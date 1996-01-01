МУЗА ТЕРАПИИ АННА ГЕРМАН



«Что такой красивый голос? Тембр? Сила? Диапазон? О да, и это. Но высший критерий –

это художественная искренность и правда. Анна Герман пела нам не о надуманных чувствах,

её голос и она сама были чистейшей художественной и человеческой правдой».

(Артур Герман,

журналист, родной дядя певицы). Утверждают, что для многих людей образ и «хрустальный голос» Анны Герман ассоциируются с божественным ангелом, а её личность проецируются в их сознании как святыня. Вокруг этого образа уже сложился миф: будто Бог послал ангела, который принял человеческую плоть и слился с личностью Анны Герман. Трагедии, которые были в её жизни – это божеские испытания, о которых должен был узнать весь мир. Будто Анна исполняла роль посланника Бога: пережив адские муки, она вдохновляла людей своими песнями, что в жизни можно перенести все, если верить в хорошее и надеяться на чудо. Но, к сожалению, в этой роли ей был отведён слишком маленький срок времени. Ранее в нашей печати и на страницах нашего информационно-музыкального портала об Анне Герман сообщалось, что в Германии функционирует единственный в мире психотерапевтический кабинет, в котором успешно проводят лечение больных с помощью голоса Анны Герман. С тех пор к нам в редакцию пишут читатели и просят подробнее рассказать им об этом феномене – чудесном лечении больных. Не дожидаясь выхода в свет печатной версии спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР», посвященного жизни и творчеству Анны Герман в честь её 80-летия со дня рождения, мы решили чуточку приоткрыть завесу перед читателями на целебные свойства голоса Анны Герман.

Надо отметить, что лечебное воздействие музыки известно еще с библейских времён. Старый Завет рассказывает о Давиде, который с игрой на арфе устранил меланхолию у царя Саула. Но сегодня музыкотерапия относится к психотерапии, которая не является конкуренцией для школьной медицины Она не является основным методом лечения, она дополняет его и тем самым значительно улучшает состояние пациента. Доктор медицинских наук Якоб Кирш, основоположник метода лечения больных с помощью голоса Анны Герман рассказывает:

– В самом начале эксперимента в лечении приняли участие 30 пациентов. Перед началом терапии пациенты получили домашнее задание, где они прослушивали диск с песнями Анны Герман. На специальной карточке музыкотерапии они записывали номера понравившихся им песен, причём они должны были прослушивать диск несколько раз, чтобы окончательно убедиться в правильности выбора. Затем в назначенный день они принесли мне эти карточки и по отобранным номерам песен я стал проводить лечение. В результате 22 пациента (73%) уже после нескольких сеансов просили меня включать даже те песни, которые не попали в число отобранных ранее.

В процессе лечения выяснилось, что песни 70-х годов, которые в свое время должны были бы известны в СССР, для многих пациентов оказались открытием. Даже почитатели таланта из числа пациентов были удивлены этой новостью. Понятно, что для пациентов Анна Герман была известной певицей, но многие музыкальные песни из её репертуара по каким-то причинам не были доступны на своей старой Родине.

По словам Якоба Кирша, для пациентов музыка и голос певицы имеет особое значение: они не только усиливают эффект лечебного воздействия, но и обладают собственным специфическим воздействием на сознание, что помогает «обнаруживать» старые и забытые эмоции и выражать их. Уже не раз доказано, что методика Кирша может не только улучшить психическое состояние пациента, снизить или убрать симптоматику, но и помочь дальнейшему развитию личности.

В практике музыкотерапии Кирша предлагался и активный способ лечения. Пациент прослушивал определённые песни, а затем выступал в роли эксперта. Например, ему предлагалась определить дифференциальное различие между песнями «Стенька Разин» в исполнении известного Шаляпина и Анны Герман. Сам факт, что пациент должен высказать своё мнение имело «терапевтический эффект». Одни с удовольствием получали это как домашнее задание, затем во время сеанса совместно с врачом давалась оценка исполнения. Таким образом, пациенты активно подключались к процессу активного лечения в ходе психотерапии.

Вот некоторые данные из отобранных песен в исполнении Анны Герман, которые использовались при активном лечении пациентов: «Надежда», «Случайность», «А он мне нравится», «Дубрава», «Танцующие эвридики», «Любви негромкие слова», «Выхожу один я на дорогу», «Гори, гори моя звезда!», «Белая черёмуха», «Четыре карты», «Когда цвели сады», «Эхо любви», «Письмо Шопену», «Возвращение романса», «Варшава в розах», «Осенняя песня», «Незабытый мотив», «Последняя встреча», «Аве Мария» и «Сумерки». ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ ПЕТРА КОСЕВСКАЯ, 50 лет (Берлин).

«Я страдаю наследственной формой болезни Морфана, у меня были сильные страхи и депрессии. Мои сестра и брат умерли от этой болезни в молодом возрасте. На протяжении 5 лет я спасалась музыкотерапией и лечилась голосом Анны Герман. Я прооперирована в кардиологическом центре Шарите и после интенсивной терапии я ежедневно слушаю её целебный голос, несмотря на то, что я не владею русским языком. Я благодарна ей за это. Но почему мы, бывшие граждане ГДР, о её существования не знали?..»

АНЕЛИ ШМИДТ, 38 лет (Берлин).

«После эмиграции я потеряла мужа и не видела больше смысла в жизни. Но с момента лечения я открыла для себя Анну Герман. Она страдала ещё больше чем я. Её мучения не сопоставимы с моими бедами: автокатастрофа, рак, бедность, зависть и прессинг со стороны её недоброжелателей, мучительные метания между Россией и Польшей. Несмотря на это она жила, продолжала своё творчество и подарила нам свой загадочный и целебный голос».

ГЕНРИЕТЕ МЕЗЕН, (Берлин).

«В августе 1999 года я впервые узнала о своём страшном диагнозе. Приехав из маленького провинциального городка Гёрлитц из федеральной земле Саксонии, я по рекомендации коллег решила пройти обследование в «Шаритэ». Исходя из тех соображений, что эта клиника является университетской и ведущей Германии я отправилась в Берлин. В душе надеялась, что возможно произошла ошибка в диагностике. Но болезнь моя подтвердилась, причём в далеко зашедшей стадии.

Я была в отчаянии и поняла, что это приговор судьбы. Я, вернувшись домой, оборвала все связи с друзьями и знакомыми, уединилась, тоска и душевная тяжесть преследовали меня целыми днями. И только одна и та же мысль крутилась в голове: «За что? Почему именно я?». Тревога и панический страх стали моей повседневной жизнью.

После оформления инвалидности, я получила приглашение на посещение группы взаимопомощи для женщин, страдающих онкологией. И однажды мне дали номер телефона одной пациентки, проживающей в Берлине, и рассказали о новом методе лечении музыкой – вокало-терапией. Мне поведали, что эта женщина избавилась от страхов и депрессий, несмотря на свою тяжёлую болезнь, она стала оптимистичной и активной в своей оставшейся повседневной жизни.

Мы с ней встретились, и я не заметила, как пролетели 2 часа беседы в кафе.

Пэтра Деман страдала наследственным синдромом Морфана (сердечная патология). От этой болезни у неё погибли родители, сестра и брат. Ко всему прочему у неё был обнаружен еще и рак. Как я вначале болезни, она полностью изолировалась от внешнего мира и ушла в себя. Но по воле самой судьбы она попала на приём к психиатру, выходцу из России, и с этого момента в её жизни всё изменилось.

Этим доктором была разработана специальная методика лечения песнями многих исполнителей, причём, вместе с пациентом подбирался понравившийся голос. Пэтра была восхищена песней «Аве Мария» в исполнении Анны Герман и стала посещать сеансы музыкотерапии. С каждым сеансом и день за днем стали уменьшаться и исчезать депрессивные симптомы и страх, появились новые надежды на улучшение здоровья и она не ошиблась. И тогда она стала интересоваться судьбой этой певицы, собирая по крупицам разные сведения об Анне Герман, а её образ придал ей прилив сил.

Мы вместе с ней создали фонотеку многих певцов, но среди них Анна Герман занимала у нас почётное место. Я целиком была втянута в мир новой певицы, которую я до этого не знала. А потом стала посещать сеансы музыкальной терапии у доктора Кирша, чего я делаю до сих пор.

Пэтра знала, что ей предстоит операция в сердечнососудистом центре, но благодаря музыкотерапии она оттянула срок операции на 5 лет и за все это время она успела сделать очень многое. Она мне часто звонила и рассказала о том, что ей советовал доктор Кирш, она прослушивала произведения Анны Герман и погружалась в сильное релаксационное состояние. После этого она могла лучше концентрироваться, прибавляла силы. Она сумела навести порядок и в юридических документах, сделала нотариально заверенные завещания, она выиграла время и смерть для неё была не страшна.

К сожалению, она умерла от осложнений, развившихся после операции. На её столике возле больничной кровати было найдено завещание, в котором она просила при отпевании в немецкой часовне прослушать несколько музыкальных произведений Анны Герман. Во время похорон её письменное послание было оглашено пастором: она благодарила судьбу за то, что встретила русского врача из Сибири и через него с помощью голоса советско-польской певицы смогла самоанализировать себя и получить что-то новое, похожее на разряд сильной энергии. Наряду с песней «Аве Мария» звучала и русская песня. Я сидела на первом ряду, и когда прозвучал голос певицы, наступила такая тишина и оцепенение. Все люди в часовне стояли как под гипнозом и какое-то время никто даже не шевелился.

Молодой пастор, проходивший практику, сказал пожилому пастору: «Пронизывающий голос, как с другого мира. Так может петь только человек, прошедший все муки ада. А кто она?..».

Ответ от пожилого пастора был таков: «Прежде чем отпеть, я проштудировал, кто такая Анна Герман. Она из российских немцев, она действительно прошла все муки ада. Гонения, унижения и поиски новой Родины. Так действительно может петь только тот, кто все пережил сам».