«АННА ГЕРМАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Издательско-сетевой проект Федерального журнала «Сенатор»,

посвящается 80-летию со дня рождения Анны Герман. Покупателям: ✔ Заказать книгу ✔ Оформитть подписку ✔ Оформить платёжку

Конкурсантам: ✔ Положение о конкурсах ✔ Подать заявку

Жертводателям: ✔ Оказать помощь ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ К сожалению, осознание того, какое место занимал тот или иной известный человек при жизни — в политике, экономике, искусстве, науке, — часто приходит к нам позднее. Так получилось и с Анной Герман: должно было пройти почти два десятка лет, чтобы в обществе опять возникла потребность в возвращении к ней, — к её творческому наследию, к её песням. И сегодня, слушая записи песен в её исполнении, порой кажется, что она и не ушла от нас более тридцати лет назад, а по-прежнему с нами, причём гораздо больше и востребованней, чем многие сегодняшние живые «звезды» — настолько глубокий след оставила она в сердцах миллионов людей.

Анна Герман при жизни пользовалась безумной популярностью и всеобщей любовью народов всего Советского Союза. В плеяде исполнителей эстрадных песен она занимала исключительное место, и в Польше, и в Советском Союзе называли её «создателем новой исполнительской традиции»; а знатоки-музыковеды справедливо писали: «Анна Герман остаётся первой послевоенной исполнительницей, которой удалось возвести песню до вершин истинного искусства». Анна Герман преимущественно пела альтом, но как утверждают специалисты, в её голосе присутствовали и черты контральто. В пользу определения голоса певицы как сопрано говорит и тембр её голоса — вспомните в её исполнении арии Доменико Скарлатти из оперы «Тетида на острове Скирос», показывающее диапазон голоса артистки как минимум до половины большой октавы, что позволяло ей исполнять музыку барокко. При этом натуральным диапазоном её прозрачного голоса было меццо-сопрано.

Вот каким даром обладала блистательная Анна Герман! При этом мало кто знает, что певица элементарно не знала даже ноты и не имела профессионального музыкального образования. Но именно божественный дар — голос Анны Герман, характеризирует её как высочайшего и несравненно талантливого исполнителя эстрадных песен и оперных арий. Её дядя Артур Герман утверждал, что «этот дар у неё — наследственность, передан ей от отца, который был регентом в церковном хоре с отличным голосом».

Кроме того, что её считали настоящей звездой эстрады, она была и символом благородства, женственности и доброты (чего так не достаёт нам сегодня) и гордостью России, — ведь она как мало кто ещё делала русскую песню высоким образцом мировой культуры, наполняя её небесным даром неповторимого голоса. На этот голос и в нашем XXI веке отзываются сердца миллионов людей — отцов и матерей, бабушек и дедушек, для которых Анна Герман остаётся эталоном нравственной чистоты и достойным примером — как на сцене, так и в жизни. Именно поэтому её имя объединяет людей с различным социальным статусом — и богатых, и бедных, и старых, и молодых, — всех тех, кто считает себя частицей российской культуры и ценителем настоящего песенного искусства.

Один из её поклонников как-то в редакцию написал, что возрождению памяти Анны Герман во многом способствовали публикации в журнале «СЕНАТОР» о её жизни и творчестве, близких и друзьях. Не скроем: за более чем 16 лет на портале нашего издания удалось собрать о певице сотни интересных материалов, которые сегодня воссоздают максимально полную картину её жизни и творчества, и опубликовать новые произведения — статьи, очерки, заметки и подлинную биографию певицы. Все это позволило нам создать единственный в интернете такой всеохватный информационно-музыкальный портал о жизни и творчестве Анны Герман. Хотя совсем недавно, в 90-х годах, всё было иначе: никто не писал о ней, не говорил ни на радио, ни на телевидении. Когда в 1999 году мы готовили первый очерк о певице, один из наших коллег со скепсисом сказал: «Сейчас деньги дают тем журналам, которые публикуют фото обнажённых женщин. А кому нужна ваша Герман? Её время ушло вместе с ней!». Тогда же мы решили проверить в интернете: что же известно там, в этом, тогда относительно новом для России, виртуальном мире об Анне Герман? И неудивительно, что кроме каких-то нескольких упоминаний её имени в чьих-то комментариях, мы там ничего не обнаружили. Сегодня же зайдите в любую поисковую систему и поищите её имя «Анна Герман»; ответ — сотни тысяч, даже миллионы вариантов…

Сегодня в России, как и в советские времена, никто не задумывается отметить бесценный вклад Анны Герман в культурную сокровищницу нашей страны — ни на государственном, ни на общественном уровне. Зато её песни по-прежнему наполняет сердца и души миллионов чистотой и светом любви и надежд, объединяя целые народы — России, Германии, Польши, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран, — и это в наше непростое время! Её песни продолжают вызывать все растущий интерес у новых поколений. И в этом — без ложной скромности можем согласиться с нашим читателем — весомую роль играет Информационно-музыкальный портал об Анне Герман в группе сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» — на сегодня единственный в мире исчерпывающий источник информации о певице.

Кажется, самое знаменательное событие, связанное с историей жизни и творчества Анны Герман, произошло после публикации на её портале сенсационной документальной повести Артура Германа (дяди певицы) «Неизвестная Анна Герман», в которой он впервые рассказал миру о так долго замалчивавшемся факте её биографии — её происхождении из российских немцев. И очень скоро в редакцию журнала стали поступать обращения от ряда кинокомпаний с предложениями о творческом сотрудничестве по созданию новых кинофильмов о певице. Правда, «сотрудничество» вылилось в не порядочное использование материалов журнала «СЕНАТОР» и не очень профессиональное по качеству кинопроизведение с эксплуатацией «горячей темы», — без ссылок на источник информации и даже на автора повести Артура Германа. Тем не менее, по материалам журнала был создан киносериал «Анна Герман. Тайна белого ангела» (кстати, это заголовок очерка Лии Спадони, написанного специально для журнала «Сенатор» к 75-летию певицы!), демонстрация которого стала всеобщей сенсацией в Польше. В дни показа сериала в этой стране у экранов телевизоров было зафиксировано до 7 миллионов зрителей, хотя в самой России сериал посмотрели более 22 миллионов человек. И вот что интересно: посмотрев эту кинокартину, поляки заново открыли для себя «полячку» Анну Герман и сделали её национальным достоянием, хотя при жизни певица очень беспокоилась, что «поляки взорвут её могилу, когда узнают», что она была немкой. Не взорвали. Наоборот: после сериала в Польше именем Анны Герман стали называть площади и улицы, творческие студии, учебно-культурные заведения, проводятся даже фестивали, носящие её имя. Как утверждают ряд польских деятелей культуры, «своими песнями Анна Герман сегодня объединяет целые народы — поляков и россиян!». На что не способны политики, легко решается звучанием неповторимого голоса Анны Герман, свидетельством тому является и невероятный интерес к этому киносериалу о певице миллионов зрителей в обеих странах.

Ну, а что же в России?..

РУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК НАДЕЖДЕ

Как общенациональный проект — он нуждается в поддержке каждого, кто любит Анну Герман!

Увы, до сих пор никто, кроме редакции Федерального журнала «СЕНАТОР», так и не удосужился планировать проведение какого-либо мероприятия к 80-летию со дня рождения Анны Герман. Хотя бы гала-концерта звёзд нашей эстрады на сцене Кремлёвского дворца, где певица не раз выступала с аншлагами. Но удручающим является и то, что, несмотря на бесценное «русское» творческое наследие, оставленное Анной Герман, её уникальный вклад в российскую культуру до сих пор не оценён нашим государством. Почему бы и в России не начать проводить фестивали имени Анны Герман? Почему бы не учредить премию её имени, чтобы награждать талантливых исполнителей и выдающихся деятелей культуры России? Не пора ли отдать должное этой великой женщине за её заслуги перед нашей страной и за бесценный вклад в нашу культуру?..

Мы хорошо знаем, как дорого имя Анны Герман для миллионов в России и в бывших республиках Советского Союза, где она родилась, и с каким трепетом наши люди относятся к её творческому наследию. Это весомый стимул для нас, чтобы данный проект был реализован на уровне, отвечающем её высокому вкладу в культуру нашей страны. Поэтому, в рамках данного проекта, мы обращаемся к федеральным и региональным органам государственной власти и местного самоуправления городов России, общественным организациям, культурным учреждениям и поклонникам Анны Герман с предложением о сотрудничестве, чтобы достойно отметить заслуги певицы перед нашей страной и перед нашим народом.

Прежде всего, речь идёт о совместном финансировании проекта «АННА ГЕРМАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ» — создание нового многофункционального информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман, издания книги и спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» с материалами о певице. Для этого мы предлагаем оформить договоры на мелкооптовые закупки с предоплатой (или коллективный заказ) на наши издания в качестве подарков сотрудникам администрации региональных и муниципальных органов власти, достойным работникам предприятий, компаний и банков, — как оригинальный подарок к 23 февраля и на 8 марта 2016 года.

Сегодня, благодаря интернету, Анна Герман стала ещё более известной, чем была при жизни: портал певицы в группе сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР» и её официальные страницы в Reverbnation и на Facebook ежемесячно посещают миллионы посетителей. И это позволяет нам быть уверенным в том, что реализация издательско-сетевого проекта «АННА ГЕРМАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ» получит всенародную поддержку при активном участии самих поклонников певицы, а также различных государственных и общественных организаций, предприятий и банков. ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ Проект «АННА ГЕРМАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ», приуроченный к 80-летию со дня рождения певицы, состоит из трёх независимых друг от друга самостоятельных медиа-планов:

1. Создание в Интернете многофункционального информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман на русском, немецком, польском и английском языках, дабы на долгие годы обеспечить сохранение памяти о певице и её творческое наследие…

В связи с этим редакция выражает особую заинтересованность в сотрудничестве с профессиональной командой IT-специалистов, которые могут на высоком уровне создать современный и многофункциональный интернет-портал об Анне Герман. Полагаем, они получат прекрасную возможность вписать своё имя в историю жизни и творчества Анны Герман созданием такого уникального медиа-ресурса, каким должен стать новый информационно-музыкальный портал о певице для миллионов.

2. Выпуск из печати широко иллюстрированного спецвыпуска Федерального журнала «Сенатор» о жизни и творчестве Анны Герман.

3. Издание дорогой, в твёрдом переплёте с тиснением, богато иллюстрированной подарочной книги с альбомом фотографий певицы и с материалами о её жизни и творчестве, в которую войдёт и сенсационная документальная повесть Артура Германа «Неизвестная Анна Герман» (завещанная автором журналу «Сенатор»).

Надеемся, что этими проектами мы сможем удовлетворить запросы ценителей творчества Анны Герман, а подарочная книга и спецвыпуск журнала «СЕНАТОР» о певице станут раритетными, вызвав интерес у поклонников певицы — как у людей старшего поколения, так и у современной молодёжи...

Меценатство, благотворительность, добровольное пожертвование всегда вызывали уважение в России, наши предки всем миром собирали средства на добрые дела: на строительство храмов, возведение памятников героям Отечества. Эта традиция, объединяющая неравнодушных людей, живёт и поныне. Поэтому мы обращаемся к поклонникам Анны Герман с предложением принять участие в этом по-настоящему народном деле по возведению «нерукотворного памятника» любимой певице. Редакция призывает всех желающих не просто оказать ей финансовую поддержку, а именно стать соучастником проекта — обладателем уникальных изданий — подарочной книги и спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР», посвящённых жизни и творчеству Анны Герман. Для надёжности и гарантированности их получения мы рекомендуем оформить на них, как это было широко распространено в советское время, предварительный заказ-подписку. Сегодня это можно сделать ещё проще, чем тогда: в почтовом отделении, через банк (для этого внизу представлен бланк платёжки) или в Интернете. И неважно, сколько вам лет и какой у вас социальный статус, неважно и то, как и когда вас впервые потрясла небесной чистотой своего голоса Анна Герман! Главное сегодня — ваше участие в этом всенародном воздвижении «нерукотворного памятника» нашей любимой певице.

Реализуя проект, мы надеемся объединить усилия единомышленников на взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто является специалистом в области медиа-коммуникаций по изучению общественного мнения, PR и рекламе — как в интернете, так и в СМИ. Мы готовы установить деловые контакты на условиях взаимовыгодного сотрудничества с солидными рекламными агентствами и специалистами по рекламе с целью размещения рекламно-информационных материалов на страницах юбилейных изданий и на страницах группы сайтов Федерального журнала «СЕНАТОР».

Мы готовы к сотрудничеству и с агентами (представителями журнала на местах) для ведения переговоров от имени журнала с потенциальными спонсорами и рекламодателями, в том числе и для организации на местах мелкооптовый продажи (по договору с предоплатой) книги и спецвыпуска журнала по договорам с частными и юридическими лицами.

Для миллионов людей имя Анны Герман и её песни остаются неотъемлемой частью их жизни, став для них символом веры, надежды и любви. Так давайте же объединим наши знания, усилия и возможности, чтобы превратить предстоящую юбилейную дату любимой певицы во всенародный праздник! Пусть и дальше через годы и расстояния звучат её песни, полюбившиеся нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, песни, которые по сей день звучат в наших сердцах и наполняют родниковой чистотой и светлыми надеждами сердца новых поколений!

ФРЕД ИСКЕНДЕРОВ,

главный редактор Федерального журнала «Сенатор» ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

ВАША ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ

Уважаемые поклонники Анны Герман!

Спонсорское и благотворительное участие в проекте, посвящённом 80-летию со дня рождения Анны Герман, может быть осуществлено путём перечисления любой суммы денег на расчётный счёт редакции. А редакция журнала «СЕНАТОР», в свою очередь, готова в качестве признательности за оказанную помощь проекту и на память о вашем участии в нём с благодарностью поощрить каждого в зависимости от величины перечислений:

— до 500 рублей (от зарубежных спонсоров 20 долларов/евро) — Почётная грамота с портретом Анны Герман в электронном виде;

— 1.000 рублей (от зарубежных спонсоров 50 долларов/евро) — именная Почётная грамота;

— 1.800 рублей (от зарубежных спонсоров 100 долларов/евро) — именная Почётная грамота с портретом Анны Герман и памятный подарок в виде экземпляра спецвыпуска журнала «Сенатор», посвящённого Анне Герман;

— 3.500 рублей и выше (от зарубежных спонсоров 150 долларов/евро и выше) — именная Почётная грамота с портретом Анны Герман и памятный подарок в виде экземпляра спецвыпуска журнала «Сенатор» и книги Артура Германа «Неизвестная Анна Герман».

Спонсоры и меценаты, перечислившие пожертвования более 30.000 рублей или 1.000 долларов/евро, войдут в список почётных гостей торжественных мероприятий, проводимых в рамках проекта в честь 80-летия со дня рождения Анны Герман.

При заполнении формы — оформлении платежа (см. внизу), в том числе почтового и банковского перевода денег на счёт журнала, не забывайте указать свои данные: ФИО, домашний адрес с почтовым индексом, номер телефона и адрес электронной почты — в том числе и для обратной связи с Вами. Свои письма и предложения шлите нам по указанному внизу страницы электронному адресу! ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

ПОДПИСЧИКАМ, СПОНСОРАМ И ЗАКАЗЧИКАМ Издательско-сетевой проект «Возращение Анны Герман», посвящённый жизни и творчеству певицы, помимо создания многофункционального информационно-музыкального портала об Анне Герман на четырёх языках, — на русском, польском, немецком и английском, предусматривает: — Выпуск из печати широкоформатного (суперобложка с клапанами из 6 стр., ограниченный тираж) и богато иллюстрированного специального номера Федерального журнала «Сенатор» о жизни и творчестве Анны Герман, с редакционными и авторскими материалами о певице и эксклюзивными интервью членов семьи певицы, её близких родственников, друзей и коллег.

Формат спецвыпуска журнала: 234 х 297 мм, 304 стр. + суперобложка с клапанами из 6 стр.

Стоимость: 1.100 руб. за 1 экземпляр; — Издание дорогой, в твёрдом переплёте с тиснением, богато иллюстрированной подарочной книги (суперобложка, ограниченный тираж) с альбомом неизвестных и малоизвестных цветных и черно-белых фотографий певицы с материалами о её жизни и творчестве. В этой книге впервые будет напечатана и сенсационная документальная повесть Артура Германа «Неизвестная Анна Герман», рукопись которой он завещал журналу «Сенатор». (Как выше говорилось, именно это произведение и другие публикации журнала были использованы авторами-плагиаторами фильма в создании т.н. «сериала о певице» вместе с Первым каналом, о котором с сожалением говорят и пишут многие искушённые зрители и знатоки творчества Анны Герман, отмечая в нём множество фактических и биографических неточностей и кино-ляпов)

Формат книги: 234 х 297 мм, 400 стр. + суперобложка.

Стоимость: 2.500 * руб. за 1 экземпляр. * По прогнозам специалистов, учитывая высокое полиграфическое исполнение книги-альбома как библиографической новинки для ценителей творчества Анны Герман, её стоимость на рынке может достигать 8-12 тысяч рублей. ✔ Заказ Номер акции с кратким описанием:





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Номер заказа с кратким описанием: №5 — 1 экз. спецвыпуска журнала, 1 экз. книги и 2 футболки (XS и XL) с портретом певицы.

Сумма: 6.600

ФИО участника: Петрова Светлана Сергеевна

Индекс и адрес доставки: 101000, г. Москва, ул. Анна Герман, д.5, кв.97

E-mail, номер телефона:

annagerman#yandгex.ru, +749549044957 ✔ Подписка на спецвыпуск Подписка:





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Внимание! Учитывая особый интерес к предстоящему спецвыпуску Федерального журнала «Сенатор» со стороны ценителей творчества Анны Герман, а также его высокое полиграфическое исполнение и ограниченный тираж, он будет распространён только на основании выше предложенной формы предоплаты, кроме случаев коллективных заявок. Так что коллективы заинтересованных предприятий и организаций могут сделать предварительный заказ (со скидкой 10%, но не менее 100 экз.) на условиях предоплаты и самовывоза. Другие заказы будут исполнены только на основании предварительной оплаты с доставкой за свой счёт в любую точку мира! ✔ Заказ на книгу Заказ:





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Внимание! Учитывая особый интерес к сенсационной книге об Анне Герман, впервые готовящейся к печати в России, а также её высокое полиграфическое исполнение (Финляндия) и ограниченный тираж, по оценкам специалистов, стоимость книги в рознице в 2-3 раза превысит стоимость, предлагаемую редакцией на условиях предоплаты.

Редакция также принимает коллективные заявки и корпоративные заказы от заинтересованных предприятий и организаций – со скидкой 10%, но не менее 80 экземпляров, на условиях предоплаты и самовывоза. Другие заказы будут исполнены без скидок и только на основании предварительной оплаты с доставкой за свой счёт в любую точку мира! После внесения платёжных данных, переведите необходимую сумму денег на расчётный счёт журнала, нажав на кнопку "Перевести" или "Оплатить". Деньги принимаются через Яндекс в интернет-магазине Федерального журнала «Сенатор» ЗАО Издательство «Интер-Пресса». Желающие могут также воспользоваться банковскими и почтовыми переводами, для чего ниже представлены банковские реквизиты журнала и образец формы платежного документа. КАК ОФОРМИТЬ БАНКОВСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ?

Для тех, кто не владеет навыками отправи и получения электронных денег через системы мы предлагаем воспользоватьтся услугами банка и почтовых отделений, где вы можете оформить платёжку на заказ книги об Анне Герман или подписку на спецвыпуск журнала о певице. Для этого просим вас внимательно ознакомиться с предложенной формой оформления квитанции для отлаты вашиих заказов, заполнить её прямо на своем компьютере, а потом распечатать готовую форму квитанции (образец запонения и банковские реквизиты журнала указаны справо), чтобы на почте или в банковском отделении оформить заказ и оплатить его.

Также возможно и перечисление благотворительных взносов через банковское или почтовое отделение, во всех случаях просим вас прислать в редакцию свои данные с копией платёжки об отправки денег на расчётный счёт журнала с пометкой "заказ книги в 1 экз.", "подписка на спецвыпуск в 1 экз." или "1000 рублей в качестве помощи проекту" по этому адресу: БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЖУРНАЛА

Получатель: ЗАО «Издательство «ИНТЕР-ПРЕССА»

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УЧАСТНИКАМ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ Учитывая неоценимый творческий вклад Анны Герман в культуру нашей страны и общественно-политическую и культурную значимость проекта для России, в целях сохранения памяти об Анне Герман и её творческого наследия, редакция Федерального журнала «Сенатор» объявляет о проведении ряда творческих конкурсов, посвященных жизни и творчеству этой блистательной певицы XX века: 1. Международный творческий конкурс «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!» (это конкурс поэтов, писателей, журналистов, композиторов, певцов, искусствоведов, музыковедов, педагогов-публицистов и других) на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман.

Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут опубликованы на страницах предстоящего юбилейного спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» и информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман; 2. Международный конкурс клипмейкеров «ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН В XXI ВЕКЕ» на создание лучшего клипа (романтического содержания) на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий, в том числе программно-постановочные решения с использованием аниме, фото и видео материалов и наложение спецэффектов.

Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут представлены на официальной странице Анны Герман на Facebook и войдут в некоммерческий выпуск «Песни Анны Герман в XXI веке», тираж которого бесплатно будет распространён в рамках юбилейных мероприятий; 3. Международный конкурс художников, арт-дизайнеров и постеров «ОБРАЗ АННЫ ГЕРМАН» с последующим проведением выставки картин и других художественных изделий — интернет-вернисажа на портале певицы для авторов-художников. Репродукции картин, юбилейные открытки и другие постеры авторов-победителей конкурса будут использованы в качестве иллюстрации — они украсят страницы предстоящего спецвыпуска журнала «СЕНАТОР» о певице и страницы информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман. В рамках интернет-вернисажа для мастеров-художников и народных умельцев и ремесленников будет организован аукцион-продажа художественных изделий с образом Анны Герман, победители конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками.

✔ ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ

В 2016 году миллионы поклонников Анны Герман по всему миру будут отмечать 80-летие со дня рождения своей любимой певицы, чьи песни вот уже более пятидесяти лет передаются из уст в уста, из поколения в поколение...

В плеяде исполнителей советских песен Анна Герман занимала особое место, её называли «создателем новой исполнительской традиции»; она была настолько популярной, что при жизни более 20 лет была объектом всеобщей любви народов Советского Союза и других стран мира. Даже трудно оценить вклад певицы в культуру нашей страны: искусствоведы отмечают, что «Анна Герман была первой послевоенной исполнительницей, которой удалось возвести песню до вершин истинного искусства». СКАЧАТЬ ФОРМУ ЗАЯВКИ

✔ На конкурс «Песни Анны Герман» Конкурс клипмейкеров на создание лучшего клипа на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий, в том числе программно-постановочные решения с использованием аниме, фото и видео материалов и наложение спецэффектов.

✔ На конкурс «Гори, гори, моя звезда!» Конкурс поэтов, писателей, журналистов, композиторов, певцов, искусствоведов, музыковедов, педагогов-публицистов на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман.

✔ На конкурс «Образ Анны Герман» Конкурс художников, веб-дизайнеров, арт-дизайнеров, постеров, народных умельцов, ремесленников и других. Заслуги Анны Герман перед нашей страной настолько велики, что предстоящий 80-летний юбилей со дня рождения певицы заслуживает государственного внимания и он должен быть включён в список культурных мероприятий и особо важных событий 2016 года в России. Но государство государством, а мы, учитывая заслуги певицы, решили в рамках проекта «АННА ГЕРМАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ» объявить творческие конкурсы, посвящённые жизни и творчеству певицы, и тем самым выразить всенародную любовь к ней и благодарность миллионов её поклонников.

Главной целью проводимых конкурсов является: сохранение памяти об Анне Герман и её творческого наследия как уникальной сокровищницы культуры народов нашей страны; приобщение молодёжи к отечественным культурным ценностям и духовно-нравственным традициям через популяризацию песен в её исполнении и тем самым привлекая внимание к подлинно народным артистам прошлого... Международный творческий конкурс «Гори, гори, моя звезда!» — это конкурс поэтов, писателей, журналистов, композиторов, певцов, искусствоведов, музыковедов, педагогов-публицистов и других на лучшее художественно-публицистическое и музыкальное произведение о жизни и творчестве Анны Герман.

Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут опубликованы на страницах предстоящего юбилейного спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» и информационно-музыкального портала о жизни и творчестве Анны Герман. Международный конкурс клипмейкеров «Песни Анны Герман в XXI веке» на создание лучшего клипа (романтического содержания) на песни из репертуара Анны Герман с использованием современных кино- и веб-технологий, в том числе программно-постановочные решения с использованием аниме, фото и видео материалов и наложение спецэффектов. Лауреаты и призёры конкурса будут награждены юбилейными дипломами и ценными подарками, а лучшие конкурсные призведения будут представлены на официальной странице Анны Герман на Facebook и войдут в некоммерческий выпуск «Песни Анны Герман в XXI веке», тираж которого бесплатно будет распространён в рамках юбилейных мероприятий... В конкурсах, объявленных Федеральным журналом «СЕНАТОР» к 80-летию со дня рождения Анны Герман, могут принять участие представители творческих профессий и мастера искусства — граждане стран бывшего СССР и других стран. Это писатели, поэты, журналисты, музыканты, композиторы, художники, веб-дизайнеры, арт-дизайнеры, постеры, теле- и кинодокументалисты, фотографы, народные мастера-умельцы, ремесленники и другие.

Авторы лучших работ вместе с победителями и призёрами конкурсов будут приглашены в Москву для участия в торжественном юбилейном вечере, посвящённом 80-летию со дня рождения Анны Герман и 20-летию основания Федерального журнала «СЕНАТОР», они будут награждены ценными призами и юбилейными дипломами... Далее