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МЕДИАГАЛЕРЕЯ
(Картины, фотографии и песни Анны Герман, записи её концертов и фильмы)
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Идя навстречу многочисленной просьбе ценителей творчества Анны Герман, редакция Федерального журнала «Сенатор» специально в Интернете создала «виртуальную студию» певицы. Отныне все желающие могут здесь послушать песни в исполнении своей любимой певицы, посмотреть (и бесплатно скачать) видеоклипы, а скоро и хорошие киноленты о ней. Кроме того, все желающие могут вступить и в созданный нами Международный клуб поклонников Анны Герман «Эвридика» и подписаться на публикации её официальной страницы — Official Facebook Page Anna German.
Добро пожаловать в светлый дом Анны Герман!
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СВЕТИТ ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА
Она пела, как жила. Или жила, как пела?.. Невозможно понять тайну Её творчества, секрет удивительной притягательности Её личности. Она не думала о сценическом образе, когда выходила на сцену и пела: глаза в глаза, сердце к сердцу, один на один с каждым зрителем. О любви, о счастье, о страдании, о мужестве и возрождении к жизни. Она доказала, что смерть не властна над талантом, над духовной чистотой, над порядочностью. Она до конца верила, что всегда остается Надежда. Может быть, поэтому, именно в День Святого Валентина песни в Её исполнении звучат так трогательно и так торжественно, что напоминает нам о Дне рождении этой прекрасной Певицы. Она была одним из лучших исполнителей теперь уже далеких советских песен и до сих пор остается искренне любимой певицей для многих миллионов граждан бывшего СССР – страны, в которой родилась Анна Герман – выдающаяся певица XX века...
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АННА ГЕРМАН. ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Мы уже писали, что еще при жизни вокруг имени Анны Герман ходили всякого рода слухи, первоисточником которых был миф, созданный ради одной и единственной цели – беречь Аню с малолетства. И этим «мифотворцем» оказалась любящая мать – Ирма Мартенс, для которой не было важнее в жизни задачи, чем выжить вместе с дочерью и поставить её на ноги. Пани Ирма блестяще справилась с этой задачей и до самой смерти не раскрыла тайну своей семьи. Но миф, созданный ею, до сих пор приводит «пишущих братьев к полному заблуждению об Анне Герман, как это было с известным журналистом Александром Жигаревым – автором книги «Анна Герман». Но мы решили «развеять туман» вокруг имени всенародно любимой певицы с помощью её родного дяди – 92-летнего (2011 г.) Артура Германа, ныне живущего в Германии.
Артур Герман: «...Избегая подробности я отмечу, что наша встреча с Анной состоялась в гостинице «Ишим»... А потом мы пошли к сестре Луизе, которая проживала совсем рядом, недалёко от Дворца Целинников. Она пригласила Давида Нойвирта, фотокорреспондента «Фройндшафт», который сделал ряд хороших фотографий. Некоторые из них мы потом послали Ирме, матери Анны, но они так и не были опубликованы в печати…
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АННА ГЕРМАН. ТАЙНЫ БЕЛОГО АНГЕЛА
В год 75-летия со дня рождения Анны Герман журнал «Сенатор» еще раз обращается к теме творчества и личной жизни певицы, предлагая своим читателям новый очерк о её ленинградских гастролях. Автор очерка, скромно называющая себя «вечным корреспондентом Анны», – Лия Леонидовна Спадони. Она одна из самых близких людей Анны Герман в СССР и её ближайшая подруга, бывшая журналистка Ленинградского радио, а сегодня – обитательница дома престарелых работников сцены Санкт-Петербурга им. М. Савиной. По её собственному признанию, после известной публикации «чесночной истории» на страницах «Комсомолки» накануне 75-летия певицы, ей стало трудно наблюдать со стороны, как по-хамски пишут об Анне. «Поэтому, несмотря на слабость, я решила дописать свой очерк, начатый ещё два года назад. Знаю, что все, кто помнит и любит песни Анны Герман, могли бы обойтись без знания того, что я написала в этом очерке. Но я не смогла стерпеть эту публикацию так низко опустившегося когда-то уважаемого молодёжного издания…
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ИСПРАВЛЕННАЯ БИОГРАФИЯ
После смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Поэтому в рамках Всероссийского проекта мероприятий «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить – кто же она по происхождению и откуда родом.
Благодаря активному содействию, оказанное нам со стороны членов семьи Анны Герман, и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево – рода семьи Германов.
Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») – ныне Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи...
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НЕИЗВЕСТНАЯ АННА ГЕРМАН
Казалось, она, польская певица, известна и близка всем. И всё о ней известно. Однако мало кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…
По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, истокам её нежности, чистоты и так надолго поруганной правды.
Настоящая книга, написанная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. Сегодня рассказать об этом оказалось возможным и в России.
В пору гласности в различных интервью Ирмы Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоминаться отец Анны – Eugen (Ойген) Hormann, на русский лад Евгений Герман...
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НАША СКАЗКА
...Об этом, кажется, ни в газетах, ни на телевидении никто не вспомнил, да если бы и вспомнили, уверен, что вряд ли сподобились бы на какие-то оригинальные суждения. Ну, поразглагольствовали бы о широте души и пронзительном голосе, о тяжелой и короткой жизни... Пару раз прокрутили бы песни. В сущности, и в этих штампах не было бы ничего плохого, если бы не одно «но»: память о человеке мертвеет, если из него делают икону. Чтить память – не значит умиляться, рассусоливать давно известное и повторять заученное. Не умеем мы помнить – активно, актуально, живо. Хотя Анна Герман заслуживает именно этого. Ей нужно устроить вторую жизнь, а не шикарные поминки. Ее нужно вернуть нашему отупевшему слушателю, чтобы он опять научился переживать, сочувствовать... И с этой – практической – точки зрения одна песня Герман способна, по-моему, сделать больше, чем десять благотворительных общественных организаций.
Фанаты Анны Герман, на первый взгляд, чем-то напоминают фанатов Киркорова: та же восторженная, с придыханием, интонация, от которой любому трезвомыслящему человеку становится плохо...
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БОЖЕСТВЕННАЯ АННА
3инаида Устинова: «Ее лицо обязательно остановит чей-то взгляд. В профиль оно, словно камея, выточенная из полудрагоценного светлого камня. И в то же время красивой её не назовешь, видимо потому, что есть в нем что-то страдальческое. Она улыбается и даже смеется, а в тебе какая-то тревога, и глаза её кажутся исповедальными. Еще она показалась мне очень незащищенной. Я слушала её концерт в Большом зале Петербургской филармонии (тогда ее называли Ленинградской). Сидела очень близко и видела, как едва напрягались мышцы на её шее. А голос? Ну, с чем его сравнишь? Он переливался, как ручеек, я слышала, его называли «серебряным голосом», небесным. Так могли петь только очень чистые люди, наверно, где-то в церкви...»
Евгений Матвеев: «На экране война, разруха, пожары, виселицы, голод, дым, грязь. И над всем этим адом – мелодия любви, щемящей нежности и чистоты – такой я видел будущую песню для фильма «Судьба», который мы снимали в 1977 году. Но сначала в моем сознании родился голос – хрупкий, нежный, ласковый, способный передать тончайшие нюансы сложной любви...
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НАША АННА
...У меня сохранилось несколько интервью со зрителями, которые я брала на выступлениях Анны Герман. Мне удалось записать далеко не все имена и профессии моих собеседников, в чем приношу свои извинения, но желающих высказаться было слишком много.
Молодая женщина. Кажется, технолог:
– Такого я не испытывала ни на одном эстрадном концерте. Слушала, и все. А здесь... перед тобой прекрасный человек. Как будто в душу к тебе заглядывает. Хочется лучше стать...
Врач. Очень современная, красивая:
– Конечно, можно говорить общие слова: душевно, музыкально, обаятельно. Но главное, наверное, в другом. Как бы поточнее выразиться... Понимаете, слушаешь... ну, я не буду называть имен, слушаешь ведущих эстрадных певцов – хорошо! Прекрасно! Но ты, конкретно ты им не нужен! Для них это только концерт и не более того.
А для Анны Герман – больше! Может быть, именно после катастрофы она стала так любить людей... И понимаешь, что ты ей небезразличен... Это на самом деле трудно объяснить, но нечто подобное испытывают многие. Посмотрите, что делается после её концертов, ведь просто не могут от нее оторваться... «Икарус» уже уйдет, а люди все стоят, как загипнотизированные...
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ФИЛЬМ «СВЕТИТ НЕЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА»
Этот фильм – самая лучшая документальная картина из всех снятых до сих пор об Анне Герман, его авторы – Елена Троянова (сценарий) и Светланы Осадчук (режиссура). Производство «Радиотелецентр «Голос Надежды» (г. Тула, Россия).
СЛАВНАЯ ПРИМАДОННА
Ещё при жизни Анны Герман очень узкий круг людей знали о том, что она великолепно исполняла роль Примадонны в оперном искусстве. В предлагаемой записи вы услышите арии из оперы «Тетида на острове Скирос» композитора Доменико Скарлатти (на итальянском языке) в сольном исполнении Анны Герман и камерного ансамбля Варшавской консерватории «Con moto ma cantabile» под управлением Тадеуша Охлевского. Либретто Карло Сигизмондо Капече:
1. Vorrebbe dal tuo cor – транскрипция женского терцета (струнные и клавесин).
2. Vi lascio tranquille – ария Тетиды.
3. Sento l’aura – ария Антиопы,
4. Lasciami crudo amor – ария Антиопы.
5. Credimi o core – ария Дейдамии.
6. Per credere – ария Дейдамии.
7. Amando tacendo – транскрипция женского терцета (флейта, гобой, струнные и клавесин).
8. Se da un empio – ария Антиопы.
9. Quando in notte – ария Антиопы.
10. Lascimi piangere – транскрипция дуэта Тетиды и Ахиллеса,
11. Cessino i vostri gemiti – ария Тетиды.
Вокал – Анна Герман. Виолончель – Марек Шварц. Флейта – Эльжбета Дастых. Музыкальный руководитель – Тадеуш Охлевский. Далее
ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНЯ-77»
Так названа очередная страница, на которой представлены песни в исполнении Анны Герман, и запись заключительного концерта Фестиваля «Песня-77». Предупреждаем, что этая страница сверстана с расчетом на высокоскоростной Интернет, для просмотра видео вам необходимо нажать на стрелку в центре миниэкрана и наслаждаться прекрасным концертом эстрадных исполнителей советской песни! Далее
АННА ГЕРМАН: «ГИМН ЛЮБВИ»
Из воспоминаний Анна Герман: «Наш мир очень суетливый, нам даже иногда некогда сказать самому близкому и дорогому человеку, который радом с нами живет, что мы его любим. Или поцеловать, или обнять, когда он с работы приходит. Страшно много вещей важных, которые надо сразу же, тут же решить, но ведь самое важное уходит на задний план. И поэтому, когда я уже могу стать «владыкой» на два часа людей, их сердец, их внимания, я решила, что не буду петь ни протест-сонгов – хотя я не против этого, они нужны – ни разных других очень важных песен... Просто я буду петь про любовь!»
Сколько себя помнила, Анна всегда пела. И в праздники друзьям во дворе, и дома – родственникам. Пела даже тогда, когда умер от болезни младший брат, и когда семье приходилось переезжать с места на место в поисках арестованного отца (они не знали, что он в 1938 году в Ташкенте расстрелян – ред.). Анна Герман своим пением как будто призывала свет в нелегкую судьбу близких. Тем самым, она формировала и свою судьбу.
Ирма Мартенс, мама Анны: «Она пела. Но мы не знали... аж такой певицей, известной. Но она знала, что будет петь...»
Сразу после войны Анна с мамой и бабушкой из Советского Союза переехали в освобожденную Польшу, где будущая певица поступила в университет на геологический факультет. Однажды во время практики юные геологи, пережидая холодный, проливной дождь, попросили Аню спеть. Ее голос заставил друзей забыть о непогоде. Было очевидно, что музыка – это призвание Анны.
...Первый ошеломляющий успех пришел к Ане на фестивале в Сопоте, после которого о певице Анне Герман заговорили в странах Восточной Европы. В Москве, на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» была выпущена ее первая в жизни пластинка. Именно здесь в начале 70-х Анна Герман запишет и песню «Надежда», которую подхватит весь Советский Союз.
Анна Герман: «Содержание песни «Надежда» – универсальное, оно всем подходит. В тексте затронуты такие темы, которые людей очень волнуют – разлука, как понять друг друга, радости, которые дарит нам жизнь. В этой песне есть обещание, что все будет хорошо...»
Любимица советской публики Анна была не похожа на типичную эстрадную звезду. После каждого своего концерта она отыскивала работников сцены, пожарников, осветителей и раздавала им все, что ей подарили: цветы, конфеты, сувениры... Далее
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛУЧШИХ ПЕСЕН ИЗ РЕПЕРТУАРА АННЫ ГЕРМАН
Череда сначала исторических, а потом жизненных катастроф сделала ее особенной, непохожей на современников. Оказавшись без уютного немецкого мирка, оставаясь чуждой католической Польше, Герман просто продолжила жить, как если бы ничего не случилось. Так она и вошла в русскую культуру: и не советская, и не антисоветская, а просто несоветская. Ее юридическое положение «бывшего человека» (ареста как врагов народа ее мать боялась, кажется, даже после распада СССР) наложилось на консерватизм вкусов: рок-музыка ей не очень понравилась, черным исполнителям она завидовала, но подражать не хотела, всем темам, хлынувшим в 60-е в поп-музыку, предпочитала любовь. Она вся отдалась синтезу церковного пения, старой эстрады и русской сентиментальной песни, записывалась много и в результате мало-помалу создала свою собственную анахроничную, модернистскую эстрадную песню. Ее наследие для меломанов предоставляет такое же поле для фантазий и вдумчивого рассматривания, как и творчество Скотта Уокера, Фрэнка Синатры, Глена Кэмпбелла и других певцов и певиц, не побежавших за паровозом поп-музыки. Далее
«ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ»
Это художественный фильм известного польского кинорежиссёра Анджея Вайды по мотивам рассказов Тадеуша Боровского. Действие фильма происходит в самом конце Второй мировой войны, на территории освобожденного американцами концлагеря. В ожидании своей дальнейшей судьбы поляки живут на территории бывшей казармы. Они находятся под наблюдением, чтобы не злоупотребить только что обретенной свободой. Главные герои картины – молодой интеллектуал Тадеуш и его возлюбленная, еврейская девушка Нина, которая в конце нелепо и трагически гибнет. Фильм повествует не столько об ужасах фашизма, сколько о сложностях адаптации к нормальной жизни. Человек нередко остается человеку волком и после освобождения из узилища, и даже любовь не всегда воскрешает изувеченные души.
Для Анны Герман появления в этом фильме, пусть даже в эпизодической роли американки, было огромным достижением после автокатастрофы в 1967 году, и проявлением её таланта в новом для неё творчестве – в кинематографе.
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КОНЦЕРТ-ИНТЕРВЬЮ АННЫ ГЕРМАН
«У нас в гостьях Анна Герман» – так мы назвали запись программы Ленинградского радио (конец 70-х годов), ставшей основой для этого уникального видеоролика, доступного теперь накануне Дня рождения Анны Герман на канале SENATFILM. Это авторская программа журналистки «Ленрадио» Лии Спадони – подруги Анны Герман, которая при жизни певицы много писала о ней и рассказывала в своих радиопередачах.
В видеоматериале использованы фото и рисунки художников Ewa Konarska (Италия), Ирины Бржеска и Юрия Авалишвили (Россия), а также фотоснимки поклонников творчества Анны Герман, присланные к нам в редакцию из разных стран.
Мы глубоко благодарны Лии Леонидовне за предоставленную журналу «СЕНАТОР» возможность так порадовать поклонников любимой певицы! Далее
АННА ГЕРМАН. ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
30 лет назад, накануне предстоявшего 35-летия Победы (31 декабря 1979 года), в Большом концертном зале «Октябрьский» в Ленинграде состоялся один из последних выступлений Анны Герман. Как обычно, концерт начался с овации слушателей, но тогда никто из присутствующих в зале не мог подумать о том, что это станет последним концертом певицы и через два года Анна Герман уйдёт из жизни.
Во время концерта Анна Герман как всегда пела и разговаривала со своими слушателями, рассказывала им о себе, о своей семье, о своих друзьях, о своём творческом союзе с советскими композиторами. Как часто, пела песни и военных лет, говорила о ветеранах войны: сегодня многие даже не знает, что в её репертуаре особое место занимали песни о Великой Отечественной и о её известных и неизвестных героях. Далее
АННА ГЕРМАН В СЕМЕРИЧНОМ ОТРАЖЕНИИ
Отвечая на вопрос нашей читательницы, мы решили заодно сообщить всем о ходе конкурса, объявленного среди членов Творческого союза профессиональных художников. Прежде всего скажем, что в нем смогут принять участие самые широкие слои художественной общественности Российской Федерации, художники-профессионалы, члены творческих ассоциаций, объединений, союзов, так и просто одаренные люди, обладающие живописным или, графическим или иным изобразительным талантом, и о конкурсе узнавшие случайно. Его итоги будут подведены во время одного из наших мероприятий, с демонстрацией всех работ, которые будут представлены членам профессионального жюри, затем и читателям нашего журнала, как в Интернете, так и на страницах его печатной версии. Поэтому мы надеемся, что призыв московских мастеров кисти – полнее и шире увековечить образ Анны Герман в изобразительном искусстве, найдет отклик и в сердцах других представителей художественного мира, включая и мастеров прикладного жанра и умельцев художественных промыслов. Так что мы ждем писем и предложений желающих принять участие в творческом состязании.
На этой странице показаны первые две картины художников-конкурсантов, которые на днях представили нам репродукции своих работ. Это – искусствовед Станислав АЙДИНЯН (он вне конкурса представил на представительских основаниях цветопортрет Анны Герман) и Юрий АВАЛИШВИЛИ – автор графического портрета певицы. Далее
ПОЁТ АННА ГЕРМАН
«Я К ТЕБЕ НЕ ПОДОЙДУ»
АРИЯ ИЗ ОПЕРЫ