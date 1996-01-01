ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА «СЕНАТОР»

Читатели Федерального журнала «СЕНАТОР» и участники Международного творческого Конкурса «Вечная Память» знают, что уже много лет наша редакция поддерживает в Интернете публикации, посвященные жизни и творчеству всемирно известной певицы Анны Герман. За семь лет в специальном разделе сайта журнала, теперь и в именном сайте Анны Герман, открытом к 75-летию со дня её рождения, собрано множество интересных и ранее не известных широкому кругу читателей материалов о её жизни и творчестве. А несколько лет назад мы вместе с членами семьи певицы, с помощью её родного дяди Артура Германа, при активном участии тех, кто близко знал Анну Герман, смогли подготовить её биографию, ставшую сенсацией. Потому что в ней было сказано, наконец, то, что многие годы и она, и её мать вынуждены были тщательно скрывать: что Анна Герман не только родилась в Советском Союзе, но и по происхождению из российских немцев.

Правда о жизни любимой певицы, о трагедии, через которую прошла её семья и она сама, сделала её еще более близкой для миллионов давних и новых её поклонников, сделала и более понятными её творчество, её характер, и только усилила любовь и глубокое человеческое уважение к ней.

Казалось бы, образ Анны Герман был всегда настолько полон света, хрупкости и нежности, что никто, ни при её жизни, ни после её раннего ухода, даже и подумать не мог о том, чтобы сказать о ней что-то плохое. Но времена меняются, приходят и новые личности…

В честь 75-ой годовщины со дня рождения Анны Герман, 13 февраля 2011 года, газета «Комсомольская правда» сделала ей посмертный «подарок»: опубликовала статью «Анна Герман возила из России в Польшу драгоценности и чеснок». У статьи два автора: Ирина Барышева и Иван Ильичев, который подается как биограф певицы, давний друг её семьи, автор книги об Анне Герман, которому «в процессе работы над книгой удалось узнать много интересной информации о жизни звезды 70-х». Судя по названию статьи, «друг семьи» и «основатель международного клуба поклонников» Анны Герман обладает весьма специфическим пониманием, как поклонения, так и интересности информации. В таких случаях читателя от излишней авторской специфики может, и должна бы, защитить редакция издания, но судя по заголовку статьи, проявленная авторами специфика вполне разделяется и редакцией когда-то такой популярной газеты.

Своей публикацией авторы, а вместе с ними и газета, не только низводят до уровня своего восприятия светлый для миллионов образ Анны Герман. Они, в порыве казалось бы совсем уж неуместных в такой день эмоций, стремятся еще и опорочить тех, кто, не создавая «международных клубов поклонников» великой певицы, годами ведет бескорыстную работу в силовом поле тех добрых и светлых чувств, которые до сих пор заставляют сжиматься сердца миллионов, когда они слышат голос Анны Герман. «Жулики отбирают у Анны Герман награды» — так озаглавлен последний раздел статьи в «КП».

Что же это за жулики, естественно возникает у читателя вопрос? Кто залез в её дом и, как сегодня у ветеранов войны, утащил её заслуженные награды, чтобы продать их на грязном рынке, где деньги выше святого поклонения подвигам, чести и славе? Оказывается, «жулики» — это журнал «СЕНАТОР» и его главный редактор Фред Искендеров, которые как раз и ведут годами свою бескорыстную работу — причем не только по сохранению памяти об Анне Герман, создав практически лучший в Интернете информационно-музыкальный сайт, посвященный ей. Ведь журнал многое делает и по сохранению светлой памяти о ветеранах войны, об их подвиге, их вкладе в победу, проведя в честь юбилеев Победы не имеющий аналогов Международный творческий конкурс «Вечная память». Журнал учредил и Фонд «Маршалы Победы», и организует различные мероприятия, направленные на так запущенное в последние 20 лет патриотическое воспитание молодежи... Далее

ВЫСОКИЙ ГОЛОС

Даты жизни: год рождения, год первого успеха, год автокатастрофы и рождения сына. Названия пластинок. Перечень городов, где была с концертами, список людей, с которыми встречалась, работала, была дружна. Ворох цитат, выписанных из статей о ней и из интервью, начиная с 1964 года. Отдельно — набор происшествий, подробностей («...в Кракове забыла текст песни от волнения, ей было восемнадцать...»). Список призов, премий, вереница успехов.

Магнитофонные кассеты с голосами людей, вспоминающих её. Листы бумаги с записью воспоминаний — не все соглашаются вспоминать в микрофон, не всех магнитофон настраивает на свободный. разговорный лад...

Фотокарточки черно-белые, глянцевые прямоугольники жизни, уже бывшей.

Живой образ дрожит неуловимо где-то между этих камешков, где-то внутри, где-то вне. Живой образ неуловимый язычок пламени: в руку не поймаешь, а все-таки есть.

И не меньше (больше) всех фактов-камешков даёт тут её голос, который по природе своей есть только движение воздуха... В голосе Анны Герман душа её выражена с острой, наполняющей силой; может быть, голос её и есть её душа, оставшаяся с нами, благодаря чуду звукозаписи.

Темперамент: тут пригодятся и фотокарточки, и рассказы людей, её знавших. Крупный прямой профиль, в котором есть жёсткая, волевая сдержанность. Вот фото: она в аппаратной Большой студии, только что спела, теперь прослушала вместе с редактором, звукорежиссёром и композитором, они вокруг неё спорят, обмениваются мнениями и решают что-то, что им кажется важным. Они думают, что они решают. Но решает она (уже решила). Стоит, ворот блузы расстегнут, руками обхватила сама себя под локти, глаза закрыты. Она замкнута в себе.

Эта усталая непреклонность, запечатлённая на фотокарточке, исчезает бесследно, когда Герман на сцене. Она становится ранима, как только может быть раним человек, представляющий самый заветный свой труд на всеобщее обозрение. И какой беззащитностью, какой мольбой звучит тогда вопрос, который она повторяет, уйдя со сцены за кулисы: «Ну, как? Ну — как?» ... Далее

АННА ГЕРМАН: «В МОЕЙ ЖИЗНИ МНОГО ЛЮБВИ»

14 февраля 1980 года с режиссёром Александром Полынниковым мы прилетели в Москву для встречи со сценаристом Вячеславом Хоречко, работавшим над сценарием фильма «Просто ужас!», который готовился к запуску на Одесской киностудии. Слава назначил нам свидание в необъятном баре, расположенном в подземной части комплекса Центрального телевидения в Останкино, сотрудником которого он был.

Как истые провинциалы мы обожали командировки на Центральное телевидение. Во-первых, потому, что они всегда сулили интересное сотрудничество с творческим объединением «Экран», по заказу которого Одесская киностудия снимала свои знаменитые сериалы. А во-вторых, — как смешно это вспоминать сегодня! — в немалой степени из-за того самого «телевизионного» бара, славящегося своими потрясающими крошечными пирожными размером с пятачок и постоянной тусовкой знаменитостей.

Вот и в этот раз со Славой Хоречко за столиком сидели две дамы: одной оказалась известная телеведущая Татьяна Коршилова, делавшая популярную передачу «Концерт после концерта» с участием приезжавших на гастроли в СССР звёзд зарубежной эстрады. Второй была… Анна Герман.

Слава пригласил нас присоединиться к компании. Татьяна Коршилова с истинно московским снобизмом сразу продемонстрировала полную индифферентность к неизвестным одесским киношникам и за весь вечер, по-моему, не сказала нам ни слова. А Анна…

Нет, начать, наверное, стоит с того, что Анна Герман в суете, гомоне и броуновском движении полутёмного бара являла собой как бы автономно существующий остров. Благодаря высокому росту и прямой осанке с гордо посаженной головой на лебединой шее, она казалась выше многих сидящих за столиками. От её пышных волос, рассыпавшихся по плечам до самой талии в пятне света низко опущенного абажура, исходило золотое сияние. На ней было длинное бордовое бархатное платье, с глубоким декольте и затейливой вышивкой бисером на высоком корсаже и пышных рукавах в стиле нарядов эпохи Возрождения. Она улыбалась, и по бокам её чётко очерченных губ держались две морщинки-ямочки, придававшие её лицу необыкновенную женственность. От неё шли флюиды чувственности, благородства и самого настоящего небожительства…

И вот Анна Герман, эта звезда, богиня, певица, с популярностью которой в Советском Союзе могли соперничать лишь немногие, уловив наше смущение и остолбенелость, ласково сказала:

— Как хорошо, что вы приехали. Я очень люблю Одессу. У меня сегодня день рождения. Давайте по такому случаю ударим по пирожным!..

Она поднялась и в своём роскошном концертном платье прошествовала к барной стойке. Слава бросился за ней. Тусовка, в которой мелькали весьма приметные личности, почтительно расступилась, освободив ей проход.

Через минуту весёлая и оживлённая Анна вернулась с горой пирожных на пластиковом подносе. Слава принёс чашечки с кофе, которыми мы чокнулись вместо бокалов с шампанским (в «телевизионном» баре спиртное было запрещено). Посыпались поздравления, пожелания здоровья и счастья. А Анна сказала: «Мне повезло — я родилась в День святого Валентина. Поэтому в моей жизни много любви».

Кто такой святой Валентин, в атеистическое советское время мы и не знали. Но слова Анны запомнились. И теперь, когда Валентинов день получил законную прописку (на Украине — ред.) в череде отечественных праздников, он стал для меня Днём Анны Герман. Днём воспоминаний о ней... Далее

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ЖУРНАЛ «СЕНАТОР»

Трудно сказать, скольких людей Анна Герман повстречала на своем коротком жизненном пути, но еще труднее представить — скольким же из миллионов её поклонников посчастливилось пообщаться и быть её собеседником?..

Конечно, невозможно ответить на подобные вопросы, но есть люди, которые помнят свою встречу с Анной Герман, есть свидетельства, факты и множество фотографий, на которых запечатлены эти люди вместе с Анной. И, безусловно, эти люди должны помнить счастливые минуты общения со своей любимой Певицей. Именно поэтому редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» обращается к людям, которые узнают себя или своих знакомых на этих снимках: напишите нам, помогите нам связаться с этими людьми! Нам очень важны живые рассказы — воспоминания тех, кто был лично знаком с Анной Герман; нам важны свидетельства людей, которым случайно или неслучайно пришлось повстречаться и поговорить с ней, иметь дело по работе или сотрудничать... Далее

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭФИРА

Сегодня ей было бы уже семьдесят... И уже более двадцати лет её нет с нами. Но певицу помнят и любят миллионы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что сразу по двум ведущим телеканалам России в канун юбилея Анны Герман прошли посвящённые ей фильмы, снятые специально по случаю этого события. Судьбы этой замечательной женщины и её не менее замечательной матери — 97-летней Ирмы Мартынс тесно связаны с судьбами двух соседних стран — России и Польши. (Не только двух, поскольку родилась Аня в Узбекской ССР, а знают и любят Анну Герман во всём бывшем Советском Союзе). Пережить вновь все перипетии этих полных драматизма биографий — вот что ожидали от телевизионных фильмов поклонники таланта и друзья семьи Анны Герман. К сожалению, фильм, показанный 13 февраля по Первому каналу, не только разочаровал, но и попросту возмутил. Создалось впечатление, что авторы картины задались целью исказить факты и запутать даже очевидные вещи. Вот, скажем, простейший вопрос: как мать с дочерью оказались в Польше? Авторы фильма зачем-то выдумывают, будто бы Ирма Мартынс специально завербовалась в агенты НКВД, чтобы поселиться во Вроцлаве. Для убедительности актёр в красноармейской форме заставляет молодую женщину давать некую расписку. На деле было типично для того времени: Ирма договорилась со своим вторым мужем — офицером квартировавшей в Средней Азии польской армии «в шесть часов вечера после войны» встретиться у него на родине, в Польше. А на фронтовых дорогах он пропал без вести. Западные же земли послевоенной Польши активно заселялись беженцами с Востока. Вот и всё! Относительно творческой биографии Анны Герман, на счастье, сохранились её собственные мемуары «Вернись в Сорренто!», написанные певицей во время вынужденного простоя после страшной автокатастрофы. Достаточно было заглянуть в них, чтобы развеять творимые авторами фильма мифы о внешности певицы и испытываемых ею в связи с этим комплексами. Как у всякого нормального человека, комплексы, естественно, были. Но следовало бы сделать уточнение, говоря о её «баскетбольном росте под два метра» и «немыслимых размерах» обуви. На самом деле рост певицы достигал 1 метра 85 сантиметров, а размер обуви был не 43, как утверждается в фильме, а 39. По нынешним стандартам — просто фотомодель!.. Далее

АННА ГЕРМАН В ПИСЬМАХ

В Москве готовятся к созданию фильма о замечательной певице и удивительном человеке — Анне Герман. В связи с этим ищут людей, которые знали её, которые с ней общались. Позвонили и Антсу Паю в Эстонию. Здесь этого человека, общественного деятеля, журналиста, путешественника, исследователя, хорошо знают. Известен он и за пределами нашей страны. И все-таки немногие знают о настоящей, бесконечно трогательной истории дружбы двух этих людей. Именно Антсу Анна Герман дала последнее в своей жизни интервью. В прессе оно почти не публиковалось. Пока Антс Паю в Москву ещё не уехал. И все-таки мы воспользуемся этим поводом, чтобы вспомнить эту давнюю поразительную историю, эту необыкновенную женщину, ушедшую в зените своей славы, своей красоты. Думается, об этом уместно поговорить именно в этот день, в канун Рождества, ибо есть в ней, этой истории, нечто созвучное самому духу этого праздника.

Вспоминаю, как Антс Паю, с которым мы давно были знакомы по журналистским и общественным делам, подошёл ко мне в перерыве какого-то заседания: «Послушай, здесь Анна Герман…» И вложил мне в руку кассету. И молча постоял рядом, словно собираясь что-то сказать. А потом, так же молча, ушёл, неторопливый, высокий, на голову выше всех остальных.

Дома, включив диктофон, я услышала негромкий, такой узнаваемый голос Анны Герман, голос давно умершего человека, её тихий смех. Я услышала даже её дыхание, когда она останавливалась в поисках фразы или нужного слова. Она говорила о своём сыне. О жизни. О любви… И мне показались столь важными эти её мысли, что я и сейчас не могу их забыть. Наверное, точнее многих других и наиболее образно о ней сказала Анастасия Цветаева, сестра великой поэтессы и сама замечательная писательница: «…сама Любовь тянула к нам руки в каждой её песне, само Прощание прощалось с нами в её интонациях, сама Природа оплакивала свой расцвет и своё увядание — потому так неотвратимо очарование ее тембра…»

Они действительно дружили, Антс Паю и Анна Герман. Если можно назвать дружбой отношения двух взрослых людей, у каждого из которых была своя и такая разная жизнь. Сам Антс, рассмеявшись, объяснил историю дружбы просто: «Она, как и я, была высокого роста, но как женщина, наверное, немного страдала от этого. А со мной ей было легче…» Но думаю, дело все-таки не в этом. Очевидно, она почувствовала, увидела, быть может, раньше, чем многие другие, сколь широк, многообразен, притягательно талантлив этот человек. Знаю его много лет и все равно всегда удивляюсь этой его неуёмней жажде жизни, необычайной щедрости души, неиссякаемому интересу к людям, необыкновенным его замыслам, которые он ухитряется претворять в жизнь, сколь бы фантастичными они порой ни казались… Далее

«ДЖАМБУЛ — И МОЙ ГОРОД»

Да-да, эти слова той самой Анны Герман, чей неподражаемый голос до сих пор помнят тысячи поклонников её творчества. Она и в самом деле наша землячка, поскольку в её жизни есть факты, которые позволяют утверждать это. Она родилась в СССР, в узбекском городе Ургенче. Жизненные обстоятельства сложились так, что некоторое время маленькая Анна Виктория Герман жила и даже училась в Джамбуле. Её по праву можно называть нашей певицей, потому что все мы помним, как по-особенному нежно и проникновенно пела она на русском языке, ставшим для неё родным.

Недавно мы узнали, что Анна Герман представлена к награде. Посмертно. Её не стало в 1982 году. Теперь певица удостоена Ордена Чести, учрежденного Советом по общественным наградам Российской Федерации. Эта награда является высшей формой общественного признания и поощрения за особо выдающиеся заслуги перед обществом.

А сообщила нам об этом руководитель немецкого национально-культурного центра Жамбылской области Елизавета Шефер, которая получила письмо от редакции российского федерального журнала «СЕНАТОР». В нем и сообщается о высокой награде, к которой представлена Анна Герман, являющаяся немкой по национальности. В наступающем году планируется вручение Ордена Чести мужу и сыну Анны Герман. Церемония награждения пройдет в здании Администрации Президента РФ. Также планируется провести солидный концерт и выпуск специального номера журнала, посвященного Анне Герман.

Российские коллеги прислали имеющиеся у них материалы об известной певице. И, конечно, их интересует все, что связано с именем Анны Герман в нашем городе. Мы узнали, что её предки переселились на Украину из Германии. В 1819 году прапрадед Анны Герман основал село Нойхоффунг — Ольгино, что неподалеку от города Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря. Там же родился дед А. Герман — Фридрих Герман, который учился в Польше, тогда входившей в состав Российской империи. Он осваивал науку проповедника в баптистко-евангелистской семинарии города Лодзь, где в 1919 у него родился сын Ойген (Евгений) Герман — отец Анны Герман. Запись об этом хранится в одной из церквей города. После учебы семья Фридриха Германа вернулась на Украину с девятью детьми... Далее

УЛИЦА АННЫ ГЕРМАН В ТАРАЗЕ?

Мы ранее писали, что впервые в этом году в Таразе (ранее Джамбул — город детства Анны Герман в Казахстане), расположенного на реке Талас, состоялся концерт, который был организован общественностью города в честь нашей героини. «Для всех нас этот вечер стал праздником «Возвращения Анны Герман», — отзывались участники вечера, и от всей души благодарили организаторов этого необычного мероприятия. Отрадно, что концерт стал возможным благодаря нашему поиску людей из числа тех, кто могли бы выступить от имени всей общественности Казахстана в рамках проекта федерального журнала «СЕНАТОР», посвященного жизни и творчеству Анны Герман.

Вот что сообщают наш автор Вера Щербак из Тараза о том февральском вечере, на котором была озвучена идея — назвать одну из улиц города именем Анны Герман, а в день её рождения — 14 февраля, ежегодно провести концерт для всех влюбленных и любимых:

— 6 февраля 2009 года, в городском Доме культуры г. Тараза впервые прошел концерт, посвященный творчеству Анны Герман, чей блистательный талант оставил глубокий след в искусстве. Её песни неразрывно связаны со временем, в котором она жила и творила, с людьми, которые окружали её, с такими высокими нравственными и социальными понятиями, как мужество, верность, надежность.

Импульсом для организации и проведения вечера памяти Анны Герман послужил телефонный звонок. Координатор BiZ-Караганда Ольга Штейн по просьбе редакции журнала «СЕНАТОР» решила оказать содействие в поиске людей, которые могли бы располагать сведениями о годах проживания маленькой Ани вместе с мамой и бабушкой в этом городе. В телефонном разговоре с руководителем общества немцев Жамбылской области Е.В. Шефер она спросила: «Елизавета Владимировна, Вы знаете, что Анна Герман какое-то время жила и училась в Вашем городе, когда была еще маленькой девочкой?»…

Вопрос, который не мог быть оставлен без ответа, вопрос, с которого все и началось в Таразе…

А ведь, действительно, даже в своей авторской книге Анна упоминает, что жила с 1943 по 1946 год вместе с мамой в городе Джамбуле. И что школа стояла возле речки, и что там была зеленая трава, и как неповторимо пахло полынью…

Закипела работа, были подключены различные организации — архив и областная газета «Знамя труда». Была напечатана прекрасная статья о жизни и творчестве певицы, в последних строках которой корреспондент газеты просит откликнуться тех читателей, которые что-либо знают или помнят именно об этом периоде жизни знаменитой певицы... Далее

НЕЗАБЫТАЯ АННА ГЕРМАН

В августе исполнилось четверть века, как с нами нет знаменитой певицы Анны Виктории Герман (это её полное имя и фамилия в Польше, а в СССР — Анна Евгеньевна Герман). Впрочем, она всегда с нами, ведь её песни звучат по радио и по телевидению, а главное — она в нашей памяти. Достойная дочь народа. Но какого народа? — об этом, собственно, и пойдет речь в этой публикации.

Варшава недавно простилась с 97-летней Ирмой Мартенс — мамой Анны Герман. Той самой удивительно застенчивой, белокурой Анны — женщины-ангела, чей неземной, хрустальный голос, без преувеличения, навсегда останется в памяти жителей всего постсоветского пространства.

Из дочкиного репертуара мама больше всего любила песню «На тот берег». Лодка жизни, не став дожидаться векового юбилея, перевезла пани Ирму на другой берег, откуда нет возврата. Но ей, лодке, все же не удалось взять то, что связано с этой удивительной семьей, чья жизнь была яркой, но и неимоверно нелегкой.

Незадолго до кончины пани Ирме не давали покоя воспоминания о детстве, юности. Сильно скучала по России, где последний раз побывала в 2003 году — на церемонии закладки звезды Анны на московской площади звезд. Сойдя с поезда на Белорусском вокзале, заплакала: «Неужели я ступила на русскую землю?»

Последней просьбой пани Ирмы было принести стакан воды. Отпив несколько глотков, она ушла тихо и безмолвно — в окружении зятя Збигнева Тухольского и внука Збышека, с которыми прожила последние восемь лет. Увлекавшаяся поэзией, музыкой, иностранными языками, пани (точнее — фрау) Ирма сама хорошо пела. С виду была строгой, на самом деле — доброй, необычайно гостеприимной.

Её гостеприимности автор этих строк испытал лично. Будучи переведенным в январе 1979 года по решению руководства ТАСС из Улан-Батора в Варшаву, получил на Тверском бульваре строгое задание: первым делом напиши об Анне Герман — как ей живется, когда ждать ее приезда в Москву?.. Далее

МЫ ПРОСТИМСЯ С ТОБОЙ У ПОРОГА

45 лет назад на радио впервые прозвучал этот чарующий голос. А ровно 20 лет назад, после смерти певицы, фирма «Польске награня» выпустила пластинку «Незабываемая Анна Герман» с самыми известными ее песнями.

И все эти годы мать Анны Ирма каждый день ставит пластинку дочери, чтоб снова и снова услышать её голос...

Всюду в ее квартире фотографии. Анечка — совсем маленькая, Аннушка — школьница, Аня — студентка, Анна — певица... Сейчас ей было бы 66 лет. А ее матери Ирме идет уже 93-й год!

Мы с ней знакомы давно. Я пять лет жила и работала в Польше. С пани Ирмой виделась тогда часто. Она, бывало, просила по телефону: «Приезжай, так хочется поболтать по-русски!» И я мчалась к ней на окраину Варшавы в малогабаритную квартирку, зная, что услышу что-то новое о ее любимой Анечке.

Пани Ирма — высокая (Аня в нее!), прямая, не по возрасту энергичная. Память у нее хорошая, профессиональная: всю жизнь была учительницей. Она рассказала, что ее предки были голландцами-меннонитами.

Преследуемые католиками, меннониты покидали свою страну. Для многих в те годы новой родиной стала Россия, где их пригрели по указу Екатерины II.

— Мой прапрадед, по семейной легенде, весь свой скарб уместил на 13 повозках, — сказала пани Ирма. — Но это была не одежда или мебель, это были... тюльпаны! И я хорошо помню нашу улицу Голландскую в поселке под Армавиром. Там всегда росли дивные тюльпаны.

Семья была большой и дружной. Говорили в доме на трех языках — голландском, немецком и русском. Отец Ирмы Давид Петрович Мартенс служил курьером. Умер в 1922 году, когда старшей дочери Ирме исполнилось всего 12 лет... Далее

АННА ГЕРМАН: «В ПЕСНЕ ПРАВДУ РАССКАЗАТЬ…»

Трудно ответить на вопрос, где более популярна эта певица — у себя в Польше или за ее пределами. Немало эстрадных звезд принимали минчане — и Рафаэля, и Эмила Димитрова, и Лолиту Торрес… Но театральные кассиры могут подтвердить, что такого ажиотажа вокруг билетов, как на концерт Анны Герман, давно уже не было. Все четыре гастрольных дня даже после начала концерта у входа в зал десятки людей долго еще томились в бесплодной надежде на «лишний билетик»…

Слава эстрадного артиста — пожалуй, самая капризная слава. Ибо нигде так быстро не меняются вкусы, стили и кумиры, как на эстраде. Анна Герман впервые выступила тринадцать лет назад. И если сегодня билеты на ее концерт исчезают прежде, чем появляются афиши, — значит, надо говорить не о моде или артистической удаче. Надо говорить о таланте.

По-видимому, все ожидали услышать в ее исполнении польские песни. И были приятно удивлены, услышав большинство из них на русском языке — наряду с песнями советских композиторов, которых так много в репертуаре Анны Герман. Есть здесь и русская народная песня «Из-за острова на стрежень», старинный романс «Гори, гори, моя звезда»… Вдобавок ко всему певица сама вела концерт, обнаружив при этом способности конферансье, чувство юмора и почти безукоризненное русское произношение.

Вот почему беседа с Анной Герман началась именно с этого вопроса:

— Где вы научились так хорошо говорить по-русски?

— Здесь, — улыбнулась артистка. — Я ведь родилась в Советском Союзе. Есть в Узбекистане такой город — Ургенч. Потом мы жили в Джамбуле, там я пошла в школу, окончила первый класс. В 1946г. наша семья переехала в Польшу. Мама до недавнего времени преподавала русский язык — могла ли я его забыть?

— А как вы стали артисткой?

— Когда я поняла, что без музыки, без пения мне жить будет неинтересно, — а это произошло после окончания школы, — я решила стать оперной певицей. Обратилась за советом к знающим людям и услышала авторитетное мнение, что с моим слишком высоким ростом на оперной сцене делать нечего. Мол, в партнеры такой солистке надо искать по меньшей мере Гулливера. Пришлось отказаться от несбыточной мечты и поступить на геологический факультет Вроцлавского Университета… В годы учебы я часто пела в кругу друзей, играла в студенческом театре «Каламбур» и выезжала на первые гастроли в Поморье. В 1962г., после сдачи последнего университетского экзамена, меня уговорили сдать еще один экзамен — на звание артиста эстрады. Комиссия попросила спеть меня весь репертуар, потом председатель сказал: «Простите, что заставили вас исполнить так много песен, но мы решили воспользоваться случаем побывать на приличном концерте, притом бесплатно»…

Так она стала артисткой. После стажировки в Италии Анна Герман с успехом гастролирует по стране и за рубежом. На песенном фестивале в Ополе «Танцующие Эвридики» приносят ей звание лауреата. Затем почетные награды в Сопоте и Остенде, успешные выступления на международных фестивалях в Сан-Ремо, Каннах, Неаполе. В 1967г. в итальянском городе Виареджо молодой польской певице присуждается специальный приз «Оскар дела симпатия» — вместе с такими кумирами итальянской публики, как Катарина Валенте, Адриано Челентано, Рокки Робертс. Крупнейшая итальянская фирма грамзаписи выпускает пластинки с неаполитанскими песнями в исполнении Анны Герман… Далее

СКРОМНАЯ И САМАЯ ЛУЧШАЯ ПЕВИЦА!

Её не называли примадонной, и популярность этой певицы была негромкой, как и её голос. Она обходилась без вычурных сценических костюмов и ярких световых эффектов, без подтанцовок и бэк-вокалистов, продюсеров и бодигардов, которые неизменно сопровождают нынешних эстрадных звезд. И тем не менее, как говорится, дай им Бог такую любовь, какую заслужила за свою короткую жизнь Анна Герман.

Мне посчастливилось встретиться с ней после концерта, который проходил не в самом приспособленном для этого помещении — на арене пустующего во время летних гастролей Минского цирка. Гостья из Польши отнеслась к своему «цирковому дебюту» с чувством юмора, по достоинству оцененным публикой, которая не ожидала увидеть певицу еще и в роли остроумного конферансье, к тому же прекрасно говорящего по-русски.

Готовясь использовать для предстоящего интервью с польской артисткой свои не подкрепленные разговорной практикой познания в её родном языке, я был приятно удивлен полным отсутствием иностранного акцента в русском произношении своей собеседницы. Еще более неожиданно было услышать в её репертуаре «Из-за острова на стрежень» — народную песню, уж точно до этого не звучавшую на эстраде в женском исполнении. Надо было набраться смелости и уверенности в своем успехе у публики, чтобы «на полном серьезе» обратиться к непритязательному тексту, уже траченному пересмешниками-пародистами: «Тут хватает Стенька Разин Шемахинскую княжну и за борт её бросает в надлежащую волну...»

С улыбкой восприняв эту припомнившуюся мне строчку из сборника стихотворных пародий, гостья объяснила, что песня про Стеньку Разина, утопившего без вины виноватую красавицу пленницу, впечатлила её еще в далеком детстве, которое прошло в Советском Союзе. Из дальнейшего разговора выяснилось, что мама её родилась в Одессе (автор ошибается: она родилась в селе Великокняжеское Краснодарского края, которое ныне входит в Ставрополье. — Ред.), где окончила педагогический институт и потом преподавала немецкий язык в среднеазиатском городке Ургенче. Здесь вышла замуж за поляка с немецкой фамилией Герман (по семейной легенде всю жизнь Анна Герман именно так представлялась журналистам, скрывая свое немецкое происхождение. — Ред.), чье «иностранное» происхождение не давало покоя местному ведомству государственной безопасности. Маленькая Анна почти не запомнила отца, репрессированного в конце 1930-х и сосланного в Сибирь, откуда он так и не вернулся. Детство будущей певицы прошло в Ургенче и Джамбуле, где она окончила первый класс, а сразу после войны, в 1946-м, вместе с матерью Анна оказалась на родине отца. Но и там русская песня звучала в её исполнении так же часто, как и польская... Далее

НЕЗНАКОМАЯ АННА

14 февраля — День рождения Анны Герман. В памяти всех, кто когда-нибудь общался с ней, она осталась скромной, улыбчивой певицей, которая будто стеснялась своего высокого роста и краснела от самого невинного комплимента. И мало кто знал, сколько испытаний выпало на долю этой застенчивой женщины с хрустальным голосом.

Когда Анна Виктория (её полное имя) победила на конкурсе песни в Сопоте, она снова после долгой разлуки увидела СССР — страну, которую любила, хотя могла бы и ненавидеть…

…Как-то, еще в «застойные времена», я случайно попал на одну вечеринку. Мой друг, отрекомендовав меня хозяевам, вскоре где-то исчез, и я, сменив его возле радиолы, наслаждался волшебным голосом Анны Герман.

«Покроется небо пылинками звезд...», — затронула душу известная певица, и я уже не прислушивался к дискуссии за столом.

— Нравится? — подошел ко мне импозантный мужчина, который еще минуту назад что-то горячо оспаривал в кругу своих друзей.

— Еще бы! Ганна Герман — моя любимая певица.

Я назвал ее — Ганна, как называл певицу мой отец.

— Ганна? Гм... А почему, собственно, Ганна? — улыбнулся незнакомец. — Впрочем, возможно, в какой-то мере Вы имеете на то основания... Ведь дед Анны — мой отец, Фридрих Герман — родился в Украине, в селе Нойхоффнунг, неподалеку от Бердянска. Там родился и мой дед. Нойхоффнунг основал наш прапрадед Георг Герман еще в 1819 году — в год переселения из Германии в Украину.

— Вы?!..

— Да, родной дядя Анны — Артур Герман, — протянул незнакомец руку.

Меня поразил рассказ Артура Фридриховича. Во всех биографиях Анны Герман, в газетных и журнальных публикациях, которые попадались мне на глаза, я читал о том, что Анна — полька, а её мать - голландка. Об отце Анны Герман вообще не упоминалось, будто его у нее никогда и не было. (Это уже со временем, в годы «гласности» появился и отец — Евгений Герман, «выходец из Польши»). А Артур Фридрихович рассказывал про своего старшего брата — не «выходца из Польши» Евгения Германа, а немца Ойгена Германа, упоминал о своей маме — Анне Баллах — которая, кстати, родилась в Йозефстале под Запорожьем... Далее

ТАЙНА СЕМЬИ АННЫ ГЕРМАН

Казалось бы, давно окончена война, давно урегулированы отношения между Германией и Польшей, и в России сегодня действуют сотни германских предприятий и фирм, но писать правду об Анне Герман мы до сих пор либо боимся, либо считаем, что этим самым нанесем вред то ли российскому, то ли польскому самолюбию.

Об отце Анны, моем брате Ойгене (Евгении) Герман (Hormann), уже установилась правда, что он был немцем. Но вот мать Анны, Ирма Давыдовна Мартенс (Бернер) до сих пор ходит в голландках, даже после своей смерти. На самом же деле сегодня можно уже сказать, что Ирма никакая не голландка, а тоже, как и отец Анны, из российских немцев: она родилась в большом селе Великокняжеское на Северном Кавказе; село было чисто немецким, в нём жили меннониты, лютеране и католики. Просто меннониты говорят на нижненемецком диалекте, который близок к голландскому языку: на этом диалекте говорил и мой брат Ойген, родной он и для меня. Ирма окончила немецкую среднюю школу и поступила на немецкое отделение Одесского пединститута, который успешно и закончила. Кроме того, она сама пишет, что во время войны была в СССР призвана в «трудармию», что еще раз подтверждает, что она немка — голландцы не подлежали призыву в трудармию.

Упорное многолетнее сокрытие правды о происхождении Анны имело жизненно важное значение: Ирма хотела уберечь себя и Анну от подозрений в том, что они по происхождению немцы; такие уж были времена. Поэтому-то героическая мать, неоднократно спасавшая жизнь своей дочери, создала миф о польско-голландском происхождении Анны.

Иван Ильичёв, составитель книги «Гори, гори, моя звезда» (Отметим, «составитель книги», но не её автор, коим он себя называет всюду! Интересно, давно ли этот московский лжец — бздун-клеветник, к тому же дешевый кабацкий «певец», на чужих трудах писателем заделался и стал «биографом Анны Герман»; а теперь он, оказывается, — и жнец, и кузнец, и на дуде игрец — певец с «дивным» голосом?! — Ред.) и один из соавторов фильма об Анне Герман, знает мою книгу «Неизвестная Анна Герман», где всё сказано о происхождении Анны, но счёл нужным умолчать о ней и не публиковать даже фотографий, на которых Анна изображена в гостях у меня и моей сестры Луизы в г. Целинограде в Казахстане в 1973 году... Далее

АННА ГЕРМАН И ТРАГЕДИЯ ЕЁ НАРОДА

В нашей стране — миллионы и миллионы искренних почитателей таланта Анны Герман. И, конечно, каждому хочется узнать как можно больше о певице, её жизни, её судьбе. Только через годы после её ухода стало возможным сказать о ней долго скрывавшуюся правду: что она родилась в СССР, что она — из российских немцев, что её мать бежала после войны в Польшу, чтобы выжить самой и чтобы выжила её дочь. Благодаря чему мир смог получить великую певицу.

От чего же бежала мать Анны Герман? Почему она скрывала свою настоящую национальность? Почему в СССР Анна Герман никогда бы не стала такой известной? — Эти вопросы, естественно, очень интересуют наших читателей.

Идя навстречу таким интересам, мы решили дать возможность поклонникам Анны Герман получить некоторое представление о судьбе её народа — российских немцев, чья трагедия и боль так драматично определили и её судьбу. Сегодня мы предлагаем читателям две короткие повести известного писателя из российских немцев Гуго Вормсбехера. Повесть «Наш двор» , написанная 40 лет назад, ждала своей публикации 16 лет. Повесть «Имя вернет Победа» , написанная еще к 30-летию Победы, т.е. в глубоко советское время, а потому в режиме жесткой самоцензуры, на русском языке публикуется впервые.

Мы надеемся здесь опубликовать и другие материалы наших авторов на данную тему, ибо считаем, что знание судьбы народа, из которого вышла Анна Герман, сделает её творчество ещё ближе, ещё дороже для её поклонников.

Перед вами — чудом сохранившаяся фотография семьи дедушки Анны Герман по отцовской линии. Наверное, каждый, кто взглянет на нее, почувствует внутреннюю тревогу: ведь редко бывает так, чтобы на семейной фотографии, обычно радостной, светящейся улыбками, все без исключения члены семьи, да еще такой большой, глядели на нас взглядом, будто переполненным предчувствием бед и страданий. Взглядом, одновременно полным твердости и готовности стоять перед… Далее

АННА ГЕРМАН — ДОЧЬ НЕМЕЦКОГО ШПИОНА?..

Польскую певицу Анну Герман, звезду 60-80-х, знали тогда все и помнят сейчас. Но мало кто тогда знал о том, что она являлась наполовину немкой. Сегодня в Германии живет родной дядя певицы Артур, бывший журналист целиноградской газеты «Freundschaft». В свое время он тоже хлебнул горя — семь лет провел в сталинских лагерях. А затем написал книгу о своей семье, в которой поделился воспоминаниями и о популярной певице. Корреспондент «МК» встретился с Артуром Германом, который лишь благодаря случаю узнал о своем родстве со звездой.

— Господин Герман, правда, что вы долгое время не знали о том, что Анна — ваша племянница?

— Да, мы не знали, что она наша родственница. Она и ее мать скрывали, кто ее отец. Когда Анна начала петь, ее голос, имя и фамилия стали наводить меня и мою сестру Луизу на мысль, что она может быть нашей родственницей. Когда я первый раз услышал ее по радио, то первой моей мыслью было, что так же пела моя сестра, с такими же интонациями. Кроме того, нашу мать также звали Анна, а фамилия ее была Герман.

— Как же вам удалось проверить ваши предположения?

— Это произошло в 1975 году. Во время первых гастролей Анны в Целинограде. Я пришел к ней в гостиницу, но там строгая коридорная не хотела пропускать меня к Анне. Много, мол, вас тут таких шатается. Тогда я раскрыл журналистское удостоверение газеты «Freundschaft» и ткнул пальцем: читайте!

«А.Герман, — прочитала по слогам коридорная.

— Ну и что из этого?» — не отступала она. Я ответил: «То, что вы думаете!» Заинтригованная дежурная постучалась в номер Анны. Дверь открыла ее соседка по комнате. Коридорная что-то шепнула ей на ухо, полька по-русски ответила: «Сейчас» — и меня тут же пропустили к Анне.

— А дальше?..

— Сначала я расспрашивал ее о концерте, о Целинограде, Дворце целинников, расспросил о планах на будущее — в общем, вел себя как журналист, пришедший брать интервью. Все не решался спросить о главном. А потом сказал, что у меня есть вопрос частного характера. С собой я прихватил семейное фото, на котором ее отцу было 18 лет. Я протянул ей снимок: «Вам тут кто-то знаком?»

Она испуганно спросила «Где он?». То есть она тоже не знала о судьбе своего отца. Ведь они с матерью уехали из Ургенча, из Узбекистана, сразу же после его ареста. Жив ли он? Что с ним? Ничего она не знала, как и я в то время. .. Далее

МУЖЕСТВО И ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН

Жизнь Анны Герман сгорала в песнях... В истории эстрадной песни был только один единственный случай, когда оркестр не смог исполнить музыкальное сопровождение. И это случилось с Анной Герман...

Певица прилетела в Москву на запись новой песни из Варшавы. Эту песню специально для неё сочинил композитор Евгений Птичкин — мы все помним её! — «Эхо», где есть такие строчки: «мы долгое эхо друг друга».

Так вот, когда Анна спела первую фразу, оркестр вдруг заиграл вразнобой. Дирижер в растерянности остановил музыку и дал новую отмашку. Он был удивлен, — партитура песни не представляла особой сложности. Анна снова запела первую фразу, и снова оркестр пошел вразнобой. Стоп! Оказалось, что оркестр просто физически не может играть — все женщины-скрипачки и виолончелистки, да и мужчины — плачут. Анна Герман пела так, словно прощалась с жизнью.

Да, да, Анна Герман пела так, словно прощалась с жизнью.

В СССР практически все знали, как трагически сложилась жизнь певицы после ужасной автомобильной катастрофы. В тот несчастный день, когда машина шла по горной дороге, её водитель задремал и автомобиль врезался в бетонное ограждение. Год она прожила в панцире из гипса. А было ей всего 32 года.

Отныне физическое страдание, боль, температура, состояние жизни на грани смерти становятся уделом певицы. В тот день, когда оркестр не смог играть, Анна вышла к микрофону с температурой почти 40 градусов. А пела, практически стоя на одной ноге, которая распухла так, что певица скрывала ее под длинным платьем. Скрытое страдание придало простым словам такое мужество и проникновенную силу, что музыка разрыдалась.

Между тем начало карьеры Анны Герман сложилось на редкость удачно. Не имея профессиональной выучки, но, обладая ярким певческим дарованием, польская студентка геологического факультета Анна словно шутя выигрывает один за другим престижные конкурсы: в Сопоте, в Ополе, на фестивале в Сан-Ремо, на фестивале в Сорренто.

Вот когда Россия влюбилась в певицу...

Все началось с песни «Танцующие эвридики». Ведь она спела её по-русски.

Дело в том, что судьба Анны была прочно связана с СССР, она родилась в далеком Ургенче (14 февраля 1936), где они в ту пору жили вместе с матерью и мужем — с родным отцом Анны. И хотя вторым мужем пани Ирмы стал поляк Герман, в самой Анне не было ни капли польской крови. Ее отец и мать были из российских немцев, а вот отцом её единственного сына Збышека стал поляк из аристократических родов Польши инженер Збигнев Тухольский... Далее

КАК ПЕСНИ АННЫ ГЕРМАН ПОБЕДИЛИ ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

В шоу-бизнесе есть одна небольшая, но заметная ниша — иностранные звезды, бешено популярные в России и нелюбимые или вообще неизвестные у себя на родине. В этой нише работают как бы финский актёр Вилле Хаапасало, звезда чекистских корпоративов Патрисия Каас, целый полк итальянских пенсионеров из Сан-Ремо. Бывает даже так, что популярность в России и нелюбовь на родине вступают между собой в прямую причинно-следственную связь. Для русских Карел Готт — король чешской эстрады, а для чехов — «запроданец»: коллаборационист, слушать которого порядочному чеху неприлично…

Примерно так же строились отношения между поляками и их Пугачёвой — Анной Герман: предала польское дело, пела для русских оккупантов и их марионеток, вот пусть теперь они тебя и любят, а мы забудем. Но вдруг все изменилось из-за какого-то российского сериала, почти случайно попавшего на польское телевидение. Оказалось, что на самом деле забывать Анну Герман в Польше никто не хочет, наоборот, её очень любят, просто раньше почему-то стеснялись в этом признаться. И вот уже Анна Герман, смазанная русским сериальным мылом, снова пролезла на пьедестал главной певицы Польши, наслаждаясь на этот раз искренней, а не официозной народной любовью.

Вообще русские сериалы на польском телевидении не такая уж редкость. Включаешь в Польше телевизор, а оттуда Домогаров в кого-то стреляет — как будто и не уезжал никуда. Но успех русского сериала про Анну Герман стал совершенно неожиданным. У поляков к ней особой любви не было, зато была куча претензий. В застойные годы Герман была той точкой, где польско-советская дружба достигала максимальной концентрации. Сама эта государственная дружба народов была насквозь гнилой, фальшивой и навязанной насильно, поэтому её эстрадно-песенное воплощение тоже выглядело не лучшим образом.

Больше половины песен у вроде как польской артистки Анны Герман было не на польском, а на русском языке, и выступала она в том хорошо знакомом нам стиле, который Татьяна Толстая определяет как «госзадушевность». Такая польская Валентина Толкунова, только более раскрученная и, пожалуй, поталантливее. Так что её лезущее отовсюду творчество поляков скорее не умиляло, а раздражало, потому что служило постоянным напоминанием об унизительном подчинённом положении Польши в отношениях с Советским Союзом... Далее

ТРАГЕДИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

28 августа — День памяти и скорби российских немцев, одного из народов нашей страны — Российской Федерации. В этот день в 1941 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, обвинявший немцев Поволжья в том, что они скрывают в своей среде «тысячи и десятки тысяч германских шпионов и диверсантов» и не доносят об этом властям. На этом основании всех немцев Поволжья предписывалось выселить в Сибирь и Казахстан, и их автономная республика — АССР НП — была ликвидирована. Вскоре за выселением немцев Поволжья последовала и депортация российских немцев из других регионов Европейской части страны. (Позже, в 1944 году, был также депортирован ряд народов Северного Кавказа и Калмыкии).

После депортации всё взрослое трудоспособное население из числа российских немцев было мобилизовано в трудармию, где в лагерях за колючей проволокой, под конвоем, в условиях, близких или превосходящих по жестокости фашистские концлагеря, всю войну и годы после нее они работали на лесоповале, строительстве оборонных предприятий, железных дорог, на шахтах, в рыболовецких хозяйствах на Севере, внеся своим трудом большой вклад в Победу, до которой, по разным данным, не дожило до трети трудармейцев.

В 1965 году вышел другой Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором все обвинения, выдвинутые в Указе 1941 года, были признаны необоснованными…

Специально для наших читателей к этому дню мы решили опубликовать ряд материалов из вышедшего к этой трагической дате номера центральной газеты российских немцев «Нойес лебен».

Из всех видов миграции (добровольная, вынужденная, добровольно-принудительная) депортация целых народов имеет наиболее глубокие последствия в сфере материальной и духовной, как для всего населения, так и для отдельного индивидуума. На примере российских немцев можно утверждать, что ее отголоски звучат в нескольких поколениях — в старшем поколении (жертвы), их детей (малолетние жертвы), внуков и правнуков (носители исторической памяти).

Депортация не была изобретением советского авторитарного режима. С депортацией Европа знакома была уже в XV веке, особенно активно она стала использоваться в ХХ веке. Современное общество также дает примеры выдворений из различных стран. Например, нелегальных трудовых мигрантов.

В 1930-1950-е годы массовые переселения людей в СССР стали привычным явлением. Исследователями подсчитано, что в этот период депортации подверглись более 40 групп населения и полностью 15 народов. Репрессирующая повседневность становилась нормой. Следует подчеркнуть, что в основе всех этнических депортаций в СССР лежало недоверие властей к гражданам собственной страны, убежденность в их неблагонадежности... Далее

НЕМЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Немцы России. Когда и почему они оказались в нашей стране?

Корни «немецкого вопроса» уходят вглубь веков. Первое упоминание об установлении дипломатических отношений России с Германией относятся к Х веку, когда Русью правила княгини Ольга, вдова князя Игоря. Русские летописи, датированные ХII веком, повествуют о торговых взаимоотношениях Руси и германских княжеств. В летописи от 1174 года отмечается, что в Киеве и Новгороде проживают немецкие торговые люди. Селились они обособленными общинами, по религиозному признаку, квартал, в котором они проживали в Киеве, местные жители именовали «Латиной». В Киеве вели торговлю купцы из Регенсбурга, Вены, Эмса.

О характере торговых отношений Новгорода с немецкими купцами дает представление летопись, датируемая 1195 годом, из которой узнаем, что немецкие купцы, приезжающие торговать, разделялись на две гильдии: морских и сухопутных, в зависимости от того, каким путем прибывали в Новгород.

В правление князя Ярослава Владимировича было заключено соглашение, направленное на защиту интересов торговых людей. Договором было установлено: если убьют новгородского посла, заложника, или священника за морем и немецкого в Новгороде, то штраф составляет 20 гривен серебра «за голову; если же убьют купца, то 10 гривен; если мужа свяжут без вины, то 12 гривен за бесчестье; если ударят жену, или дочь мужа, то князю 40 гривен за бесчестье, столько же — обиженной... Немца в Новгороде, а новгородца в немецкой земле не сажать в тюрьму, но брать свое у виновного».

Смоленский князь Мстислав в 1229 году заключил договор с Готским берегом и Ригой. В документе подчеркивалось, что этот акт был заключен для «избежания разлюбья», чтобы русским купцам в Риге и на Готском берегу, а немецким в Смоленской волости «любо было и добросердье вовек стояло». Условились: торгуют иностранцы беспрепятственно, без уплаты пошлин; долги выплачиваются прежде иностранцам. Соглашение предусматривало наказание при криминальных случаях: за убийство вольного человека следовало заплатить 10 гривен серебра, за холопа — гривну; за повреждение тела 5 гривен. Установили и «плату за бесчестье»: если кто застанет иностранца у своей жены, то «берет за позор» 10 гривен серебра; столько же — за насилие над свободной женщиной... Далее