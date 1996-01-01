 РАДИО АННА ГЕРМАН | Круглосуточно сольные концерты и песни в исполнении Анны Герман: эхо любви, когда цвели сады, колыбельная, осенняя песня, надежда
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РАДИО АННА ГЕРМАН




Круглосуточное вещание
 


 

ПОЁТ АННА ГЕРМАН

Идя навстречу многочисленной просьбе ценителей творчества Анны Герман, редакция Федерального журнала «Сенатор» специально в Интернете создала «виртуальную студию» певицы и радио — Радио Анна Герман, которое круглосуточно вещает песни в исполнении певицы. Отныне все желающие могут здесь послушать песни в исполнении своей любимой певицы, посмотреть (и бесплатно скачать) видеоклипы, а скоро и хорошие киноленты о ней. Тут же всем желающим представлена возможность вступить в Международный Комитет поклонников Анны Герман «Эвридика» или подписаться на публикации её официальной страницы — Official Facebook Page Anna German.
Добро пожаловать в светлый дом Анны Герман!


 

 
КОНЦЕРТ. ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН (часть I)

КОНЦЕРТ. ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН (часть I) 80-летию со дня рождения Анны Герман...

Опубликовано Анной Герман 14 февраля 2016 г.

 

 

 

ХИТЫ И ИСТОРИИ ЗВЁЗД — АННА ГЕРМАН ✿ Источник: www.annagerman.senat.org Федеральный журнал «СЕНАТОР»: www.senat.org #аннагерман #журнал_сенатор

Posted by Анна Герман | Anna German on 30 октября 2015 г.

 

 
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