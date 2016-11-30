П О Л О Ж Е Н И Е

о международных творческих конкурсах

Федерального журнала «Сенатор», посвящённых

жизни и творчеству Анны Герман





Покупателям: ✔ Заказать книгу ✔ Оформитть подписку ✔ Оформить платёжку

Конкурсантам: ✔ Положение о конкурсах ✔ Подать заявку

Благотворителям: ✔ Внести взнос

ВВЕДЕНИЕ В 2016 году миллионы поклонников Анны Герман по всему миру будут отмечать 80-летие со дня рождения своей любимой певицы, чьи песни вот уже более пятидесяти лет передаются из уст в уста, из поколения в поколение...

В плеяде исполнителей советских песен Анна Герман занимала особое место, её называли «создателем новой исполнительской традиции»; она была настолько популярной, что при жизни более 20 лет была объектом всеобщей любви народов Советского Союза и других стран мира. Даже трудно оценить вклад певицы в культуру нашей страны: искусствоведы отмечают, что «Анна Герман была первой послевоенной исполнительницей, которой удалось возвести песню до вершин истинного искусства».

Её заслуги перед нашей страной настолько велики, что предстоящий 80-летний юбилей со дня рождения Анны Герман заслуживает государственного внимания и он должен быть включён в список культурных мероприятий и особо важных событий 2016 года в России. Но государство государством, а мы, учитывая заслуги певицы, решили в рамках проекта «Возвращение Анны Герман» объявить творческие конкурсы, посвящённые жизни и творчеству певицы, и тем самым выразить всенародную любовь к ней и благодарность миллионов её поклонников.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ И ИХ РЕГЛАМЕНТ СКАЧАТЬ ФОРМУ ЗАЯВКИ

✔ На конкурс «Песни Анны Герман» Конкурс клипмейкеров на создание лучшего клипа на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий, в том числе программно-постановочные решения с использованием аниме, фото и видео материалов и наложение спецэффектов.

✔ На конкурс «Гори, гори, моя звезда!» Конкурс поэтов, писателей, журналистов, композиторов, певцов, искусствоведов, музыковедов, педагогов-публицистов на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман.

✔ На конкурс «Образ Анны Герман» Конкурс художников, веб-дизайнеров, арт-дизайнеров, постеров, народных умельцов, ремесленников и других. Главной целью проводимых конкурсов является: сохранение памяти об Анне Герман и её творческого наследия как уникальной сокровищницы культуры народов нашей страны; приобщение молодёжи к отечественным культурным ценностям и духовно-нравственным традициям через популяризацию песен в её исполнении и тем самым привлекая внимание к подлинно народным артистам прошлого.

Международный творческий конкурс «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!» – это конкурс поэтов, писателей, журналистов, композиторов, певцов, искусствоведов, музыковедов, педагогов-публицистов и других на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман.

Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут опубликованы на страницах предстоящего юбилейного спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» и информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман.

Международный конкурс клипмейкеров «ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН» на создание лучшего клипа (романтического содержания) на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий, в том числе программно-постановочные решения с использованием аниме, фото и видео материалов и наложение спецэффектов.

Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут представлены на официальной странице Анны Герман на Facebook и войдут в некоммерческий выпуск «Песни Анны Герман в XXI веке», тираж которого бесплатно будет распространён в рамках юбилейных мероприятий.

Международный конкурс художников, арт-дизайнеров и постеров «ОБРАЗ АННЫ ГЕРМАН» с последующим проведением выставки картин и других художественных изделий – интернет-вернисажа на портале певицы для авторов-художников. Репродукции картин, юбилейные открытки и другие постеры авторов-победителей конкурса будут использованы в качестве иллюстрации – они украсят страницы предстоящего спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» о певице и страницы информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман.

В рамках интернет-вернисажа для мастеров-художников и народных умельцев и ремесленников будет организован аукцион-продажа художественных изделий с образом Анны Герман, победители конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками.

УЧАСТНИКИ В конкурсах, объявленных Федеральным журналом «СЕНАТОР» к 80-летию со дня рождения Анны Герман, могут принять участие представители творческих профессий и мастера искусства – граждане стран бывшего СССР и других стран. Это писатели, поэты, журналисты, музыканты, композиторы, художники, веб-дизайнеры, арт-дизайнеры, постеры, теле- и кинодокументалисты, фотографы, народные мастера-умельцы, ремесленники и другие.

Авторы лучших работ вместе с победителями и призёрами конкурсов будут приглашены в Москву для участия в торжественном юбилейном вечере, посвящённом 80-летию со дня рождения Анны Герман и 20-летию основания Федерального журнала «СЕНАТОР», они будут награждены ценными призами и юбилейными дипломами.

УСЛОВИЯ К участию в конкурсах, объявленных журналом «СЕНАТОР» к юбилею Анны Герман, принимаются ранее не опубликованные, в т.ч. и в Интернете, авторские материалы: стихи, рассказы, повести, статьи, мемуары, письма, фотографии певицы, кино- и видеофильмы, радио- и телепередачи с её участием; произведения изобразительного искусства – картины художников, открытки и различные постеры с изображениями Анны Герман; музыкальные клипы на песни из репертуара Анны Герман, в том числе, студийные записи мелодий и песен в исполнении молодых и талантливых артистов.

Конкурсы проводятся в Интернете и проходят в три этапа.

Первый этап: поступление материалов – с 15.07.2015-го по 30.11.2016 года.

Второй этап отбор материалов по заявленным темам конкурсов и их публикация на страницах Информационно-музыкального портала Анны Герман в группе сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» – с 30.11.2016 по 30.12.2016 года.

Третий этап: проведение торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня рождения Анны Герман, и церемонии награждения победителей конкурсов с участием приглашённых гостей из числа известных деятелей науки, культуры и искусства России и других стран, в т.ч. политиков, дипломатов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, спонсоров и рекламодателей проекта, представителей СМИ и конкурсантов.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ На конкурс принимаются материалы, присланные до 30 ноября 2016 года включительно.

Тексты принимаются на русском языке, объем не менее 7 машинописных страниц (15000 знаков без пробелов) в формате word.

Материалы принимаются в электронном виде, с портретной фотографией автора (формат файла jpg высокого разрешения и не менее 2 Мб) и подробной информацией о нём (не менее половины страницы текста), с указанием почтового индекса, адреса, места работы, телефонов, электронной почты.

Фотоматериалы и репродукции картин, в т.ч. отсканированные архивные, – формат jpg с разрешением не менее 300 dpi, размер файла от 2 Мб.

Видеоматериалы: клипы на песни Анны Герман, документальные фильмы, телепередачи, видеозаписи её выступлений в формате avi, хронометраж – не менее 3-5 мин. (для видеороликов) и не более 54 мин. (для кинофильмов и телепередач) с учётом требований закона об авторском праве.

Видеоматериалы представляются с указанием в заявке названия и жанра работы, хронометража, автора, даты и времени выхода/создания, и краткой аннотации.

Ко всем работам в формате avi следует приложить их краткое описание (не менее полстраницы и не более 2 страниц литературно обработанного текста).

Текстовые, фото- и видеоматериалы на основании утверждённой формы Заявки (не архивируются!) принимаются по электронному адресу: annagerman(#)senat.org .

Записи радио- и телепередач, фильмы и видеоролики большого объёма принимаются через файлообменник (Яндекс.Диск и Майл.ру).

Заявки с материалами принимаются с названиями соответствующих творческих конкурсов: «Гори, гори, моя звезда!», «Образ Анны Герман», «Песни Анны Герман».

Внимание!

Редакция журнала не вступает в переписку с авторами (кроме исключительных случаев), не отвечает на их письма и не рецензирует материалы, поступившие в её адрес. Присланные материалы обратно не возвращаются и становятся собственностью редакции Федерального журнала «СЕНАТОР» в рамках проводимых конкурсов, посвящённых жизни и творчеству Анны Герман. Редакция оставляет за собой право использовать их в информационных изданиях, статьях или публиковать в печатных изданиях с указанием имени автора (без гонорара).

Видеоматериалы, будут включены в видеотеку Информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман и могут демонстрироваться на одном из официальных видеоканалов Федерального журнала «СЕНАТОР» в интернете.

Материалы, поступившие в адрес редакции, рассматриваются только на основании Положения о конкурсах и правильно заполненных форм заявки. Скачать форму заявки!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНКУРСАНТОВ Конкурсанты несут ответственность за достоверность информации и личных данных, указываемых ими в заявке, и за соблюдение условий и правил, установленных настоящим Положением.

За допущенные нарушения они могут быть лишены права на участие в конкурсах, что фиксируется соответствующим решением редакции. Уведомление о лишении права на участие в конкурсах публикуется на ленте новостей Информационно-музыкального портала Анны Герман в группе сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» в Интернете и на официальной странице Анны Герман на Facebook.

