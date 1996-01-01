АННА ГЕРМАН И ЕЁ ТВОРЧЕСТВО СВЕТИТ ЗНАКОМАЯ ЗВЕЗДА

Она пела, как жила. Или жила, как пела?.. Невозможно понять тайну Её творчества, секрет удивительной притягательности Её личности. Она не думала о сценическом образе, когда выходила на сцену и пела: глаза в глаза, сердце к сердцу, один на один с каждым зрителем. О любви, о счастье, о страдании, о мужестве и возрождении к жизни. Она доказала, что смерть не властна над талантом, над духовной чистотой, над порядочностью. Она до конца верила, что всегда остается Надежда. Может быть, поэтому, именно в День Святого Валентина песни в Её исполнении звучат так трогательно и так торжественно, что напоминает нам о Дне рождении этой прекрасной Певицы. Она была одним из лучших исполнителей теперь уже далеких советских песен и до сих пор остается искренне любимой певицей для многих миллионов граждан бывшего СССР – страны, в которой родилась Анна Герман – выдающаяся певица XX века... Далее АННА ГЕРМАН. ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Мы уже писали, что еще при жизни вокруг имени Анны Герман ходили всякого рода слухи, первоисточником которых был миф, созданный ради одной и единственной цели – беречь Аню с малолетства. И этим «мифотворцем» оказалась любящая мать – Ирма Мартенс, для которой не было важнее в жизни задачи, чем выжить вместе с дочерью и поставить её на ноги. Пани Ирма блестяще справилась с этой задачей и до самой смерти не раскрыла тайну своей семьи. Но миф, созданный ею, до сих пор приводит «пишущих братьев к полному заблуждению об Анне Герман, как это было с известным журналистом Александром Жигаревым – автором книги «Анна Герман» . Но мы решили «развеять туман» вокруг имени всенародно любимой певицы с помощью её родного дяди – 92-летнего (2011 г.) Артура Германа, ныне живущего в Германии.

Артур Герман: «...Избегая подробности я отмечу, что наша встреча с Анной состоялась в гостинице «Ишим»... А потом мы пошли к сестре Луизе, которая проживала совсем рядом, недалёко от Дворца Целинников. Она пригласила Давида Нойвирта, фотокорреспондента «Фройндшафт», который сделал ряд хороших фотографий. Некоторые из них мы потом послали Ирме, матери Анны, но они так и не были опубликованы в печати… Далее АННА ГЕРМАН. ТАЙНЫ БЕЛОГО АНГЕЛА

В год 75-летия со дня рождения Анны Герман журнал «Сенатор» еще раз обращается к теме творчества и личной жизни певицы, предлагая своим читателям новый очерк о её ленинградских гастролях. Автор очерка, скромно называющая себя «вечным корреспондентом Анны», – Лия Леонидовна Спадони. Она одна из самых близких людей Анны Герман в СССР и её ближайшая подруга, бывшая журналистка Ленинградского радио, а сегодня – обитательница дома престарелых работников сцены Санкт-Петербурга им. М. Савиной. По её собственному признанию, после известной публикации «чесночной истории» на страницах «Комсомолки» накануне 75-летия певицы, ей стало трудно наблюдать со стороны, как по-хамски пишут об Анне. «Поэтому, несмотря на слабость, я решила дописать свой очерк, начатый ещё два года назад. Знаю, что все, кто помнит и любит песни Анны Герман, могли бы обойтись без знания того, что я написала в этом очерке. Но я не смогла стерпеть эту публикацию так низко опустившегося когда-то уважаемого молодёжного издания… Далее ИСПРАВЛЕННАЯ БИОГРАФИЯ

После смерти Анны Герман вокруг её имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. О ней ходят всякого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину её жизни и творчества. Поэтому в рамках Всероссийского проекта мероприятий «Возвращение Анны Герман» мы решили разобраться в этом и выяснить – кто же она по происхождению и откуда родом.

Благодаря активному содействию, оказанное нам со стороны членов семьи Анны Герман, и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести тщательный анализ. В результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взглянуть на Анну Герман и рассмотреть её генеалогическое дерево – рода семьи Германов.

Род Германов переселился на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг (по-русски «Надежда») – ныне Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился и дед Анны Герман – Фридрих Герман, который учился в Польше, входившей тогда в состав Российской Империи... Далее НЕИЗВЕСТНАЯ АННА ГЕРМАН

Казалось, она, польская певица, известна и близка всем. И всё о ней известно. Однако мало кто и сегодня знает, что всю свою жизнь она вынуждена была скрывать своё происхождение. Так было нужно. Иначе не было бы у мира Анны Герман…

По-прежнему ярко «светит незнакомая звезда», но лишь после ухода её из притяженья Земли «компас надежды земной» привёл её к родным истокам, истокам её нежности, чистоты и так надолго поруганной правды.

Настоящая книга, написанная дядей Анны Герман и изданная в Германии в 2003 году, вносит, наконец, ясность в происхождение певицы, почитаемой и любимой миллионами. Сегодня рассказать об этом оказалось возможным и в России.

В пору гласности в различных интервью Ирмы Мартенс, матери Анны, начал, наконец, упоминаться отец Анны – Eugen (Ойген) Hormann, на русский лад Евгений Герман... Далее НАША СКАЗКА

...Об этом, кажется, ни в газетах, ни на телевидении никто не вспомнил, да если бы и вспомнили, уверен, что вряд ли сподобились бы на какие-то оригинальные суждения. Ну, поразглагольствовали бы о широте души и пронзительном голосе, о тяжелой и короткой жизни... Пару раз прокрутили бы песни. В сущности, и в этих штампах не было бы ничего плохого, если бы не одно «но»: память о человеке мертвеет, если из него делают икону. Чтить память – не значит умиляться, рассусоливать давно известное и повторять заученное. Не умеем мы помнить – активно, актуально, живо. Хотя Анна Герман заслуживает именно этого. Ей нужно устроить вторую жизнь, а не шикарные поминки. Ее нужно вернуть нашему отупевшему слушателю, чтобы он опять научился переживать, сочувствовать... И с этой – практической – точки зрения одна песня Герман способна, по-моему, сделать больше, чем десять благотворительных общественных организаций.

Фанаты Анны Герман, на первый взгляд, чем-то напоминают фанатов Киркорова: та же восторженная, с придыханием, интонация, от которой любому трезвомыслящему человеку становится плохо... Далее БОЖЕСТВЕННАЯ АННА

3инаида Устинова: «Ее лицо обязательно остановит чей-то взгляд. В профиль оно, словно камея, выточенная из полудрагоценного светлого камня. И в то же время красивой её не назовешь, видимо потому, что есть в нем что-то страдальческое. Она улыбается и даже смеется, а в тебе какая-то тревога, и глаза её кажутся исповедальными. Еще она показалась мне очень незащищенной. Я слушала её концерт в Большом зале Петербургской филармонии (тогда ее называли Ленинградской). Сидела очень близко и видела, как едва напрягались мышцы на её шее. А голос? Ну, с чем его сравнишь? Он переливался, как ручеек, я слышала, его называли «серебряным голосом», небесным. Так могли петь только очень чистые люди, наверно, где-то в церкви...»

Евгений Матвеев: «На экране война, разруха, пожары, виселицы, голод, дым, грязь. И над всем этим адом – мелодия любви, щемящей нежности и чистоты – такой я видел будущую песню для фильма «Судьба», который мы снимали в 1977 году. Но сначала в моем сознании родился голос – хрупкий, нежный, ласковый, способный передать тончайшие нюансы сложной любви... Далее НАША АННА

...У меня сохранилось несколько интервью со зрителями, которые я брала на выступлениях Анны Герман. Мне удалось записать далеко не все имена и профессии моих собеседников, в чем приношу свои извинения, но желающих высказаться было слишком много.

Молодая женщина. Кажется, технолог:

– Такого я не испытывала ни на одном эстрадном концерте. Слушала, и все. А здесь... перед тобой прекрасный человек. Как будто в душу к тебе заглядывает. Хочется лучше стать...

Врач. Очень современная, красивая:

– Конечно, можно говорить общие слова: душевно, музыкально, обаятельно. Но главное, наверное, в другом. Как бы поточнее выразиться... Понимаете, слушаешь... ну, я не буду называть имен, слушаешь ведущих эстрадных певцов – хорошо! Прекрасно! Но ты, конкретно ты им не нужен! Для них это только концерт и не более того.

А для Анны Герман – больше! Может быть, именно после катастрофы она стала так любить людей... И понимаешь, что ты ей небезразличен... Это на самом деле трудно объяснить, но нечто подобное испытывают многие. Посмотрите, что делается после её концертов, ведь просто не могут от нее оторваться... «Икарус» уже уйдет, а люди все стоят, как загипнотизированные... Далее