая), а по характерам, по судьбам тех, о ком она поёт. Герман целиком принадлежит своим героиням, живёт их чувствами и помыслами. Наверное, поэтому они у неё такие разные.

Если попытаться определять, что роднит героинь Анны Герман, так это душевная интеллигентность, воспитанность, позволяющая им сохранять чувство собственного достоинства и в радости, и в горе. Как бы ни были велики их боль и обида, они не впадают в истерику, не кричат о своих бедах. Преувеличенное, слишком открытое чувство несовместимо с искренностью и глубиной их душевных переживаний.

И ещё одна черта героинь Анны Герман. Совсем юные и постарше, счастливые и неудачницы, бойкие и застенчивые — все они удивительно женственны. То самое качество, которое нередко упорно изгоняется с зарубежных эстрадных подмостков как якобы «старомодное», «провинциальное» и т.п., поистине торжествует в искусстве польской певицы. Не случайно первый большой успех и первую золотую медаль в Сопоте (1964) принесли Анне Герман «Танцующие Эвридики». В репертуаре Анны Герман немало песен, образно-мелодический строй которых близок народному, а в её исполнении эти сочинения звучат особенно рельефно, ибо искусство артистки ярко национально; его вовсе не коснулась весьма заметная нынче на мировой эстраде тенденция к нивелировке национальных стилей. Герман остаётся польской певицей и когда обращается к мелодиям других пародов. Она неизменно привносит в их исполнение ту особую задушевность без тени чувствительности, ту мягкость манеры, которые присущи славянской исполнительской традиции.

Но, может быть, это мешает Анне Герман постигать до конца образную суть «чужеземных» песен? Может быть, национальная окрашенность исполнения ограничивает её успех рамками собственной страны? Ничуть не бывало. Голос Анны Герман звучал в разных странах и на разных континентах. Англия (третья премия на фестивале в Остенде, участие в большом концертном турне с оркестром Польского радио), США и Канада (выступление с группой польских эстрадных звёзд), Чехословакия, Италия... В первый же свой приезд в качестве представительницы Польши на фестиваль в Сан-Ремо она привела в восторг Доменико Модуньо, совершившего с ней турне по итальянским городам. А в следующий раз её ожидал наименьший триумф на фестивале в Неаполе, где она выступала как исполнительница неаполитанских песен.

В репертуаре Анны Герман есть и советские песни. В СССР она завоевала горячую любовь наших слушателей. Очень большая удача артистки — песня «Не спеши» А. Бабаджаняна — Е. Евтушенко. Правдивая, естественная интонация, найденная певицей, ярко выявляет главное достоинство песни — искренность её мелодии.

Судьба любого сочинения во многом зависит от того, кто и как его исполняет. Прозвучав, и не однажды, с эстрады, песня может тем не менее остаться для слушателей «кладом за семью замками», пока не придёт певец-волшебник и не подберёт заветный ключик. Aннa Герман принадлежит к числу тех, кто умеет раскрыть в мелодии все, что в ней есть лучшего, умеет найти в сочинении его «изюминку». Волшебный дар этот — музыкальность. Анна Герман — отличный музыкант, что на эстраде встречается не так уж часто. Музыка для неё не фон, не звуковое подспорье, не «одно из», а главное средство в раскрытии образа. Вот почему её пение волнует людей, даже если они не знают языка, на котором она пост. Вот почему, слушая только голос певицы, запечатлённый па пластинках, мы в полной мере ощущаем прелесть её искусства — искусства доброго, радостного, поэтичного.

«Музыкальная жизнь» (1970).



ПОЁТ АННА ГЕРМАН

КОНЦЕРТ. ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН (часть I) КОНЦЕРТ. ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН (часть I) 80-летию со дня рождения Анны Герман... Опубликовано Анной Герман 14 февраля 2016 г.



ХИТЫ И ИСТОРИИ ЗВЁЗД — АННА ГЕРМАН ✿ Источник: www.annagerman.senat.org Федеральный журнал «СЕНАТОР»: www.senat.org #аннагерман #журнал_сенатор Posted by Анна Герман | Anna German on 30 октября 2015 г.







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