ЮНЕСКО ВЫСОКО ОЦЕНИЛА АННУ ГЕРМАН

И ЕЁ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ



Накануне 80-летия со дня рождения Анны Герман, Генеральный директор Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова прислала в адрес редакции Федерального журнала «СЕНАТОР» тёплое приветствие, обращённое к миллионам поклонникам творчества Анны Герман в разных странах мира.

В приветствии говорится: «Дорогие друзья, уважаемые ценители творчества Анны Герман!

Совсем скоро мир отметит 80-летие со дня рождения этой выдающейся певицы XX века — яркой, талантливой и самобытной артистки своего времени, все более популярной и в наше время. Талантливая певица с уникальным голосом, она пела на разных языках: польском, русском, итальянском, немецком, английском, монгольском, узбекском, каждый раз восхищая слушателей.

Обладатель Гран-при и лауреат многочисленных национальных и международных фестивалей и конкурсов в Монте-Карло, Висбадене, Братиславе, Сан-Ремо, Неаполе, Виареджо, Каннах, Остенде, Сопоте, Ополе, Колобжеге, Ольштыне, Зелёна-Гуре, Анна Герман за свою короткую жизнь вела очень активную творческую деятельность. Она выступала в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Франции, Португалии, Италии, Болгарии, Венгрии, Монголии, гастролировала по многим городам ГДР, ФРГ, ЧССР и СССР.

Уникальные голосовые данные певицы позволяли ей исполнять песни самых разных жанров: в её обширном репертуаре были и народные песни, и песни военных лет, и романсы, и популярные хиты 60-80-х годов, и даже оперные арии. Все это является сегодня бесценным творческим наследием Анны Герман, её песни востребованы и сегодня для новых поколений в разных странах. Самое главное: песни Анны Герман объединяют и сближают людей. Можно согласиться: секрет долговечности и востребованности песен Анны Герман заключается в её особой манере исполнения, в её проникновенном голосе, который с первых же звуков овладевает сердцами слушателей, где бы она ни выступала, в камерных залах или на стадионах. И можно с полным основанием утверждать, что если бы она по-прежнему была среди нас, то непременно могла бы сегодня быть удостоена почётного звания «АРТИСТ ЮНЕСКО ВО ИМЯ МИРА» , которое присуждается Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) людям творческих профессий, чья деятельность вносит большой вклад в дело укрепления культурных и творческих связей между народами и государствами.

ИРИНА БОКОВА». После таких слов можно, наверное, с полным основанием отметить, что в истории жизни и творчества Анны Герман, — пусть только и сегодня, в XXI веке, — появилась новая знаменательная дата: высокое признание её заслуг перед всем миром, сделанное Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Признание, которым отмечено большое значение творчества Анны Герман и как общей культурной ценности для многих народов, и в его общественно-политическом измерении для сближения и объединения этих народов.

Такое высокое признание как бы официально отражает и подтверждает, причем на самом высоком в мире уровне, непреложный факт, который мы давно уже, и с каждым днем все больше, видим и ощущаем: Анна Герман по-прежнему жива для нас, для миллионов в сегодняшнем мире. И наша задача, задача живущих сегодня, беречь её наследие, которое так служит нам и миру, — беречь для нынешних и будущих миллионов её поклонников.

BegruBung der UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova

anlasslich des 80. Jahrestages der Sangerin Anna German. Liebe Freunde und Verehrer von Anna German!

Schon bald wird die Welt den 80. Jahrestag der Geburt dieser hervorragenden und brillanten Sangerin des XX Jahrhunderts feiern. Eine talentierte und originelle Kunstlerin unserer Zeit, die nach wie vor ein ungebrochen hohes Ansehen weltweit geniesst.

Die talentierte Sangerin mit ihrer einzigartigen Stimme sang in verschiedenen Sprachen: sei es in Polnisch, in Russisch, Italienisch, Deutsch, Englisch, Mongolisch, Usbekisch und begeisterte dennoch stets ihr Publikum.

Sie war Gewinnerin des Grand Prix d’Eurovision sowie zahlreicher nationaler und internationalen Festivals wie in Monte Carlo, Wiesbaden, Bratislava, San Remo, Neapel, Viareggio, Cannes, Ostende, Sopot, Opole, Kolobrzeg, Olsztyn, Zielona Gora und vieles mehr.

Anna German war trotz ihres relativ kurzen Lebens aussergewohnlich kreativ. Sie hat uns ein ungeheuer groBes Repertoire an Werken hinterlassen. Sie trat in den Vereinigten Staaten, Kanada, Gro?britannien, Australien, Frankreich, Portugal, Italien, Bulgarien, Ungarn und sogar in der Mongolei auf und sie tourte durch mehreren Stadte Ost-Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, der Tschechoslowakei und der UdSSR.

Ihre einzigartige Stimme erlaubte ihr die Songs in verschiedenen Genres durchfuhren. Zu ihrem riesigen Repertoire gehorten Volkslieder, Lieder der Kriegsjahre, Lieder und Schlager der 60er-80er Jahre und sie sang sogar Opern Arien. All dies ist heute ein wertvolles kunstlerisches Erbe von Anna German. Ihre Songs sind heute nach wie vor sehr popular uberall auf der Welt. Besonders zu betonen ist, dass Anna German die Menschen durch Ihren Gesang verbindet und vereint.

Es ist unbestritten, dass das Geheimnis der Langlebigkeit und der Relevanz der Lieder von Anna German ihr einzigartiger Performance-Stil ist. Ihre klare und mitreissende Stimme beherrschte und beherrscht vom ersten Augenblick an die Herzen der Zuhorer. Ganz gleich, ob in Konzerthallen, in Stadien oder in einem Opernhaus.

Es ist gleichfalls unbestritten, daB man ihr, wurde sie noch unter uns weilen, den Ehrentitel «Kunstler fur den UNESCO Frieden» verleihen wurde. Diese einzigartige Auszeichnung wird von den Vereinten Nationen an Kunstler vergeben, die durch ihr Werk wesentlich bei der Erziehung, bei der Forderung der Wissenschaft und zur kulturellen Bereicherung beitragen und die durch ihr Wirken die Menschen naher zueinander bringen und somit den Weltfrieden fordern.

Перевод: Александр Белобородько.